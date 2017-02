Premiér Mládka kvůli mobilním operátorům neodvolá. O lepší pozici zákazníků se prý zasadí osobně

AKTUALIZOVÁNO před 8 hodinami

Premiér Bohuslav Sobotka nebude odvolávat ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který na sebe v posledních dnech poutal pozornost v souvislosti s mobilními operátory. Zároveň se chce zasadit o to, aby byl přijat zákon o elektronických komunikacích, který by zlepšil postavení zákazníků. V ideálním případě by mohl být podle něho přijatý už v létě.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka neodvolá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který čelí kritice kvůli krokům ohledně mobilních operátorů. "Kolegu Mládka odvolávat nebudu, své ode mne slyšel," řekl pro páteční vydání Hospodářských novin.

"Odpovědnost nenese jen on. Ale i Český telekomunikační úřad, který má na starosti regulaci operátorů. ČTÚ nyní zpracovává analýzu trhu s mobilními daty. A jestli dospěje, pokud jde o chování operátorů, ke konkrétním podnětům pro antimonopolní úřad, tak ten by se podněty měl pak zabývat. Vláda má omezené možnosti, a když jsme předali pravomoci jmenovaným nezávislým úřadům, tak také chci, aby tyto pravomoci řádně a aktivně vykonávaly," řekl Sobotka.

Premiér se chce osobně zasadit za to, aby byl přijat zákon o elektronických komunikacích, který by zlepšil postavení zákazníků. "Garantem politické vůle něco s cenami udělat jsem já. Já věc dotáhnu do konce. Chci, aby byl přijat zákon o elektronických komunikacích, a budu ho tlačit. Bude to mít pozitivní vliv na práva spotřebitelů a doufám, že i na fungování trhu s mobilními daty v Česku. Ideálně bychom mohli mít nový zákon do léta hotový, přijatý," řekl premiér Hospodářským novinám.

Ministr Jan Mládek čelí v posledních dnech kritice kvůli mobilním operátorům. Jeho ministerstvo při jednáních v evropském parlamentu o roamingu postavilo na stranu nadnárodních operátorů. Mládek pak navíc prohlásil, že "roaming je elitářská záležitost, která se týká pěti procent obyvatelstva". Jeho náměstek Lubomír Bokštefl zase v rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz řekl, že kdo chce levnější mobilní data jako v Polsku, ať se přestěhuje do Polska.

autor: Domácí