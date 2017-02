Česko čeká datové jaro. Ceny za mobilní internet mohou klesnout do konce roku, míní Sobotka

před 20 minutami

V Česku v nejbližší době klesnou ceny za mobilní internet, věří předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák. Podle premiéra Bohuslava Sobotky zlevnění zákazníci pocítí už do konce roku. Změny na trhu by měla rozhýbat připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích. Ta má za cíl zvýšit konkurenční prostředí a dát regulátorovi účinnější nástroje proti tuzemských operátorům. Poslanci chtějí legislativní změnu schválit zrychleně do konce volebního období.

Praha - Češi by mohli získat levnější mobilní data už letos, míní premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Ta přitom v České republice patří mezi nejdražší v Evropě.

Pokles cen by mohla způsobit novela zákona o elektronických komunikacích, která by začala platit ještě v tomto roce. Novela má obsahovat přísnější postihy a zákazníkům umožní přechod k jinému operátorovi v rámci 10 dní.

S premiérem souhlasí i šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák. "Myslím, že nás čeká datové jaro a ceny za mobilní internet se posunou k těm, které známé v zahraničí,“ prohlásil Novák v Otázkách Václava Moravce na ČT.

Zatímco v Česku si za 30 eur zákazník pořídí 1,5 GB mobilních dat, v Rakousku to může být až 40 GB. V Německu a na Slovensku 15 GB a v Polsku je za tuto cenu limit i neomezený.

"Ano, jsme drazí," přiznal i nový náměstek pro elektronické komunikace ministerstva průmyslu Lubomír Bokštefl. "Ke zlevnění služeb dojde zákonitě tak, jako došlo ke zlevnění volání a SMS," dodal Bokštefl.

Toho ministr Jan Mládek jmenoval tento pátek. Podle moderátora Václava Moravce se tak stalo poté, co Česká televize vyzvala resort, že chce do pořadu místo poradce náměstka. Ministr Mládek to však popřel.

Vysoké ceny jsou podle náměstka způsobeny i drahou výstavbou sítí rychlého LTE internetu. Ten umožňuje například přes mobilní síť i plynulé sledování videa ve vysokém rozlišení.

"V roce 2014 byla aukce frekvencí a pokrytí se mělo zajistit i do oblastí, kde je to nevýhodné. Máme sice v porovnání s Evropou velmi dobré pokrytí až 98 procent obyvatelstva, to však samozřejmě něco stojí a je to na úkor spotřebitelů," upozornil Bokštefl.

Podle Sobotky se při zrychleném hlasování o novele ukáže, kterým poslancům jde o blaho spotřebitelů. "V parlamentu se budou moci všichni ukázat, jestli hájí zájmy spotřebitelů, anebo jestli hájí zájmy zakonzervování té současné situace," prohlásil premiér v Partii na TV Prima.

Rychlejší změna operátora

Novela by měla urychlit migraci zákazníků mezi operátory na 10 dní. V současné době mohl proces trvat až několik měsíců. "Z pohledu operátora je jedno, jestli se číslo přenáší i několik týdnů. Jde o to, aby lhůta nebyla příliš krátká. Mohlo by se riskovat, že se nestihnou vyřídit všechny záležitosti,“ míní prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Šuchman.

Šéf ČTÚ je i pro zvážení možnosti, jestli by převod zákazníka mezi operátory neměl vypadat jako v energetice. "Operátor by si mohl proces vyřídit sám u konkurence," navrhl.

Dále se díky novele navýší pokuty, které může regulátor operátorům udělit. Limit bude stanoven až na 50 milionů. Původně se diskutovalo i o možnosti, že by se pokuta mohla vypočítávat z procent z obratu firmy.

V tuzemsku řada lidí nevolá a nepoužívá mobilní internet za standardní ceníky operátorů. V oblasti firemních tarifů probíhá mezi operátory tvrdá konkurence a ceny mohou být až čtyřikrát nižší. Podle šéfa O2 Tomáše Budníka volá za nižší ceny, než jsou ty ceníkové, až dvě třetiny Čechů. Podle ČTÚ až 39 SIM karet ze 100 patří firmám.

autor: Jakub Zelenka