Lepší cenu volání už si nedomluvíte. Mládkův návrh na zkrocení operátorů obsahuje sporný paragraf

před 8 hodinami

Novela zákona o elektronických komunikacích měla zkrotit operátory. V dokumentu se však objevil i kontroverzní paragraf, který zákazníkům znemožní, aby si vyjednali výhodnější ceny tarifů. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTU) taková změna spotřebitelům rozhodně nepomůže a může vést až k zmrazení současných cen. Varují před ní i spotřebitelské organizace. Ministr obchodu Jan Mládek (ČSSD) návrh zákona, který je v současné době na vládě, hájí s tím, že se tak trh stane transparentnějším.

Praha - Pokud nyní zákazník nechce platit za neomezený tarif zahrnující 1,5 GB dat obvyklých 750 korun měsíčně, může bouchnout do stolu a svému operátorovi pohrozit, že půjde ke konkurenci. Pokud je zdatný vyjednávač, často si vyhádá mnohem lepší nabídku. Novela z pera ministerstva průmyslu (MPO) takzvané retenční nabídky zakazuje.

Kontroverzní paragraf v Mládkově novele V § 54 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní: "Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat; zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny podle odstavce 1."

Paragraf ve středu ostře zkritizoval Český telekomunikační úřad (ČTÚ). "Návrh zakázání individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází omezení autonomie vůle smluvních stran a velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní po protispotřebitelské novele neprobíhá intenzivní soutěž," řekl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Také spotřebitelské organizace varují, že paragraf, který se v novele objevil, může zmrazit ceny a ochladit plánované datové jaro, v než věří premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i ředitel Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

"Není to pozitivní krok. Zajímalo by mě, co k tomu ministerstvo vedlo. Jediná konkurence, která na mobilním trhu trochu funguje, je vyhrožování tím, že odejdu za lepší nabídkou. Když se spotřebitel choval aktivně, mohl dostat solidnější nabídku," míní právník dTestu Miloš Borovička. "Přispěje to k transparentnosti, ale operátoři si mohou říct, že tarify budou dávat jen za 750 korun," upozorňuje.

Mládek novelu hájí

Ministr Mládek si však za paragrafem stojí. Hájí ho v dopise, který poslal vicepremiérovi Andreji Babišovi.

"Naším cílem bylo zvýšit konkurenční prostředí na českém mobilním trhu. Proto jsme ustanovení implementovali. Zveřejnění cen umožňuje prodávat produkty pouze za veřejné ceny. To odstraní největší problém současného trhu, tedy že nejzranitelnější zákazníci platí nejvyšší ceny," obhajuje záměr v dopisu Mládek.

Vodafone se k paragrafu přímo nechtěl vyjádřit, protože se s novelou firma ještě neseznámila. "Znění novely neproběhlo standardním připomínkovým řízením, takže jsme neměli možnost se s jejím přesným zněním seznámit," řekla mluvčí Markéta Kuklová.

Před několika týdny šéf O2 Tomáš Budník prohlásil, že by se společnost větší transparentnosti nebránila. "Pokud zákon řekne, že se máme ke všem spotřebitelům na trhu chovat stejně, tak pak to trhu pomůže a narovná ho to. Obecně požadujeme, aby trh fungoval transparentně," prohlásil na setkání s novináři.

autor: Jakub Zelenka