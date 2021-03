Praktici nemají čím očkovat. Slibovali nám všechnu AstraZenecu, nemáme nic, naříkají

Od pondělí je možné nechat se očkovat proti covidu v ordinaci praktického lékaře. Ti však často nemají čím pacienty očkovat. Záleží na přístupu kraje, zda se s nimi rozdělí o vakcíny, kterých je teď ale všude nedostatek. Aby měli praktici šanci vakcíny získat, musí doložit zájem pacientů, proto jim i musí sami volat. Zároveň jim vadí, že pacienty musí sami registrovat, což jim zabírá další čas.

Schválení vakcíny AstraZeneca bylo tím, na co praktičtí lékaři čekali. Zatímco očkovací látky Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech a Moderna potřebují skladovat při velmi nízkých teplotách, vakcínu od AstraZenecy stačí dát do běžné lednice. Proto bylo od začátku v plánu, že bude rozvezena do ordinací praktiků, kteří nemají k dispozici boxy na vakcíny vyžadující hluboké zmrazení.

Do Česka dosud dorazilo více než 110 tisíc dávek této vakcíny, přesto však praktici ve velké míře neočkují a AstraZeneca i nadále končí v nemocnicích a velkých očkovacích centrech.

"Odchýlili jsme se od původní očkovací strategie, kdy bylo jasně řečeno, že až přijde AstraZeneca, všechnu dostanou praktici, a to v tuto chvíli neplatí," říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Z toho důvodu je podle něj možné, že někteří praktici dostanou vakcíny až koncem března, ačkoliv oficiálně mohou očkovat už od tohoto pondělí.

Zatímco dosud se malá část praktiků k vakcínám dostala jen na základě štědrosti některých krajů, odteď jim má vakcíny rozvážet přímo distributor podle počtu zájemců v jejich ordinaci. Část vakcín si však ukrojí krajští koordinátoři pro očkovací centra.

Praktici si stěžují, že je řada krajů vnímá jako komplikaci či někoho, kdo se snaží "vlamovat" do systému. "Přitom praktičtí lékaři znají své pacienty nejlépe, umí dobře vyhodnotit, kdo vakcínu potřebuje nejvíce. Lidé nás znají a očkování u nás upřednostňují. Nejsou třeba nové investice, strategické plány - stačí k nám dopravit vakcíny," říká vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství Bohumil Seifert.

Praktici přitom uvádějí, že pro zdravotní systém je nejlevnější, když budou své pacienty očkovat oni. "Deset pacientů denně zvládne každá ordinace, což při počtu čtyř tisíc zapojených lékařů činí 40 tisíc očkovaných denně, 200 tisíc týdně a téměř milion za měsíc, to vše bez jakýchkoliv vícenákladů," říká praktický lékař Cyril Mucha. Podle Sdružení praktických lékařů projevily zájem očkovat už čtyři tisíce z nich, což jsou zhruba čtyři pětiny. Podle jejich předsedy Šonky časem nakonec budou očkovat takřka všichni praktici.

Záleží na kraji

To, zda praktici mají čím očkovat, se liší kraj od kraje. Některé totiž všechny vakcíny posílají rovnou do očkovacích center, jiné část vyčleňují pro praktické lékaře. "Jsou kraje, které deklarují, že praktikům dají všechnu AstraZenecu, a pak jsou kraje, které naopak říkají, že většinu jí chtějí použít pro svoje očkovací centra a s praktiky příliš nepočítají," vysvětluje Šonka.

Například v Ústeckém kraji se praktici k vakcínám jen tak nedostanou. "Tvrdí se, že od 1. března začalo očkování u praktiků, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože nemáme vakcíny. Náš kraj má velmi málo vakcín, a ty, které zatím získal, bohatě zvládají vyočkovat v očkovacích centrech, které tu za tímto účelem vytvořili. K praktikům zatím žádná vakcína nedoputovala," říká praktický lékař z Mostu Roman Houska.

Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) vysvětluje, že ještě před otevřením registrací pro seniory starší 70 let a učitele čekalo v jeho kraji ve frontě na očkování ještě zhruba pět tisíc seniorů starších 80 let. "Dva měsíce jsou pryč a oni pořád čekají. To je hrozné. Nemůžeme je na úkor praktiků nechat čekat dál. To jsou lidé starší 80 let a jsou beznadějní a zoufalí," vysvětluje hejtman.

Podle něj je tak prioritou kraje nejprve odbavit lidi na čekací listině v rezervačním systému. "Pořád nemáme dostatek vakcíny, a kdybychom ji dali praktikům, tak by lidi ve frontách znovu čekali. Krizový štáb sice rozhodl, že budou praktici očkovat, ale ještě nám k tomu musí dát vakcíny. A to nám bohužel nedal. Musíme nejdříve zásobovat očkovací centra, abychom mohli jet dál," říká Schiller s tím, že se zapojením praktických lékařů ale kraj počítá a jejich pomoci si váží. Už nyní chystá, že jim svěří část vakcín, podle hejtmana však zpočátku nepůjde o velký počet dávek.

Některé pacienty systém "nevidí"

Kraj naráží na stejný problém, na který si stěžují i praktičtí lékaři, a to je složitý proces registrace jejich pacientů k očkování. Zájemci se totiž mohou přihlásit k očkování dvojím způsobem. První vede přes centrální registrační systém, v takovém případě je však nutné podstoupit očkování v některém z očkovacích center. Druhou možností je nechat se očkovat u praktického lékaře, což je potřeba domluvit přímo s ním. Osmdesátníky, kteří nyní například už od února čekají na termín v rezervačním systému, tak praktici naočkovat nemohou, protože to systém neumožňuje.

"Pacient, který chce být očkován u praktického lékaře, by se měl obrátit rovnou na něj a jinam se neregistrovat. Pokud se zaregistruje do centrálního systému, pak je problematické, aby se dostal k očkování u praktického lékaře. Naopak jestli se chce někdo očkovat u praktika, následně si to rozmyslí a bude se chtít zaregistrovat do systému, může to jednoduše udělat. Je důležité, aby si pacient na začátku rozmyslel, co bude chtít," vysvětluje Šonka.

Zájemce o očkování u praktiků musí sami lékaři nahlásit do Informačního systému infekční nemoci (ISIN). Jenže ten některé pacienty nevidí a lékaři je tak nemohou přihlásit k očkování. "Lékaři zadávají do systému pacienty ručně a zatím to neběží bez chyb. Je potřeba, aby v systému došlo ke ztotožnění daného člověka, aby bylo jasné, že se skutečně jedná o našeho pacienta. Určité procento pacientů ale systém není schopen ověřit, a kvůli tomu ho do registru nejsme schopni zadat. To naši práci prodlužuje," uvádí Šonka. Podle něj tato chyba měla být brzy napravena.

Vakcíny od AstraZenecy dostanou nejdříve praktici s největším počtem zájemců. "První by vakcíny měli dostat lékaři, kteří mají nejvíce zaregistrovaných zájemců v systému, aby byla jistota, že u nich jsou pacienti na očkování připraveni a že se vakcíny rychle zpracují," vysvětluje Šonka.

Podle mosteckého lékaře Housky je systém vymyšlen tak, že praktici mají vytvořit jakousi frontu pacientů, kteří mají zájem o to, být u nich očkovaní. "Ve chvíli, kdy si lékař vytvoří frontu přibližně stovky pacientů, tak má šanci, že by mohl od distributora získat nějaké vakcíny. Obecně je málo vakcín. A tak po nás požadují takto složitou operaci, abychom je mohli získat. Musíme vytvořit seznamy, abychom deklarovali, že máme pacienty, kteří o to mají zájem," popisuje Houska.

Pro lékaře to však představuje další administrativní zátěž. "Pomohlo by, kdybych mohla poslat normální objednávku vakcín distributorovi. Od října pracuji jedenáct hodin denně a toto je naprosto zbytečná zátěž nad rámec medicínských záležitostí. Naštěstí jsme dostali administrativní posily od pana starosty, které pacientům volají, ptají se jich, jestli chtějí být očkováni u nás. A pokud ano, radí jim, aby se neregistrovali do centrálního systému," říká pražská praktická lékařka Hana Skalová s tím, že převažuje situace, kdy lidé chtějí být očkováni v její ordinaci.

Video: Jak funguje vakcína AstraZeneca