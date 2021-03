Turistice mají pomoct vakcinační pasy. Brusel je představí v březnu

Evropská komise (EK) chce v březnu představit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly lidem usnadnit cestování už v letní turistické sezoně. Prohlásila to dnes šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Ministři odpovědní za turistiku zároveň jednali o tom, jak co nejefektivněji oživit cestovní ruch, který patří k odvětvím nejvíce zasaženým restrikcemi pandemie.

Mnoho zejména jihoevropských států, které spoléhají na letní návrat turistů, volá po tom, aby Evropská unie co nejdříve připravila kritéria pro jednotné digitální osvědčení, na jehož základě budou moci lidé očkovaní proti covidu-19 bez testů, karantén či dalších podmínek moci cestovat mezi unijními zeměmi. Související Moře jako únik z pandemie. Češi po tisících mizí na Maledivy, drahé izolace se nebojí "Digitální zelený pas by měl usnadnit Evropanům život. Cílem je jim postupně dát možnost pohybovat se po Evropské unii či za její hranice - za prací či turistikou," napsala dnes na twitteru von der Leyenová, podle níž komise přichystá návrh podoby digitálního dokumentu v několika týdnech. Prezidenti a premiéři unijních zemí se minulý týden shodli na tom, že by chtěli dospět ke shodě na podobě a šíři využití nových osvědčení do tří měsíců. Na stranu jihoevropských zemí se v posledních týdnech kloní stále více států a například Rakousko již oznámilo, že očkovací pasy začne využívat a uznávat bez ohledu na výsledek společné snahy. Některé státy včetně Německa a Francie ale zatím volí opatrnější přístup a zdůrazňují, že případné využívání vakcinačních certifikátů k cestování nesmí diskriminovat lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí nechat proti covidu-19 naočkovat. Pas by tak podle nich mohl prokazovat například i to, kdy a s jakým výsledkem byl člověk naposledy testován. Turistický ruch tvoří zhruba desetinu ekonomické produkce EU, v případě jihoevropských zemí je to někdy až pětina. Portugalsko, které v první polovině letošního roku unii předsedá, se proto snaží o vakcinačních pasech a dalších stimulech pro záchranu a oživení tohoto odvětví přesvědčit celou sedmadvacítku zemí. "Uzavření hranic je proti principům Evropské unie," řekl před dnešním jednáním s ministry členských zemí odpovědnými za turistický ruch portugalský ministr hospodářství Pedro Siza Vieira. EU by podle něho měla co nejdříve zajistit podmínky pro opětovné usnadnění cest přes hranice a obnovení turistického ruchu, k čemuž mohou pomoci rovněž očkovací pasy. Unie by také měla zajistit větší podporu firmám z tohoto odvětví, které se nikoli vlastní vinou dostaly do finančních problémů, řekl ministr. EU kvůli ekonomickému dopadu koronavirových omezení dočasně uvolnila pravidla pro státní pomoc firmám a jednotlivé země mohou zasaženým firmám poskytovat granty, půjčky nebo daňové úlevy. Peníze pro ohrožené firmy může zemím přinést i mimořádný krizový fond unie, který by mohl být státům k dispozici koncem léta.