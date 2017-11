Praha uspěla ve sporu s Uberem. Jeho řidiče můžete pokutovat, naznačil soud

před 43 minutami

Nejvyšší správní soud zrušil verdikt nad řidičem Uberu. Podle zrušeného rozsudku řidič nemohl být pokutován, protože spadá do sdílené ekonomiky, kterou české zákony nijak nepostihují.

Praha - Nelze říct, že Praha rozdává pokuty řidičům Uberu neoprávněně ani že se alternativní taxislužba nedá regulovat, i když na ní nejsou zákony. Vyplývá to z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který minulý týden zrušil verdikt Městského soudu v Praze, týkající se pražského řidiče Jana S.

Zrušený rozsudek tvrdil, že řidič Uberu nemůže být pokutován, protože spadá do sdílené ekonomiky, kterou české zákony nijak nepostihují. "Sdílená přeprava realizovaná prostřednictvím softwarové aplikace UberPop nebyla zákonným způsobem omezena," uvedla loni v říjnu soudkyně Jana Jurečková, podle níž tak řidič nemohl poznat, že jeho jednání může být považováno za protizákonné.

To ale podle Nejvyššího správního soudu není pravda. Řidiči používající aplikaci UberPop podle něj v právním vakuu nejsou.

"Jakkoliv (řidiči s aplikací UberPop, pozn. red.) využívají moderní technologická řešení a alternativní ekonomické formy, neznamená to automaticky, že jejich činnost nepodléhá žádným pravidlům," napsal předseda senátu Radan Malík a předchozí rozsudek zrušil.

Je pouhá jedna jízda taxislužba?

Městský soud v Praze tak bude muset rozhodnout úplně znovu, protože se ve svém rozhodnutí z loňského podzimu nezabýval některými otázkami, které jsou podle kasačního senátu pro rozhodnutí nezbytné.

"Neměl ustrnout na konstatování, že žalobce uskutečnil přepravu způsobem, který doposud není regulovaný. A měl posoudit, jestli faktická povaha této přepravy naplňuje či nenaplňuje činnost, kterou současná právní úprava zná, respektive reguluje," dodal Malík.

Kasační soud navíc nakázal, aby bylo v rámci sporu rozhodnuto i to, zda se za provozování taxislužby považuje i jediná jízda (a je tedy potřeba taxikářská licence atd.) a zda je relevantní zisk, který z přepravy provozovatel má.

Devět kilometrů za 156 korun

Spor se u soudu vede kvůli případu osmadvacetiletého řidiče Jana S., kterému pražští úředníci udělili pokutu 15 tisíc korun, kterou loni Městský soud v Praze zrušil. Řidičův advokát nechtěl rozhodnutí soudu komentovat. "Nemám svolení klienta, abych se k případu vyjadřoval," reagoval krátce advokát Jan Bouček.

Magistrát řidiče Jana S. kontroloval v lednu 2015 - a to poté, co si dva jeho zaměstnanci objednali jízdu z Václavského náměstí do pražské Krče. Řidič kontrolorům za devítikilometrovou jízdu naúčtoval 156 korun, oni mu zase v přestupkovém řízení udělili pokutu 15 tisíc korun a roční zákaz činnosti, protože neměl platnou licenci k provozování taxislužby. Jan S. se však obrátil na soud s tím, že nejde o taxislužbu, ale sdílení dopravy, které není žádným zákonem omezeno.

Hlavní město se už loni zaštiťovalo tím, že se musí řídit metodikou ministerstva dopravy, která tvrdí, že řidiči jezdící pro Uber musí mít oprávnění řidiče taxislužby.

Je to taxislužba, stojí si na svém Praha

Pražský magistrát rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vítá. "Je to důležité rozhodnutí. Stále trváme na tom, že Uber je taxislužba, a musí se proto řídit platnou legislativou. O tom, že je třeba zákony upravit, snad nikdo nepochybuje, ale to neznamená, že ty stávající je možné ignorovat," řekla Aktuálně.cz primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Krnáčová navíc tvrdí, že město už měsíc provádí intenzivní kontroly a všem měří stejně. "Kontrolujeme jak běžné taxikáře, tak řidiče využívající aplikaci Uber a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ukazuje, že postupujeme správně," uzavřela primátorka.

Společnost Uber považuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za zvláštní. "Toto rozhodnutí je v rozporu s dalšími rozhodnutími v České republice. Protichůdná soudní rozhodnutí pouze zdůrazňují fakt, že je potřeba jasně definovat služby typu Uber, které každý den přináší výhody více než 170 tisícům lidí v Praze," reagovala mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Jozová připomíná, že nedávno zrušil Vrchní soud v Olomouci předběžné opatření, které zakazovalo provozovat Uber v Brně. "Chceme, aby v ČR vznikl moderní regulační rámec, který bude reflektovat služby typu Uber, a budeme pokračovat v konstruktivním dialogu s příslušnými úřady na vývoji takového regulačního rámce," uzavřela mluvčí.

O regulaci sdílené ekonomiky jako třeba společnosti Uber nebo ubytovací aplikace Airbnb už několik týdnů jedná skupina pod úřadem vlády. Zatím však bez výsledku.

Taxikáři na protest proti službě Uber na začátku října blokovali příjezd na pražské letiště: