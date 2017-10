Konec zákazu. Uber v Brně může jezdit dál, rozhodl vrchní soud

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Vrchní soud v Olomouci zrušil předběžné opatření, které zakazovalo Uberu poskytovat služby v Brně. Uvedl to na Facebooku náměstek brněnského primátora Matěj Hollan. Podle něj to znamená, že Uber může začít v Brně jezdit. Ale neznamená to, že je tím vyřešena otázka, zda jezdí v souladu se zákonem, protože to soud neřešil, dodal. Tuto otázku bude soud řešit samostatně. Na rozhodnutí olomouckého soudu upozornila Česká televize. V Brně začal Uber jezdit letos 1. února, ale v červenci Krajský soud zakázal jeho služby předběžným opatřením. Argumentuje tím, že Uber funguje podobně jako taxi, ale nesplňuje zákonné požadavky na taxikáře kladené. Klasičtí taxikáři ho považují za nekalou konkurenci.

Podrobnosti připravujeme.

