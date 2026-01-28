Praha chystá audit v Nemocnici Na Františku, šéf čelí obvinění z bossingu

Radnice Prahy 1 vypsala veřejnou zakázku na externí forenzní audit Nemocnice Na Františku. Má prověřit hospodaření a řízení nemocnice i pracovní prostředí.
Radnice to oznámila v tiskové zprávě na svém webu. Audit je reakcí na kauzy spojené s nyní už bývalým ředitelem zařízení Davidem Erhartem. Podle serveru Seznam Zprávy například platil lékařku, která do nemocnice nechodila, ponižoval podřízené nebo nutil lékaře pracovat na své soukromé klinice. Erhart pochybení popírá, ale na post ředitele 16. ledna rezignoval.
„Audit představuje jedno z klíčových opatření, které má přinést nezávislé, odborné a důvěryhodné vyhodnocení skutečností týkajících se provozu nemocnice, včetně otázek spojených s řízením organizace, hospodařením a pracovním prostředím,“ uvedla radnice.
„Cílem městské části je získat podklady pro odpovědná rozhodnutí, která budou vycházet z ověřených faktů,“ doplnila. Zakázka je přístupná na portálu Tender arena na profilu zadavatele městské části Praha 1. Lhůta pro podání nabídek je do 6. února do 09:00.
Seznam Zprávy v sérii článků uvedly na základě vyjádření několika bývalých zaměstnanců Nemocnice Na Františku, že nemocnice pod vedením Erharta mimo jiné vyplácela lékařce měsíčně až 130 tisíc korun hrubého, aniž tato lékařka do nemocnice chodila.
Erhart také podle serveru nutil lékaře v době služeb v nemocnici pracovat na své klinice nebo ponižoval podřízené a nadával jim, což server doložil také záznamem výroků ředitele na poradě. Erhart obvinění stále odmítá, ale přesto na post ředitele rezignoval. Podle svých slov odešel proto, aby se mohl účinně bránit, chystá právní kroky.
Část zaměstnanců nemocnice se Erharta zastala. Podle předsedy odborové organizace nemocnice Josefa Kulhánka vznikla petice na podporu bývalého ředitele, kterou podepsalo 230 ze zhruba 700 pracovníků nemocnice. Odboráři podle něj nikdy neřešili žádné stížnosti na bossing ze strany ředitele.
Organizace ODS v Praze 1 již dříve informovala, že radní městské části pro zdravotnictví Michal Müller (ODS) nabídne v reakci na dění v nemocnici na jednání svou rezignaci. Není si vědom žádného úmyslného pochybení, ale je připraven nést politické důsledky, uvedl. Na následujícím jednání zastupitelstva Prahy 1 však odvolání Müllera k hlasování navrhla pouze opozice a neuspěla.
Nemocnice Na Františku má podle svého webu asi 180 lůžek, 700 zaměstnanců a ročně je v ní hospitalizováno přibližně 5000 pacientů, dalších 120 tisíc je ošetřeno ambulantně. Jako jedinou pražskou nemocnici ji zřizuje samospráva. Zařízení dočasně vede jeho právnička Alena Hanilcová.
