Pospíšil nebude znovu kandidovat na předsedu TOP 09. Chce se věnovat Praze a EU

před 33 minutami

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se rozhodl, že znovu nebude kandidovat na předsedu strany. Napsal to na svém profilu na sociální síti Facebook. TOP 09 by podle něj do parlamentních voleb měl vést politik, který v Poslanecké sněmovně již zasedá a bude do ní znovu kandidovat. Místo vedení strany se chce věnovat práci v zastupitelstvu na Magistrátu hlavního města Prahy a svému poslaneckému mandátu v Evropském parlamentu. Pospíšil stranu vedl od roku 2017, kdy se stal i jejím členem.

Kandidaturu na předsedkyni strany krátce po Pospíšilově prohlášení oznámila dosavadní místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Uvedla to v České televizi. Tu jako svou možnou nástupkyni zmínil i sám Pospíšil.