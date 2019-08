Pospíšil nenavrhne odchod z koalice. Chce ale řešit chování pirátského primátora

Členové TOP 09 a Starostů a nezávislých, kteří tvoří zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu, jednají v neděli večer o tom, zda a jak budou dál vládnout s primátorem za piráty Zdeňkem Hřibem. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který dříve nevyloučil možný odchod z koalice s piráty před jednáním prohlásil, že takový odchod nenavrhne.

"Chceme jednat o politickém stylu primátora," tvrdil v neděli večer před jednáním s koaličními piráty Jiří Pospíšil, který vede jak TOP 09, tak zastupitelský klub, ve kterém je jeho strana společně se Starosty a nezávislými. Zároveň Pospíšil ujišťoval, že nebude navrhovat vystoupení z koalice, ale byl by pro usnesení klubu.

V něm by měli členové klubu odsoudit primátora Zdeňka Hřiba z pirátské strany za to, že chtěl odvolat šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečku, a zároveň by chtěli vyzvat Hřiba k diskuzi, jak koalici vede. "Chci, aby se změnil styl komunikace," avizoval Pospíšil. Podle něj by měl primátor fungovat jako mediátor, protože nemá žádné zvláštní kompetence a nemůže proto zasahovat do práce radních z jiných stran. Pražská plynárenská tak spadá do gesce radního za TOP 09 Jana Chabra.

Hřib dal radním návrh doporučit odvolání ředitele Pražské plynárenské Janečka v pondělí na poslední chvíli. Ten se podle něj dopustil řady manažerských pochybení. Podle Pospíšila šlo o porušení předchozí dohody, že se zástupci koalice nejprve s Janečkem sejdou, a zároveň o zásah do kompetencí radního Chabra. Pospíšil tvrdí, že Chabr o návrhu odvolání, který byl připojen k jeho tisku, ani nevěděl.

Kromě otázky Pražské plynárenské zastupitelé Spojených sil probírají také otázku možnosti zdanění prázdných bytů v Praze, se kterým TOP 09 zásadně nesouhlasí a které v nedávném rozhovoru pro server Novinky.cz nevyloučil pirátský radní Adam Zábranský. Kolem prázdných bytů se v koalici objevily spory i v minulosti.

Spory mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od začátku stávající koalice loni v listopadu objevují pravidelně. Spekuluje se kvůli nim o možném ukončení spolupráce ze strany Spojených sil. Kromě plynáren a prázdných bytů se řešily například neshody ohledně pokračování privatizace bytů, Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský v neděli vyzval k dohodě. "Apelujeme na své koaliční partnery, aby situaci nevyhrocovali, aby se konstruktivně dohodli a začali místo hádek společně táhnout za jeden provaz u věcí, které Pražany na rozdíl od hádek doopravdy trápí," uvedl. Primátor se ke schůzce zatím nevyjádřil.