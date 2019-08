Chceme od pirátů respekt, říká Pospíšil. Námluvy s ODS však jeho partneři odmítají

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil naznačil, že problémy pražské koalice možná dospěly do bodu, kdy hrozí její konec. Piráti podle něj naprosto nerespektují své koaliční partnery. Spekulace o tom, že by piráty mohla v brzké době nahradit ODS, však důležití členové Pospíšilova hnutí odmítají. Politolog Josef Mlejnek za Pospíšilovou ostrou rétorikou vidí jeho snahu předvést se před podzimním sněmem TOP 09, na kterém se bude volit předseda.

Podle Pospíšila by "bylo půvabné, pokud by vznikla koalice, která by více ctila pravicové zásady", jak uvedl pro Novinky.cz. Setrvání v současné koalici podmínil dohodou v aktuálním sporu o odvolání šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka. Dodal, že nejblíže se cítí být k ODS a že s touto stranou začne jeho hnutí komunikovat, ač připustil, že bez hnutí ANO by novou koalici sestavoval jen obtížně.

Z jeho vyjádření by se mohlo leckomu zdát, že zhoršující se vztahy ve vedení města dosáhly kritického bodu a že se takzvaná 'koalice změny' chýlí ke konci. Svou šanci vycítily i kluby ANO a ODS, které okamžitě přispěchaly s nabídkou podílet se na vládnutí, nebo alespoň podpořit jinou koalici bez pirátů.

Ukazuje se však, že další koaliční partneři situaci tak dramaticky jako Pospíšil nevidí. A to včetně těch, kteří jsou přímo v Pospíšilově hnutí Spojené síly pro Prahu, společném projektu TOP 09, STAN a lidovců. "Neuvažuji o žádné změně," řekla Aktuálně.cz radní Hana Marvanová (STAN) s tím, že chce pokračovat v rozdělané práci. "Řeším spoustu věcných záležitostí, každý týden máme něco důležitého," řekla.

Stejně to vidí i náměstek Petr Hlubuček (STAN). "Já žádnou jinou koalici ani nechystám, ani nedomlouvám. A byl bych velmi nerad, abychom se měsíc zabývali tím, že si budeme vymýšlet jiné možné varianty koalice, když máme koalici, která si, myslím, funguje dobře," řekl Hlubuček.

Zároveň zkritizoval Pospíšila za to, že se s klubem neporadil, než podobné výroky uvedl v médiích. "Není možné, aby mluvil za klub, ačkoliv je jeho předseda, o případném ukončení spolupráce bez toho, aby to s námi probral. To prostě není možné," řekl Hlubuček. Pospíšil podle něj v lepším případě mluví jako předseda TOP 09, v horším sám za sebe. "Rozhodně ale nemluví za klub, jehož jsme i my součástí," dodal náměstek.

Pospíšil se však brání tím, že s Hlubučkem o situaci telefonicky hovořil. "Asi pan Hlubuček vidí šanci se nějak zviditelnit, ale opravdu jsem s ním mluvil," reaguje na náměstkova slova předseda TOP 09.

Hlubuček nicméně nešetří ani primátora Zdenka Hřiba (piráti). "Pan primátor by měl někdy umírnit svoje vyjádření a přizpůsobit je tomu, že by měl být jako primátor odpovědný za celou radu a vedení města. Má se chovat odpovědně," uzavřel. Piráti by se podle něj měli naučit řešit věci v klidu a věcně.

Chceme od pirátů respekt, tvrdí Pospíšil

Pospíšil tak nemá pro případnou změnu koaličního partnera příliš pevnou půdu pod nohama ani u členů vlastního klubu. Sám ostatně nyní svá slova mírní, nebo, jak říká, uvádí na pravou míru. "Já žádnou koalici nebourám, jen stojím za svým radním," řekl Pospíšil.

Na mysli má radního pro majetek Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu). Vadí mu, že Hřib i přes dohodu, že lídři koaličních stran ředitele Pražské plynárenské nejprve sami vyzpovídají, rovnou navrhl jeho odvolání. Obešel tak Chabra, který proti takovému kroku vystupoval. Primátor ředitele Janečka kritizuje kvůli statisícovým odměnám pro bývalé členy dozorčí rady, či proto, že společnost prověřuje policie kvůli možné účasti na stamilionovém podvodu na DPH.

Rozložení sil v pražském zastupitelstvu ODS - 14 zastupitelů (volební zisk 17,87 %)

Česká pirátská strana - 13 zastupitelů (volební zisk 17,07 %)

Praha sobě - 13 zastupitelů (volební zisk 16,57 %)

TOP 09 a STAN - 13 zastupitelů (volební zisk 16,29 %)

ANO 2011 - 12 zastupitelů (volební zisk 15,37 %)

Pospíšilovo hnutí však žádá objektivní posouzení jeho manažerských schopností a jeho role v policejním vyšetřování, než přistoupí k radikálním krokům. Odvolání ředitele by podle něj mohlo vést k destabilizaci firmy a ztrátě milionů korun pro městský rozpočet. "Primátor moc dobře věděl, že demonstrativní odvolání ředitele je pro nás nepřijatelné, a přesto jej bez předchozího upozornění navrhl," říká Pospíšil. Odchod Janečka nicméně nepodpořilo ani hnutí Praha sobě, a Hřib tak se svým návrhem neuspěl.

Vše je podle předsedy TOP 09 otázkou respektu. "Pokud piráti nebudou respektovat Spojené síly pro Prahu jako rovnocenného partnera a budou permanentně zasahovat do jejich pravomocí, těžko může koalice dál fungovat," říká. O dalším postupu podle něj ale musí rozhodnout celý klub příští týden.

Primátor se na jeho reakci dívá s nepochopením a pochybení na své straně odmítá. "Nechápu, proč se z toho dělá takové haló, za normálních okolností má problém ten, kdo byl přehlasován. Ale v tomto případě je paradoxně nespokojen ten, kdo hlasování vyhrál," řekl Hřib.

Ve středu začaly na chodbách magistrátu dokonce zaznívat zprávy, že na spolupráci s ODS kývl i třetí koaliční subjekt, hnutí Praha sobě vedené Janem Čižinským, a že se rozjela trojstranná jednání.

"To jsou naprosté fámy. Nic takového se neděje. My žádnou změnu nechystáme a žádnou změnu nechceme. Vadí nám ale pan primátor i Jiří Pospíšil, kteří nám ani jeden koalici nepomáhají spravovat," řekl Čižinský a podobně jako Hlubuček vyzval Hřiba k tomu, aby jako primátor koaliční strany tmelil, nepřekvapoval a situaci nevyhrocoval.

Pospíšil možná hraje o primátorské křeslo, míní politolog

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se nabízí otázka, co Pospíšil svou zostřenou rétorikou a naznačováním možného konce koalice sleduje. Veskrze se podle něj nabízejí dvě možnosti či jejich kombinace.

První může být snaha dostat piráty pod tlak a donutit je k většímu respektu ke svému koaličnímu partnerovi. Pravdou totiž zůstává, že piráti nemají téměř žádnou šanci složit koalici s jinými partnery. Odmítají totiž jak hnutí ANO, tak ODS. Kolaps stávající koalice by tak pro ně pravděpodobně znamenal místa v opozici.

Druhá možnost je spojená s podzimním celostátním sněmem TOP 09, na kterém si strana bude volit předsedu. "Pospíšil potřebuje před sněmem ukázat, že je silný, že něco dokáže. Kdyby se mu podařilo změnou koalice pro TOP 09 získat primátorské křeslo v Praze, mohlo by mu to velmi pomoci," říká Mlejnek.

Poukazuje na to, že na funkci předsedy TOP 09 už ohlásil kandidaturu senátor Tomáš Czernin, kterého podporuje konzervativní klika strany v čele s Miroslavem Kalouskem a Karlem Schwarzenbergem.

"Ta strana je rozhádaná, potácí se v průzkumech pod pětiprocentní hranicí a uvnitř strany sílí hlasy, že Pospíšil možná není nejlepší lídr. Potřebuje nějaký výrazný úspěch," dodává Mlejnek.

Podle Pospíšila jsou to ale jen prázdné konstrukce a situace v pražské koalici podle něj se sněmem TOP 09 nemá nic společného. "Ostatně ani ještě nejsem rozhodnutý, jestli budu kandidovat na předsedu TOP 09," říká Pospíšil.

Rozhádala by se TOP 09 s piráty i ve sněmovně?

Podle Mlejnka je však také zajímavé sledovat, jak obtížná se zdá být spolupráce pirátů a TOP 09 na komunální úrovni. Obzvláště v souvislosti s tím, že takzvaný Demokratický blok, který chce v příštích sněmovních volbách soupeřit s hnutím ANO, by zřejmě musel v případě úspěchu skládat vládní koalici právě s piráty. Je tak podle Mlejnka otázkou, jestli pražská politika neodráží, jak by taková spolupráce vypadala i na celostátní úrovni.

"Piráti mají samozřejmě více levicový program, než máme my, a často se více shodneme třeba s ODS. Je to ale hlavně o osobnostech. Spory v Praze jsou spíše způsobené tím, že pan primátor není politicky zkušený a neumí některé věci řešit smírem. Neodvozoval bych z toho, že by koalice pravicového bloku nemohla fungovat, ale piráti se musí naučit svého koaličního partnera trochu respektovat," uzavírá Pospíšil.