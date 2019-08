Median: ANO a piráti si mírně polepšili, ČSSD se přiblížila k pětiprocentní hranici

Volby by podle agentury Median v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 29,5 procenta. Od července si mírně polepšilo, podobně jako druzí piráti s 14,5 procenta a třetí ODS s 13 procenty. Nad pětiprocentní hranici se vyšplhala TOP 09. Ostatní strany si naopak pohoršily, nejvíce ČSSD, která spadla z červencových osmi procent na 6,5 procenta. Ve sněmovně by zůstalo devět uskupení.

ANO podle agentury v srpnu zastavilo dva měsíce trvající mírný pokles preferencí, zatímco ČSSD se vrátila na podobnou hodnotu preferencí jako v červnu. Piráti se naopak druhý měsíc za sebou drží na pozici nejsilnější opoziční strany, přestože i ODS o půl procentního bodu posílila.

Pod pomyslnými stupni vítězů by skončila SPD s 8,5 procenta, pohybuje se tak mírně pod úrovní výsledku z minulých sněmovních voleb. KSČM pokračovala v mírném poklesu a je na tom s šesti procenty stejně jako v květnu, uvedl Median.

Z trojice zbývajících uskupení by TOP 09 získala v srpnu 5,5 procenta, lidovci se starosty po pěti procentech hlasů. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku mají všechny tři seskupení podobnou šanci na vstup do sněmovny, konstatovala agentura. Statistická odchylka je v průzkumu Medianu plus minus 1,5 procentního bodu u malých stran a tři procentní body u velkých stran.

Nové politické hnutí Trikolóra, které založil poslanec Václav Klaus, mělo podle Medianu dvě procenta preferencí.

Median zjišťoval i podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a podíl všech lidí, kteří volbu dané strany zvažují. Nejvyšší volební potenciál má dlouhodobě ANO, které by v případě hlasů všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, mohlo získat kolem 32,5 procenta. Zisk přesvědčených voličů by mu stačil na zhruba 19,5 procenta. V červenci mělo ANO obě tyto hodnoty vyšší.

Volební potenciál pirátů činí podobně jako v červenci 21,5 procenta, u ODS 17 procent. Občanští demokraté ale mají o něco silnější jádro přesvědčených voličů než piráti. SPD by mohla získat hlasy 12 procent voličů, přesvědčených je ale jen polovina z nich. V těsném závěsu jsou starostové s volebním potenciálem 11,5 procenta, ale jen tříprocentním voličským jádrem. "Starostové jsou často stranou druhé volby," uvedla agentura.

U levicových stran má naopak ČSSD slabší jádro voličů než KSČM, nicméně má větší volební potenciál. Sociální demokraté by mohli pomýšlet na zisk deseti procent, komunisté osmi procent hlasů. Mezi ně se vklínily TOP 09 s možností 9,5 procenta hlasů a KDU-ČSL s 8,5 procenta hlasů.