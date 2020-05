Dohlédnu na Vojtěcha i Prymulu, ujistil Babiš. A slibuje efektivnější boj s rakovinou

Dosavadní náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula by se měl stát součástí vědecké rady pro zdravotnictví, jejíž vznik nově zmínil premiér Andrej Babiš. Oznámil to ve středu dopoledne v reakci na dotazy Aktuálně.cz, zda nehrozí dvojkolejnost v řízení zdravotnictví, protože ministrem je Adam Vojtěch, kterému Babiš podle svých slov stále důvěřuje.

Po středečních slovech Andreje Babiše je o něco jasnější, jaká bude role končícího náměstka Romana Prymuly. Premiér už avizoval, že si ho chce vzít k sobě jako vládního zmocněnce pro vědu a výzkum. Nyní ale upřesnil, že by se měl Prymula stát součástí rady vědců pro zdravotnictví, kterou Babiš zamýšlí vytvořit.

"Já se ho budu ptát na různé názory. Pokud vím, byl děkan vojenské akademie. Takže je odborník na zdravotnictví. Nemáme jich až tak tolik. Nebo máte pocit, že to pan Prymula špatně zvládl?" reagoval Babiš na dotaz Aktuálně.cz, zda bude Prymula mluvit do koncepce zdravotnictví. Podle Babiše koronavirou krizi "všichni zvládli a zachránili tisíce životů".

“A vy jste v hnutí ANO?” Premiér Babiš dnes ráno směrem ke svému ministrovi zdravotnictví A. Vojtěchovi. V odpovědi na dotaz @Aktualnecz, zda Vojtěch zůstane ministrem, a zda je správné dát náměstkovi Prymulovi místo na Úřadu vlády ČR... pic.twitter.com/L4b6LqZJ8Q — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 21, 2020

Končící náměstek tak nadále bude mluvit do budoucí podoby zdravotnictví, které má jako ministr na starosti Adam Vojtěch. Obavu, že by tak mohla vzniknout ve vedení resortu "dvojkolejnost", Babiš nemá.

"Není dvojkolejnost. Není roztržka. Pan Prymula a pan Vojtěch budou spolupracovat. Já na to dohlídnu. Věřte mi, že to zvládnu," ujišťoval.

Poté upřesnil, jak by si představoval zmíněnou radu vědců pro zdravotnictví. "Diskutovali bychom, kdo co zkoumá, jak je daleko, jaké jsou potřeby výzkumu. Pan profesor Prymula je vědec a já jsem rád, že nebude zřejmě akceptovat nabídku do privátu a zůstane ve službách státu," upřesnil Babiš.

Skutečnost, že Prymula zatím nezískal bezpečnostní prověrku a není jasné, zda ji vůbec dostane, protože další náměstci na ministerstvu zdravotnictví už ji obdrželi, premiér neřeší. "Myslím, že to není podstatné. Na úřadě vlády není povinnost ji mít," prohlásil.

Jaká trafika?

Opozičním politikům se přesun Prymuly z ministerstva na vládu nelíbí a mluví o trafice. To Babiš odmítá. "Prosím vás, ty nesmysly o nějaké trafice. Jaká trafika? Pan Prymula má nabídky ze soukromého sektoru už dávno, a je dobře, že zůstane ve službách státu. Jaká trafika? Profesor Prymula je renomovaný vědec, rozumí virologii. Já nikomu nedávám trafiky, já nejsem tradiční demokratická strana, já nemám ve vládě straníky, je jich tam minimum. Jsou to nesmysly, které odmítám," rozčílil se Babiš, který tvrdí, že Prymula bude mít nižší plat než na ministerstvu.

Předseda vlády zároveň ujistil, že nadále počítá s Vojtěchem jako ministrem. "Samozřejmě, s panem ministrem počítáme. Nevím, kde se stále berou nějaké spekulace. Pan ministr dělá svou práci dobře, má moji podporu," řekl.

Co vám vadí na Romanovi Prymulovi? Nevadí vám, že bude na úřadu vlady a a bude mluvit do zdravotnictví? A nemáte rozdílné názory na budoucnost zdravotnictví? Ministr Adam Vojtěch v reakci na dnešní dotazy @Aktualnecz pic.twitter.com/M5dPQRACZ7 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 21, 2020

Adam Vojtěch na dotazy Aktuálně.cz, co říká na nové účinkování Prymuly a jaké má k němu výhrady, nechtěl celou situaci příliš rozebírat. Tvrdí ale, že mu nevadí. "My jsme se včera dohodli, že už toto nebudeme komentovat, takže já to beru tak, jak to je," podotkl s tím, že se k Prymulovi vždy choval korektně.

"Je dobře, že bude na nějaké expertní úrovni ve spolupráci jak s ministerstvem, tak třeba úřadem vlády. V tom já nevidím žádný problém. Pokud je odborník, a to bezesporu ano, protože má své renomé v oblasti vědy a výzkumu, tak je na místě, aby fungoval v této expertní roli," řekl Vojtěch, který by nějakým způsobem měl s Prymulou spolupracovat. "Dohodli jsme se, že u některých projektů, které jsou rozdělané, tak u nich bude nápomocný v jejich dokončení. Bude s námi spolupracovat na expertní bázi. Nic dalšího bych nechtěl říkat," uvedl ministr.

O vzájemných sporech mezi oběma muži svědčí například to, že Prymula o svém odchodu a další budoucnosti původně vůbec nemluvil, obrátil se hned na Babiše. Později se ale nechal slyšet, že měl problém s okolím Vojtěcha, aniž by byl ale konkrétnější.

Chci zachránit tisíce životů před rakovinou, avizuje Babiš

Co a jak přesně bude Roman Prymula dělat, není jasné. Premiér Babiš ve středu zmínil v souvislosti s jeho jménem nejen vznik expertní rady vědců pro zdravotnictví, ale také mluvil o tom, že chce snížit úmrtnost lidí na rakovinu. Mimo jiné má v plánu zkusit domluvit vojenské zdravotní kontejnery, do kterých by lidé chodili na testy.

"My tady máme obrovské výzkumné kapacity, naši vědci jsou úžasní. Požádal jsem v rámci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, abychom dali na stůl všechny vědecké záměry a abychom to nějak koordinovali," řekl Babiš a vzpomněl konkrétně prevenci proti rakovině.

"U nás každých dvacet minut zemře člověk na rakovinu, často o tom diskutuji v Průhonicích s docentem Hajdúchem (Marián Hajdúch je člen České onkologické společnosti, pracuje v Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci, pozn. red.). Chci zachránit tisíce životů v rámci rakoviny a dalších věcí. Bohužel, lidi nechodí na prevenci rakoviny, kterou umíme léčit, například rakovinu prsu, prostaty a další nemoci. Kdyby lidi chodili na prevenci, tak bychom plno z nich zachránili. To je cíl," uvedl Babiš a dodal, že chce o tomto mluvit s ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR Zoltánem Bubeníkem.

"Zabývám se projektem prevence. Budu mít jednání s generálem Bubeníkem, protože vojáci mají pojízdné kontejnery, ve kterých mají CT a různé další přístroje. Chci, abychom udělali projekt, že budeme jezdit po republice, zastavíme někde na velkém parkovišti před obchodním centrem a lidé si udělají za deset patnáct minut prohlídku," avizuje Babiš, který vzpomněl konkrétně rakovinu plic. "Bylo mi řečeno, že i rakovina plic, když se zachytí v raném stádiu, tak se dá vyléčit." řekl.