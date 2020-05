Prymula chce skončit, oznámil to Babišovi. Plánuje zamířit do soukromého sektoru

Náměstek ministra zdravotnictví a jedna z hlavních tváří boje s epidemií koronaviru Roman Prymula chce v závěru května v úřadu skončit. Oznámil to premiérovi Andreji Babišovi, uvedl server Seznam Zprávy. Pro případné setrvání si Prymula stanovil podmínky, jinak plánuje odejít do soukromého sektoru.

Prymula o svém záměru informoval premiéra Babiše s tím, že pro to, aby vzal své rozhodnutí zpět a setrval, musí být splněny určité podmínky. "Řekl jsem, že skončím, pokud nenastanou dvě skutečnosti," uvedl Prymula pro Seznam Zprávy.

Nechtěl ale říct, jaké podmínky to jsou. "Zatím si to nechám pro sebe," sdělil. Vyloučil však, že by se týkaly jeho chybějící bezpečnostní prověrky. Prověrka je přitom nutná pro setrvání ve funkci náměstka ministra a původně měl Prymula čas pro její získání do 14. března.

Prymula tvrdí, že ministerstvo chtěl opustit už v lednu a následně i v březnu, avšak upustil od toho právě kvůli nastupující koronavirové epidemii. V březnu se v Česku objevily první případy nákazy a poté byl kvůli šíření nákazy vyhlášen nouzový stav a následně i celorepubliková karanténa.

"Chtěl jsem zredukovat svůj pobyt na ministerstvu na částečný úvazek, ale pan premiér mě přesvědčil, že zejména v této době bych to měl přehodnotit, a proto zůstávám," řekl Prymula 12. března. Další termín pro dodání prověrky se proto posunul na konec června.

Ministerstvo mu lhůtu pro získání prověrky nakonec prodloužilo do doby, dokud o ní Národní bezpečnostní úřad nerozhodne. To se zatím nestalo, podle Prymuly to na úřadu "někdo zdržuje". O udělení prověrky zažádal už loni v dubnu, jeho kolegové na pozicích náměstků už ji mají.

Roman Prymula také naznačil, kudy by se jeho kariéra mohla po odchodu z ministerstva ubírat. "Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů," vysvětlil pro Seznam.

Zastánce očkování i čínské medicíny

Šestapadesátiletý Roman Prymula je náměstkem ministra zdravotnictví od března 2017, předtím v letech 2009 až 2016 řídil Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Ministr Svatopluk Němeček ho z funkce odvolal poté, co se zjistilo, že Prymula inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed, kterou vlastnila jeho dcera. Prymula tvrdil, že za odvoláním byly osobní důvody a neudělal nic nezákonného. Byl také jedním z největších zastánců čínské medicíny v Česku.

Po aktivaci Ústředního krizového štábu letos 15. března jej dva týdny řídil, od konce března se vedení štábu v souladu se zvyklostmi ujal ministr vnitra Jan Hamáček. Prymula od té doby řídí specializovaný tým Covid-19 při resortu zdravotnictví.