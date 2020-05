Vojtěch: Prymula mi o odchodu neřekl, je to zvláštní. Skončit by měl na konci května

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že jeho náměstek Roman Prymula skončí ve funkci na konci května, jak sám avizoval. Všechny informace se ministr dozvěděl z médií, což považuje za zvláštní. S Prymulou o tom ještě osobně nemluvil, řekl Vojtěch.

"Předpokládám, že na ministerstvu skončí na konci května, tak jak avizuje. Ale zatím mě sám neinformoval. Myslím, že věci by se primárně měly řešit u stolu, ne přes média," řekl ministr. Byl by rád, kdyby epidemiolog Prymula s resortem dál externě spolupracoval jako expert.

Ministr v dubnu 2019 nařídil všem náměstkům, aby získali bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Prymula ji měl získat do konce března, Národní bezpečnostní úřad mu ji zatím nevydal. "Všichni náměstci už ji mají, on ji nemá. Já nedokážu vyhodnotit proč," uvedl ministr.

Podle serveru Seznam Zprávy náměstek řekl, že se na ministerstvu bojí jeho popularity. "Jsou to vyjádření, která se mi velmi těžko komentují. Prověrka pro všechny náměstky byla nařízena v dubnu 2019, tedy před více než rokem, kdy - při vší úctě k němu - ještě popularitě nečelil a neřešil tuto epidemii na denní bázi," řekl Vojtěch. Prověrky podle něj musí mít většina náměstků na ministerstvech, naopak resort zdravotnictví byl výjimkou s tím, že ji mít nemuseli.

Prymula chtěl z ministerstva odejít už v březnu, k setrvání ho podle jeho vyjádření přemluvil premiér Andrej Babiš (ANO). S ním také svůj případný odchod řeší v současné době. Minulý týden řekl, že by na ministerstvu setrval za dvou podmínek, které však nijak neupřesnil. Tvrdí ale, že se netýkají jeho chybějící bezpečnostní prověrky. Pokud by Prymula nakonec odešel, ministerstvo by na post muselo vypsat výběrové řízení podle služebního zákona.

Zastánce čínské medicíny i očkování

Šestapadesátiletý plukovník a profesor Roman Prymula je náměstkem ministra zdravotnictví od března 2017, předtím v letech 2009 až 2016 řídil Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Z této pozice prosazoval zřízení kliniky tradiční čínské medicíny, centrum otevřené v roce 2015 ale loni skončilo. Prymula byl ale také velkým obhájcem očkování a předsedou České vakcinologické společnosti.

Tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ho z funkce ředitele nemocnice odvolal poté, co se zjistilo, že Prymula inkasoval desítky milionů korun od společnosti Biovomed, kterou vlastnila jeho dcera. Prymula tvrdil, že za odvoláním byly osobní důvody a nedělal nic nezákonného.

Po aktivaci Ústředního krizového štábu letos 15. března vláda změnila pravidla a jmenovala Prymulu do čela štábu. Po dvou týdnech převzal řízení v souladu se zvyklostmi ministr vnitra Jan Hamáček. Prymula od té doby řídí specializovaný tým Covid-19 při resortu zdravotnictví, na starosti má také tzv. chytrou karanténu.