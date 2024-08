Ze SOCDEM zbyl jediný. Spojení s Babišem nás zabilo, ale je lepší než Fiala, říká

Časy, kdy měla Sociální demokracie desítky poslanců a senátorů, jsou pryč. Po vládnutí s hnutím ANO jim v obou komorách parlamentu zůstává jediný zástupce, senátor Petr Vícha. Se vstupem do tehdejší vlády Andreje Babiše nesouhlasil a i nyní tvrdí, že to pro stranu byla sebevražda. V zářijových volbách do Senátu přesto kandiduje i s podporou ANO.

Šedesátiletého Petra Víchu lze označit za politického veterána. Už třicet let je nepřetržitě starostou dvacetitisícového Bohumína, od roku 2006 sedí v Senátu. Býval místopředsedou Sociální demokracie, která dříve vystupovala pod zkratkou ČSSD, a šéfoval i jejímu senátnímu klubu.

Doba, kdy tato strana bývala nejsilnějším politickým uskupením v zemi, je pryč. Po zářijových senátních volbách, ve kterých Vícha obhajuje svůj mandát, může Sociální demokracie přijít o posledního zákonodárce. Vícha se bude snažit si své křeslo senátora udržet i pomocí hnutí ANO, které jeho kandidaturu podporuje. Koneckonců sedí momentálně i v jeho senátorském klubu, který obě strany společně založily.

"Zástupci ANO v našem kraji, konkrétně ve vedení Havířova, mi oznámili, že by mě ve volbách podpořili. Tak jsem si řekl, že podpora se od nikoho neodmítá," vysvětluje důvody tohoto spojení.

Vícha je přitom politikem, který v roce 2018 jednoznačně vystupoval proti tomu, aby sociální demokraté tehdy pod vedením Jana Hamáčka vstupovali do vlády šéfa ANO a někdejšího premiéra Andreje Babiše. "Byly to mé poslední rady straně, neměli jsme do vlády vstupovat. Byla to politická sebevražda," říká přesvědčeně i dnes. Že by nyní působilo podivně, že jde do voleb i se značkou ANO, odmítá.

"Voliči, kteří v minulosti volili u nás na severní Moravě Sociální demokracii, teď téměř beze zbytku volí ANO, protože jde o podobný program. Takže budu dál hájit značku Sociální demokracie," tvrdí. Babiše hájí, i když uznává, že není nadšený ze všeho, co jeho hnutí dělá. "Ale když byl ministrem financí a později premiérem, žádná velká tragédie se nestala. Neměl bych z toho obavu. Mě momentálně zklamává hlavně současná vláda Petra Fialy," tvrdí.

Vládu kritizuje především za přístup k veřejným financím. Sám se označuje za pravicového sociálního demokrata, což podle něj znamená odpovědné hospodaření s penězi. "Nikdy jsme lidem u nás v Bohumíně nic nedávali zadarmo. Vysvětlovali jsme, že nic zadarmo neexistuje, ale zároveň jsme se snažili o přijatelné ceny a slušnou sociální politiku. Současná vláda ale hospodaří s vysokým rozpočtovým schodkem a narůstá za ní administrativa," míní.

Stranická politika ho už příliš nezajímá

Sociální demokracii čeká letos na podzim sjezd, kde se rozhodne o dalším směřování takřka 150 let staré strany. Přestože v posledních letech ztratila přízeň voličů a její lídři zatím podle průzkumů marně hledají způsob, jak získat podporu veřejnosti, Vícha si jako jediný sociálnědemokratický zástupce v parlamentu drží od stranického života odstup.

"Podívejte se, je mi 60 let a straně jsem už věnoval spoustu času. Dál se angažovat nebudu," prohlašuje s tím, že se ale předsedovi strany Michalu Šmardovi nijak nevyhýbá. "Několikrát jsme se potkali. Ale poté, co jsme spáchali sebevraždu, se už do toho osobně zapojovat nechci, protože nevidím řešení. A když ho nevidím, nemám straně co dát," vysvětluje.

Vstupovat nechce příliš ani do debat o otázkách, kterými se straníci před sjezdem zabývají nejvíce - tedy kdo má stranu vést anebo jestli se pro sněmovní volby v příštím roce spojit s komunisty, které vede Kateřina Konečná. Předseda Šmarda už s ní měl domluvenou schůzku, ale zrušil ji s odůvodněním, že někteří sociální demokraté měli obavu, jestli nechce jejich stranu přibližovat ke komunistům.

"Koordinace levicových stran není na škodu, ale slučování s komunisty nepřipadá v úvahu. Paní Konečná odváděla v Bruselu dobrou práci a výborně ji prodala v kampani, ale jinak komunistům šanci nedávám. Jsou přežitek," prohlašuje Vícha. Volbu vedení nechtěl komentovat vůbec, jen by si přál v jeho čele někoho, kdo bude razit rozumnou, a ne rozhazovačnou hospodářskou politiku.

Vícha patří mezi menšinu politiků, kteří nemají profil na žádné ze sociálních sítích. A ani je moc nesleduje. "Chci si zachovat duševní zdraví, občas mi asistentka řekne, co se tam píše," vysvětluje. Příliš tedy nesledoval ani nedávný konflikt mezi exministry zahraničí Tomášem Petříčkem a Lubomírem Zaorálkem v debatě o zahraniční politice strany, kdy Petříček jako moderátor debaty vytrhl Zaorálkovi z ruky mikrofon kvůli jeho dlouhému mluvení.

"Přál bych si, aby oba našli společnou řeč," říká Vícha, který byl podle svých slov v minulosti častokrát "souputníkem" Zaorálka a hodně ho podporoval. "Ale myslím, že se změnil. A ne k lepšímu. Stal se z něho žvanil, který stále mluví, ale chybí výsledky jeho práce. A za to žvanění mu vzal koneckonců Tomáš Petříček mikrofon. Ani od jednoho nebylo jejich chování šťastné, ale nedivím se, že k tomu došlo," vysvětluje.

Nynější senátní volby, do kterých sociální demokraté posílají kromě Víchy ještě šest kandidátů, rozhodnou o tom, kolik senátorů - a zda vůbec nějakého - budou v horní komoře mít. Pokud by Vícha uspěl i potřetí, mohl by strávit v Senátu dalších šest let, celkově tedy 18 let. Soupeřem mu bude mimo jiné lidovec Bohuslav Niemiec nebo Pavel Staněk z SPD.

"K vytvoření klubu je potřeba pět senátorů a já bych byl rád, kdybychom mohli mít klub. Už bych sice nebyl posledním sociálním demokratem, ale to by mi opravdu vůbec nevadilo," říká Vícha. "Držím jim, vlastně nám, palce. Ale bude to hodně těžké uspět," uznává.

Video: Sociální demokracie a ANO mají podobný program, tvrdí senátor Vícha