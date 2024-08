To nebyla dobrá scénka. Petříček sebral Zaorálkovi mikrofon, ten z debaty odešel

Situace, která se odehrála mezi dvěma bývalými ministry zahraničí za sociální demokracii, ukázala, že vztahy mezi některými jejími členy jsou vyostřené. Tomáš Petříček, který moderoval debatu o zahraniční politice, vytrhl z rukou mikrofon jednomu z účastníků, Lubomíru Zaorálkovi. Toho gesto tak naštvalo, že odešel a už se nevrátil. Petříček své jednání omlouval tím, že Zaorálek mluvil moc dlouho.

Sociální demokracie prožívá v posledních letech krizi. Vypadla z Poslanecké sněmovny, nedostala se do Evropského parlamentu, podle průzkumů veřejného mínění má minimální podporu u veřejnosti a k tomu jsou její členové dlouhodobě rozhádaní a nedokážou se shodnout na dalším směřování.

Důkazem napjatých vztahů byl i konflikt, který vznikl mezi členy strany během debaty o zahraniční politice, v níž se ve středu 14. srpna v Praze na Smíchově setkali dva její bývalí ministři zahraničí - Lubomír Zaorálek a Tomáš Petříček. Akce byla součástí debat, na kterých sociální demokracie mluví o své politice. Tentokrát se zabývala tím, jaké má priority v evropské, a celkově zahraniční, politice.

Zatímco Petříček dlouhodobě jednoznačně kritizuje Rusko a jeho invazi na Ukrajině, Zaorálek agresora částečně omlouvá. Odpovědnost za chování Ruska podle něj nesou také západní země, řekl během debaty.

"Tvoje kritika je hlučná, ale bohužel bez nabídky řešení," oponoval mu bývalý senátor za sociální demokracii Jiří Dienstbier. "Pokud jsi například kritizoval operaci Ukrajiny v Kurské oblasti a zdůrazňoval, že v podstatě nikdo Rusko nedonutí z Ukrajiny odejít, že to nemá řešení, tak jaký má být náš postoj? Agresor si může vzít kus cizího státu?" pokračoval v kritice Zaorálka.

Moderátor debaty, kterým byl právě Petříček, dal Zaorálkovi slovo, ale upozorňoval ho ať mluví krátce, aby debata mohla postoupit k dalšímu tématu. Jenže Zaorálek, jak u něj bývá zvykem, se rozmluvil poněkud rozvlekle.

"Jedna věc je kaše, kterou jsme si navařili. Nemáme jinou cestu než pomáhat Ukrajině. To je přece evidentní. Se zkušeností, kterou jako Česko máme, nemůžeme jednat jinak," začal a následně se pustil do USA a západních zemí. Začal tvrdit, že jim v minulosti ve skutečnosti nešlo o dohodu s Ruskem, když vznikla v roce 2002 tzv. Rada NATO-Rusko.

Petříček mu rukama naznačoval, aby už výstup ukončil, nakonec jej o to prosil i slovy: "Luboši, prosím… Lubomíre, prosím!" Ale Zaorálek pokračoval: "Zpravodajské služby tehdy přinesly Putinovi informace, že Američané financují islamisty v jižních zemích, které sousedí s Ruskem, a Putin se rozzlobil. A ptal se: Co to znamená? Já vám pomáhám s Irákem, a vy tady živíte islamisty?" vyprávěl dál Zaorálek.

Petříček po několika marných snahách o ukončení kolegova výkladu vmžiku vzal mikrofon Zaorálkovi, který okamžitě vstal a debatu opustil. Následně se sociální demokraté v publiku začali hádat. "Pravidla platí pro všechny," hájili někteří Petříčka. "Sebral mikrofon. Násilí není diplomacie," oponovali jiní. Petříček se omlouval a vysvětloval, že Zaorálek mluvil dlouho. "Je to moderovaná debata. Opakovaně jsem prosil, aby respektoval jednu minutu," hájil se.

Následně si vzal slovo předseda strany Michal Šmarda, který se dlouhodobě snaží o to, aby ve straně bylo místo pro lidi různých názorů. Tedy třeba Zaorálka a na druhé straně Dienstbiera a Petříčka. "Tohle nebyla úplně dobrá scénka, ale já si myslím, že Luboš se ještě vrátí," pronesl Šmarda. Zaorálek se už ale do debaty nevrátil a ve čtvrtek odpoledne nebral mobilní telefon.

Podle informací Aktuálně.cz se na něj liberálnější členové strany dlouhodobě zlobí za to, že se snaží chování Ruska do určité míry omlouvat. Velké rozladění v části sociální demokracii panuje rovněž nad tím, jak Zaorálek vystupoval v kampani do Evropského parlamentu, které pro sociální demokracii dopadly velmi špatně.

Tomáš Petříček ve čtvrtek Aktuálně.cz potvrdil, že se mu Zaorálkův postoj nelíbí a nesouhlasí s ním. "Jeho názory zejména na Rusko a konflikt na Ukrajině rozhodně nesdílím," řekl a zdůraznil, že mikrofon mu v diskusi odebral pouze kvůli jeho nedisciplinovanosti. "Slušná moderovaná diskuse vyžaduje, že její účastnici respektují stanovená pravidla, včetně času na vlastní reakce, tak aby byl prostor pro všechny účastníky i pro diváky. Mrzí mě, že přes opakovaná předchozí upozornění na časový prostor pro komentář jsem jako moderátor musel zasáhnout," uvedl Petříček.

Předseda strany Michal Šmarda celou situaci komentoval pro Aktuálně.cz s úsměvem. "Vidíte, alespoň si novináři všimli naší debaty," prohlásil s tím, že je ale jinak příznivcem spíše stručných vět. "Česká politika obecně trpí tím, že politici hodně mluví a málo jdou k věci. Z komunální politiky jsem zvyklý, že je třeba problémy především řešit," prohlásil. Na dotaz, zda se snažil ještě dostat Lubomíra Zaorálka zpět k diskusi, jak o tom mluví na videu, zareagoval stručně: "Já už jsem ho nestihl doběhnout."

