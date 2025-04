Rudoarmějec, který "osvobodil pračku", mizí po 50 letech z parku. Navzdory vedení ANO

Přes 30 let debatovali Litoměřičtí o tom, jestli odstraní z Jiráskových sadů velkou sochu rudoarmějce z roku 1975. Navzdory kritice stojí na místě dodnes, postříkaná červenou barvou a před dvěma lety zesměšněna podstavcem v podobě pračky. Ve čtvrtek ale většina zastupitelů Litoměřic odsouhlasila, že pomník zmizí. A to přesto, že starosta a místostarosta z hnutí ANO návrh spolu s SPD nepodpořili.

Když v Litoměřicích 3. května 1975 odhalovali sochu rudoarmějce, nesla oficiální název Čest a sláva Sovětské armádě. Svou výškou okamžitě poutala velkou pozornost a na desítky let si u ní dávali dostaveníčko komunisté, ať už v době, kdy potírali svobodu, nebo po roce 1989, kdy ji naopak naplno využívali. I letos se tady zastaví o májových oslavách - ovšem za dohledu kamenného rudoarmějce s napřaženým samopalem to bude patrně naposledy.

Konec sporného pomníku se začal definitivně psát na čtvrtečním odpoledním zasedání litoměřické radnice, kdy si vzal slovo zastupitel ODS Filip Hrbek. "Řešíme tuto věc už mnoho let. Máme tři usnesení, která postupně pověřila radu města, místostarostu i příslušné odbory městského úřadu, aby se věnovali řešení této lokality," začal Hrbek. S tím, že je potřeba už tuto záležitost vyřešit, takže vzápětí navrhl, aby zastupitelstvo odhlasovalo přesun sochy do depozitáře. "A to do dalšího zastupitelstva v červnu," upřesnil.

5:37 Aktuálně.cz mluvilo se zastánci i odpůrci odstranění sochy rudoarmějce v Litoměřicích, a zároveň zachytilo klíčové hlasování i debatu zastupitelstva. | Video: Radek Bartoníček

Místostarosta Jiří Adámek (ANO), který se této záležitosti věnuje, dal ale vzápětí najevo, že není velkým příznivcem takového řešení. "Potřebuji alespoň deset minut přestávku, abychom se poradili," požádal zastupitele, zatímco zástupce SPD Ilja Baudyš dal rovnou najevo kategorický nesouhlas s přemístěním sochy.

"Mění se historie, mění se priority, abychom tam pak zase nemuseli za deset let tuto sochu dávat. Bývalí přátelé jsou dneska nepřátelé, situace je velmi turbulentní," komentoval Baudyš s evidentní ironií situaci.

Po poradě jednotlivých klubů v zastupitelstvu nebylo jisté, zda návrh skutečně projde. Pro muselo hlasovat alespoň 14 z 27 zastupitelů. Nakonec se jich vyslovilo pro odvoz rudoarmějce 16, pět bylo proti a čtyři se zdrželi. Mezi nimi byl i starosta Radek Löwy i již zmíněný místostarosta Adámek. Někteří další zastupitelé ANO se ovšem přidali k návrhu ODS.

"Normalizační patník"

"My jsme nadšeni," reagoval na výsledek hlasování jeden ze spoluautorů Iniciativy za odstranění sovětského okupanta Tomáš Kábrt, který s několika přáteli reagoval na konec hlasování potleskem a úsměvy. Podle něho socha rozhodně nebyla vytvořena proto, aby uctívala památku sovětských vojáků, kteří vyhnali nacistické okupanty z města. Několik z nich je totiž v Litoměřicích pohřbeno a dostává se jim patřičné piety.

"Vzhledem k tomu, že tento pomník byl ze 70. let a ještě se jmenoval Čest a sláva Sovětské armádě, tak je jasné, že to je normalizační patník. Okupační moc si tímto vymezovala svůj prostor," uvedl Kábrt v narážce na to, že bývalý Sovětský svaz fakticky okupoval tehdejší Československo od skončení 2. světové války až do roku 1989.

Místostarosta Adámek má ovšem jiný názor: "Pomníky by se neměly odstraňovat. Měly by zůstat na místě, aby se o nich dalo diskutovat, protože těžko se budeme bavit o tom, jaká ta doba byla, když na ni odstraníme veškeré vzpomínky," řekl Aktuálně.cz.

Kábrt i někteří zastupitelé ODS Adámka podezírali, že odstranění sochy uměle prodlužoval, protože trval na tom, že nejdříve by se mělo vyřešit, co bude na jejím místě. Ostatně i starosta Löwy vysvětloval své hlasování, kdy se zdržel, tím, že není správné sochu odvézt, když se neví, co bude místo ní.

Příznivci odvozu sochy však oponují, že nic nebrání tomu, aby se o úpravě tohoto prostoru dál jednalo, až místo nyní zůstane prázdné. Filip Hrbek z ODS navíc argumentoval tím, že konečně bude možné se podívat na podstavec sochy a zjistit, jaké jsou její základy.

Mimochodem, právě úprava podstavce proslavila Litoměřice po celém světě. Neznámý vtipálek totiž v říjnu 2022 namaloval na podstavec pračku, čímž narážel na to, že ruští vojáci při okupaci Ukrajiny po 24. únoru 2022 kradli Ukrajincům mimo jiné pračky a další domácí potřeby. Snímek sochy tehdy publikovala mnohá světová média. O rok později pak přibyl na podstavci letopočet 1968 jako připomínka toho, že tehdy do Československa vtrhla přes nesouhlas vedení země vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Vzhledem k dřívějším emotivním hádkám ohledně budoucnosti sochy je pravděpodobné, že spory kvůli ní budou pokračovat i nadále. Kromě petice za její odstranění totiž vznikla dříve i petice za zachování pomníku, kterou iniciovali komunisté. K soše se chystají v příštích dnech rovněž tzv. vlastenci, kteří chtějí protestovat proti vládě právě v Litoměřicích.