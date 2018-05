před 1 hodinou

Z ankety Aktuálně.cz mezi starosty, radními, poslanci i řadovými členy ČSSD plyne, že je strana rozdělená. Polovina sociálních demokratů odmítá jít do vlády a hnutím ANO a jejich trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem. Druhá půlka do koalice chce. V dotazníku se padesát členů postavilo proti spolupráci s ANO a čtyřicet sedm bylo pro vstup do kabinetu. Přečtěte si odpovědi vybraných respondentů.