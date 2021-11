Okamura usedne vedle Okamury. Sněmovnu povede ještě Vondráček, pak už šéfka TOP 09

Nová Poslanecká sněmovna se sejde poprvé v pondělí, to ale ještě nebude volit své nové vedení. Na předsednickém křesle bude sedět ještě končící šéf Radek Vondráček (ANO), který patrně uvolní své místo ve středu, kdy se poslanci sejdou podruhé a zvolí si svého předsedu a místopředsedy. Lavice pro vládu však budou ještě několik dní poté patřit premiéru Andreji Babišovi a členům jeho kabinetu.

Politický život v Česku se poprvé po říjnových volbách vrací do Poslanecké sněmovny. V pondělí tady začne úvodním zasedáním politické kolečko, na jehož konci bude právě sněmovna hlasovat o důvěře pro novou vládu. K tomu však ještě minimálně několik dní nedojde i vzhledem k tomu, že ještě není jasné, kdo na který ministerský post usedne.

V pondělí se první ke slovu dostane ve dvě hodiny odpoledne končící předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), jenž přivítá nové i staronové poslance, kteří složí poslanecký slib. Tyto chvíle budou velmi vděčné především pro fotografy a už méně pro některé politiky. Jelikož o zasedacím pořádku se bude hlasovat až později, minimálně první hodiny jednání nové sněmovny budou vedle sebe sedět podle abecedy.

Například předseda SPD Tomio Okamura bude sedět vedle svého bratra Hayata Okamury, se kterým už delší dobu neudržuje kontakt. Ten byl zvolený do sněmovny za KDU-ČSL a dlouhodobě ostře kritizuje politiku a vyjadřování svého bratra Tomia.

Po Vondráčkovi a slibu bude mít hlavní slovo předseda volební komise, kterým je poslanec ANO Martin Kolovratník, a oficiálně oznámí, že všechny politické strany mohou podávat návrhy na předsedu a místopředsedy sněmovny do páté hodiny odpolední. "Kromě toho běží také lhůta na vedení mandátového a imunitního výboru. Tím by pondělní jednání mělo skončit. Moc by se toho tento den nemělo stát, bude to spíš takové slavnostní jednání," řekl Aktuálně.cz Kolovratník.

Podle svých slov by měl už po šesté hodině odpoledne vědět, kdo budou kandidáti do vedení sněmovny. Pokud však nedojde k žádnému nečekanému překvapení, předsedkyní sněmovny by se měla stát šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jejíž nominaci do čela dolní komory podporuje vznikající nová vládní většina ODS, lidovců, TOP 09, Starostů a nezávislých a Pirátů, která má ve dvousetčlenné sněmovně 108 hlasů.

Zda bude mít Pekarová Adamová vůbec nějakého protikandidáta, se ukáže až v pondělí. "Ve 12 hodin máme jednání klubu a ještě se poradíme, zda předložíme i nominaci na předsedu," upozornil Kolovratník.

Pokud by ANO přece jenom nominovalo někoho do čela sněmovny, byl by to zřejmě současný předseda Vondráček. I pokud neuspěje, bude však patrně jednání sněmovny řídit i v dalším volebním období. ANO ho totiž společně s bývalou hejtmankou Karlovarského kraje Janou Mračkovou Vildumetzovou nominovalo na post místopředsedy dolní komory.

Dalšími místopředsedy by se na základě nominací svých stran měli stát Jan Skopeček (ODS), Věra Kovářová (STAN), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Olga Richterová (Piráti).

Na ustavující schůzi, která se patrně protáhne na několik dní, by se mělo rovněž rozhodnout, kdo povede jednotlivé výbory sněmovny, které jsou složené z poslanců a nejen při schvalování zákonů plní roli vlivných poradních orgánů sněmovny.

V hnutí ANO však panuje nespokojenost s tím, že vládní koalice pěti stran odmítla návrh ANO na vedení některých důležitých výborů jako například hospodářského či finančního.

Ani o šéfech výborů, ani o vedení sněmovny se však nerozhodne v pondělí, nýbrž nejdříve ve středu, kdy bude jednání poslanců pokračovat. Dříve to ani není možné, protože po podání nominací je nutné, aby uplynula čtyřiadvacetihodinová lhůta. "Ta uteče v úterý navečer, ale domluvili jsme se, že se potkáme ve středu v devět ráno," řekl Kolovratník.

Ten už okusil nové poměry ve sněmovně, ve které bude nyní hnutí ANO opoziční stranou, která si bude zvykat na celou řadu porážek při hlasování. Kolovratník ve volebním výboru navrhoval, aby nominace na místopředsedy začala až ve středu poté, co bude zvolen předseda sněmovny. Poukazoval na to, že tímto způsobem postupovala sněmovna na začátku volebního období v roce 2017. Byl ale přehlasován.

Všechny plány na pondělní klidné a rychlé jednání mohou vzít ale za své. Kromě slibu a podávání nominací už budou moci poslanci také vystoupit v diskusi. A minimálně členové SPD Tomia Okamury dávají najevo, že tuto možnost využijí. Nelíbí se jim totiž rozhodnutí stran budoucí vládní koalice, které avizují, že nechtějí do vedení sněmovny Okamuru, jenž dosud zastával post místopředsedy, protože jím vedená strana je podle nich extremistická, a neměla by tudíž mít zastoupení ve vedení zákonodárného sboru. Šéf SPD v neděli avizoval, že hnutí postaví svého kandidáta do volby místopředsedy Sněmovny, neřekl ale koho. Sněmovní většina ho nicméně podle Pekarové Adamové volit nebude.