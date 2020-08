Rafajův úřad zaplatil 7 milionů za PR firmě lobbisty obžalovaného z praní peněz

Antimonopolní úřad po nástupu exposlance ČSSD Petra Rafaje do jeho čela zaplatil 7,3 milionu korun za vylepšování image instituce. Peníze putovaly do agentury vlastněné lobbistou, který v té době dle obžaloby tuneloval státní lesy. Stejná agentura tehdy zároveň pomáhala sociální demokracii s volebními kampaněmi. Jednatelkou firmy je pravá ruka někdejšího volebního manažera ČSSD Jaroslava Tvrdíka.

Předsedou antimonopolního úřadu (ÚOHS) se někdejší poslanec ČSSD Petr Rafaj stal v roce 2009. Po svém nástupu se rozhodl zlepšit image instituce a "implementovat systém zpětné vazby jeho uživatelů". Rozjet projekt mu pomohly evropské peníze. Úřad si na kampaň najal agenturu nazvanou Christian V.I.P. a v následujících letech jí z veřejných peněz vyplatil 7,3 milionu korun.

Ta samá agentura měla přitom od roku 2009 práci ještě s jednou zásadní zakázkou. Připravovala kampaň do parlamentních voleb Rafajově mateřské ČSSD. Zatímco Rafaj se z postu poslance ČSSD přesunul do pozice jednoho z nejmocnějších úředníků v zemi, sociální demokracie v předčasných volbách bojovala o posty ve vládě. Pod vedením tehdejšího volebního manažera strany Jaroslava Tvrdíka utratila rekordních téměř 300 milionů. Jednatelkou agentury Christian V.I.P., která s kampaní pomáhala, je dodnes někdejší mluvčí ČSSD Magdaléna Mrnková, Tvrdíkova pravá ruka.

V zákulisních jednáních dle několika pamětníků, se kterými pod zárukou anonymity Aktuálně.cz mluvilo, sehrál Jaroslav Tvrdík při dosazení Rafaje na úřad důležitou roli. Bylo to v situaci, kdy ČSSD shodila vládu Mirka Topolánka (ODS), vznikla úřednická vláda a Rafajův předchůdce Martin Pecina (ČSSD) do ní zamířil na post ministra vnitra. Sociální demokracie si ovšem post šéfa ÚOHS nárokovala dále. Výsledkem byl nástup poslance Rafaje, jehož úřad posléze přiklepl milionovou zakázku agentuře blízké Tvrdíkovi. "Firma Christian V.I.P dělala kampaň pro ČSSD již před mým příchodem do Lidového domu v roce 2005. O jejich působení na ÚOHS nic nevím," řekl Aktuálně.cz a HN Tvrdík. Svou roli v dosazení Rafaje rozebírat nechtěl.

Tehdejší majitel Christian V.I.P. Jiří Hart měl kromě práce pro ČSSD a antimonopolní úřad - který má dohlížet na regulérnost veřejných zakázek - souběžně ještě další aktivitu. Dle obžaloby podané později pražských vrchním státním zastupitelstvím se totiž ve stejné době se čtyřmi dalšími lidmi podílel na manipulaci miliardového tendru státního podniku Lesy ČR a následně jeho tunelování. Pavučinu kolem podniku dodnes rozmotává soud, který pravomocně nerozhodl. Za manipulaci zakázek a praní špinavých peněz pětici hrozí až osm let vězení.

Stejně jako v dalších případech i nyní antimonopolní úřad odmítá, že by na sedmimilionové transakci s lobbistickou firmou bylo cokoliv nestandardního. To, že předtím dělala agentura kampaň ČSSD, s tím podle Rafaje nesouvisí. "Nebyla zde žádná souvislost. Dodavatel byl vybrán v řádném zadávacím řízení. Zadání a plnění této veřejné zakázky bylo kontrolováno dozorovými orgány fondů Evropské unie, přičemž v tomto projektu nebyly shledány žádné nedostatky," zprostředkoval reakci Rafaje mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Rafajovy kauzy HN a Aktuálně.cz už dříve informovaly, že podle podezření policistů měl zásadní vliv na chod antimonopolního úřadu Jiří Švachula - expolitik hnutí ANO a někdejší místostarosta městské části Brno-střed stíhaný za stamilionové manipulace u veřejných zakázek. Detektivové tak nyní z korupce podezřívají téměř celé nejvyšší vedení úřadu. Nezákonné ovlivňování tendrů se podle vyšetřovatelů týká například brněnského dopravního podniku.

Rafaj také čelí podezření ze střetů zájmů. Stýká se totiž s vlivovými skupinami, v jejichž prospěch pak rozhoduje. V roce 2015 se nechal hostit firmou BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku. Stejná společnost přitom bodovala ve stamilionových sporech o svůj byznys, které Rafajův úřad posuzoval.

Policie se podle zjištění HN a Aktuálně.cz zajímá i o jeho schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem. Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za 8 miliard, který Čunek tvrdě prosazuje, nebo krajským autobusům za 11 miliard.

Rafaje navíc policisté prověřují i kvůli podezření, že se společně s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem pokoušel nelegálně ovlivnit miliardový tendr na mýtný systém v Česku. Jako prostředník podle vyšetřovatelů posloužil opět Švachula.

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj a jeho rodina dle zjištění HN a Aktuálně.cz užívají byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Zálohu 3,5 milionu na byt v Brně ale platil Rafaj, částka odešla přímo z jeho konta. Jeho úřad si nyní tento byt pronajímá, a to s podmínkou, že ho může obývat jedině předseda úřadu.

Ještě předtím, než se Petr Rafaj stal šéfem antimonopolního úřadu, jako poslanec v roce 2008 prolobboval milionové dotace a levné městské pozemky pro potápěčské centrum. Aktuálně.cz a HN ale zjistily, že areál nefunguje dodnes. Za miliony vznikla budova, v níž úřaduje spolek vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby.

Rafaj navíc čelí kritice i za to, že má dohlížet na férovou soutěž, ale do antimonopolního úřadu vybírá své blízké. Dceru, jejího nynějšího manžela, i své někdejší spolustraníky - lokální politiky z okolí Frýdku, odkud pochází. Dohledem nad veřejnými zakázkami Rafaj pověřil i Jiřího Švachulu, který je dnes za jejich manipulace obžalovaný. Rozkladové komise ÚOHS přitom spolurozhodují o miliardách, když radí Rafajovi.

Obžalovaného Harta se redakci kontaktovat nepodařilo. Christian V.I.P. se dnes jmenuje Magma Communication a Hart už jejím vlastníkem není. Od roku 2012 je v obchodním rejstříku jako majitelka zapsaná jeho dlouholetá kolegyně na postu jednatelky Mrnková. Ta je zároveň dodnes poslaneckou asistentkou exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) a má tak "cennou" kartičku pro vstup do Sněmovny.

Na webu agentury Mrnková klientům nabízí komunikační strategie, PR, koučink či krizovou komunikaci. Dle transparentního účtu pak ČSSD ve Středočeském kraji ještě v roce 2017 zaplatila agentuře Magma Communications 40 tisíc za fotografické a grafické služby.

Mrnková telefon nezvedala. Nakonec si vyžádala dotazy přes SMS. Následně odepsala, že vše proběhlo podle zákona. "Výběrových řízení se za téměř 30 let své práce zúčastňuji standardně a toto nebylo výjimkou. Souvislost s prací na jiných projektech je spekulativní a nepravdivá," uvedla Mrnková a s podrobnostmi odkázala na antimonopolní úřad.

Podle několika zdrojů Aktuálně.cz se Mrnková s Rafajem dobře zná a dodnes se společně potkávají. "S panem Rafajem se potkávám párkrát ročně," přiznala Mrnková. "Podle slov pana předsedy Rafaje byly jeho případné kontakty s paní Mrnkovou vždy výhradně soukromého charakteru," komentoval to Rafajův mluvčí Švanda.

Ukázat smlouvu mluvčí odmítl

Dle věstníku veřejných zakázek firma zakázku od antimonopolního úřadu získala ve výběrovém řízení. Úřad ho ovšem vyhlašoval nadvakrát. To první z léta 2010, tedy po květnových parlamentních volbách, ÚOHS zrušil poté, co všechny uchazeče vyloučil. Druhé pak vypsal den před Štědrým dnem stejného roku. Zájemcům o komplikovanou komunikační zakázku vymezil na přihlášení šibeniční čas do 6. ledna 2011.

Krom Hartovy agentury se tehdy do soutěže v termínu narušeném svátky stihla přihlásila už jen firma Tempo Training & Consulting, jejíž vlastník je skrytý za kyperskou firmou. Smlouvu Rafaj nakonec uzavřel s Christian V.I.P. v únoru 2011. Celkem jí za dva roky spolupráce jeho úřad vyplatil 7,3 milionu.

"Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza komunikačních vazeb a informačních toků (jednorázový monitoring médií), tvorba a implementace komunikační strategie (vytvoření manuálu krizové komunikace), vzdělávání (školení - komunikační dovednosti v praxi), přímá propagace činnosti úřadu v jednotlivých regionech a zkvalitnění komunikace s klienty úřadu (aktualizace webových stránek)," popsal úřad obsah činnosti ve specifikaci tendru. Smlouvu ale v rejstříku veřejných zakázek následně nezveřejnil, ač v jiných případech tak činí.

Detaily kontraktu mluvčí antimonopolního úřadu redakcím neposkytl. "O tyto informace si musíte požádat prostřednictvím žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Příslušný útvar úřadu žádost posoudí a informace vám zcela jistě v zákonné lhůtě poskytne, jestliže vyhodnotí, že na ně máte dle zákona nárok," reagoval Švanda s tím, že dokumenty je třeba vyhledat v archivu.

Subdodavateli Soukupova Médea i člověk z lobbistovy firmy

Christian V.I.P. ovšem zakázku pro antimonopolní úřad nedělala sama. Aktuálně.cz a HN mají k dispozici dokument, který prokazuje, že si najala čtveřici subdodavatelů. Není však jasné, jakou část peněz který subdodavatel dostal a za co to bylo. Ani tyto informace ÚOHS neposkytl.

Nejviditelnější část zakázky - nový web ÚOHS, který je v provozu dodnes - dělal živnostník Jan Vilinger. Vilinger ovšem na dotaz redakce sdělil, že ze 7,3 milionu dostal jen zlomek peněz. "Jednalo se o 420 tisíc korun. Kompletně jsem předělával a programoval jejich web," přiblížil Vilinger s tím, že jej k práci na zakázce oslovila přímo společnost Christian V.I.P.

Příběh Christian V.I.P. Do roku 2001 Christian V.I.P. společně i s dnes obžalovaným Jiřím Hartlem vlastnil známý lobista Andrej Surňak. Pak z firmy odešel a založil další společnost Crane Consulting. ČSSD pomohl vyhrát volby v roce 2002. Surňak jako blízký spolupracovník sociálnědemokratického premiéra Stanislava Grosse také vymyslel heslo "Myslím to upřímně", které ale v senátních a krajských volbách roku 2004 nezabralo a ČSSD drtivě prohrála. ČSSD pak s agenturou přestala spolupracovat. Zato jí radila Christian V.I.P.

MF Dnes v roce 2010 napsala, že se v roce 2006 s lobbisty Crane Consulting sešel tehdejší premiér Jiří Paroubek těsně před podpisem smlouvy na nákup obrněných transportérů Pandur. Crane Consulting tehdy dle novin zastupovala prodejce - zbrojovku Steyer.

Firmu Christian V.I.P. si na lobbing najímaly ti nejvlivnější porevoluční podnikatelé. Na přelomu tisíciletí byl jedním z největších klientů Agrofert Andreje Babiše.

Mezi klienty ovšem patřila i energetická firma ČEZ. V roce 2004 antimonopolní úřad (tehdy vedený ještě Josefem Bednářem) pokutoval mamutí firmu ČEZ za to, že si Christian V.I.P. v roce 2006 najala na "ochranu zájmů společnosti" bez otevřeného výběrového řízení a tím porušila zákon. Christian V.I.P. za lobbing pro ČEZ tehdy dostala 6,3 milionu.

V roce 2008 pak Právo napsalo, že jeden ze zaměstnanců agentury, který měl na starosti školení politiků v komunikaci s médii včetně Jiřího Paroubka, si z kanceláře "odskočil" vykrást banku.

Dalším subdodavatelem je pak i živnostník Jan Martinek, který je jinak také historicky první předseda představenstva společnosti Frederiks Group CZ. Na tuto firmu jsou dodnes napsané společnosti dynn a Time Import, přes něž z Lesů ČR odtekly stamiliony.

Dvě firmy - za nimiž dle detektivů stál v současnosti obžalovaný někdejší majitel Christian V.I.P. Hart - dostaly v letech 2008 a 2009 od státních lesů IT zakázky, za které do roku 2013 inkasovaly od státu více než 1,2 miliardy. Policisté je považují za předražené. Zhruba 300 milionů z vyplacených peněz následně odteklo na švýcarská konta firem z Velké Británie a Samoy. Obžalovaní je pak dle vyšetřovatelů vybírali v hotovosti.

Tehdy o sobě Frederiks Group CZ prohlašovala, že je členem švédské privátní investiční společnosti Frederiksgate AB. To, že ji ovládal Hart, dokládali detektivové. Dnes je napsaná na Hartova bratra Evžena, někdejšího člena vedení skupiny PPF a jednoho z nejbližších spolupracovníků nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Peníze pro slovenskou poradkyni Fica

Antimonopolní úřad tvrdí, že miliony zaplatil mimo jiné i za školení komunikačních dovedností. Dalším subdodavatelem zmiňované zakázky přitom byla slovenská firma Elem consulting. Za ní stojí Ľubica Mižičková, která v té době byla mediální poradkyní slovenského premiéra Roberta Fica a ministra vnitra Roberta Kaliňáka ze slovenské sociální demokracie (SMER). A slovenská média rozebírala smlouvy na mediální školení, které s Mižičkovou za éry SMER uzavřelo mezi lety 2007 a 2010 slovenské ministerstvo financí a ministerstvo obrany. Z dokladů totiž nebylo jasné, koho školila.

"Mediální školení, za které resort pod vedením Jaroslava Bašky (SMER) zaplatil školitelce Ľubici Mižičkovej desetitisíce eur z peněz daňových poplatníků, nejsou jasně zdokladovaná a zavánějí netransparentností," informoval pak v roce 2010 tehdejší mluvčí ministerstva obrany Richard Šümeghy.

Mižičkovou se redakci kontaktovat nepodařilo. E-mail ani telefonní číslo její společnosti Elem Consulting nefungují.

Posledním ze čtyř subdodavatelů zakázky ÚOHS byla agentura Médea Jaromíra Soukupa. "Naše subdodavatelská činnost byla plně v souladu s hlavní činností a zaměřením naší společnosti, tedy týkala se pouze zajištění nákupu inzertního prostoru v tiskových mediích," uvedl obchodní ředitel firmy Filip Doubek. Tvrdí, že nákup inzerce za oba dva roky se dle něj vešel celkem do 2,8 milionu korun.

O byznysu lidí, které si najal na zlepšování image, Rafaj zároveň rozhodoval

Z databáze antimonopolního úřadu navíc plyne, že Rafaj o podnikání lidí - které si najal na zlepšování image - v jiných případech i rozhodoval. V roce 2014 Rafajův úřad udělil za špatné vypsání IT zakázek státnímu podniku Lesy ČR půlmilionovou pokutu. Stalo se tak poté, co případ začala vyšetřovat policie. Rafaj následně svým rozhodnutím pokutu snížil na 90 tisíc.

Zmiňovaná akciová společnost dynn, kterou dle policistů ovládal Hart a jeho skupina ji dle obžaloby použila k vyvedení stamilionů z Lesů ČR, se zároveň ucházela i o další IT zakázky. A Rafajův úřad se jí svými rozhodnutími dvakrát zastal. V roce 2012 zrušil její vyloučení ze soutěže na elektronický systém dokumentů katastrálního úřadu. A v roce 2014 na návrh akciovky dynn zrušil rovnou celý tendr na správu serverů fondu životního prostředí.

Co bude s Rafajem a ÚHOS, se ukáže v následujících měsících

Zakázka na zlepšení image není první podezřelou zakázkou zadanou úřadem, který má na regulérnost veřejných tendrů dohlížet. Aktuálně.cz už informovalo, že ostrahu a úklid svých budov, kde jsou uloženy dokumenty o miliardových sporech, prováděla v minulých letech firma spjatá s lobbistou Tomášem Horáčkem. Ten je za manipulace soutěží stíhaný. Když se jeho firma dostala do potíží, přešla ostraha obratem na jinou firmu s ním spojenou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po tlaku protikorupčních expertů oznámil, že navrhne prezidentu Miloši Zemanovi Rafajovo odvolání. Stále ale není jasno, kdy o tom s prezidentem bude jednat. Podle protikorupčních organizací je však zásadní i reforma instituce.

Návrhy počítají s tím, že by se mocný úřad rozdělil na dvě části - jedna by dohlížela na veřejné zakázky a druhá na to, zda soukromé firmy dodržují tržní pravidla. Výrazně by se také měla zmenšit moc předsedy úřadu. Nástupce Rafaje by navíc dle požadavků expertů měla vybírat nezávislá komise ve výběrovém řízení, nikoliv vláda po zákulisních jednáních. Jestli ale Sněmovna připravovaný zákon do voleb za rok - kdy Petru Rafajovi končí řádný mandát - stihne schválit, není vůbec jisté.

Jak dopadne někdejší dodavatel ÚOHS Hart, zatím není jasné. Aktuálně.cz už v roce 2015 informovalo, že se svůj majetek pokoušel přepsat na příbuzné. Na to, zda půjde do vězení, ale čeká dodnes. "V uvedené věci dosud nebylo vyhlášeno pravomocné rozhodnutí. Stále probíhá dokazování v rámci hlavního líčení u Okresního soudu v Hradci Králové," uvedl žalobce pražského vrchního státního zastupitelství Marek Solar. Další stání je naplánované na polovinu září.