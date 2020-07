Rafaj vylobboval pro svého přítele miliony na výcvik potápěčů. Dodnes nefunguje

Ještě předtím, než se Petr Rafaj stal šéfem antimonopolního úřadu, jako poslanec v roce 2008 prolobboval milionové dotace a levné městské pozemky pro potápěčské centrum. Areál ale nefunguje dodnes. Za miliony vznikla budova, v níž úřaduje spolek vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Rafaj s ním jezdí na dovolenou a bydlí v bytě, který je na Čubu napsaný, i když na něj zálohu složil on.

Kontroverzní frýdecko-místecký podnikatel a bývalý šéf jedné z místních organizací ČSSD Alexandr Čuba měl na přelomu let 2008 a 2009 štěstí. Pár měsíců předtím, než jeho kamaráda, stranického kolegu a poslance Petra Rafaje vláda poslala do čela antimonopolního úřadu (ÚOHS), stihl pro Čubův spolek prosadit dotaci čtyři miliony korun na potápěčské centrum ve Frýdku-Místku.

Bylo to jen tak tak. Sněmovna totiž záhy sporné rozdělování peněz ze státního rozpočtu přezdívané "porcování medvěda" přestala praktikovat. Kvůli neprůhlednosti a střetům zájmů.

Projekt, který sliboval vybudovat tréninkový areál pro potápěče z celého Česka, ovšem z přátelství Čuby s Rafajem - který ve Frýdku-Místku odstartoval svou politickou kariéru - těžil i dále. Podle několika svědectví lidí blízkých radnici, s nimiž Aktuálně.cz a Hospodářské noviny hovořily, byl už jako nový šéf ÚOHS u toho, když vedení radnice prodalo spolku pro potápěčské centrum městské pozemky. A to velmi výhodně.

S argumentem, že budou sloužit patnáct let pro fungování společensky prospěšného sportoviště, si pozemky mohl Čubův spolek koupit za čtvrtinu - 200 korun za čtvereční metr. Město mu tak vlastně darovalo 2,4 milionu.

"Rafaj se účastnil jednání s právníky," sdělil redakci jeden ze zdrojů blízký frýdecko-místecké radnici. Stejně jako další zdroje si nepřál zveřejnit jméno z obav o své zaměstnání.

Primátorkou byla v té době Rafajova dlouholetá politická spojenkyně Eva Richtrová (ČSSD). Dnes obžalovaná z manipulací s jiným městským majetkem.

"Kupní smlouvu přímo s externím právníkem řešil v té době s panem Čubou zřejmě pan Rafaj. Hospodaření s majetkem města měla v té době v gesci paní Richtrová," uvedla na jednání rady města v roce 2018 dle zápisu vedoucí odboru správy obecního majetku Hana Kalužová.

Rafaj už ale v té době nebyl ve vedení města. Postu se musel vzdát, když se stal šéfem antimonopolního úřadu. Tedy jedním z nejvlivnějších mužů v Česku, který schvaluje miliardové fúze firem i obří veřejné zakázky.

"Rozhodně odmítám, že bych se na přípravě smluv daného projektu osobně podílel, v této době jsem již nebyl členem rady a ani členem zastupitelstva. O samotném prodeji či záměru prodeje jsem proto ani nemohl hlasovat," řekl nyní Rafaj Aktuálně.cz a HN.

Richtrová to komentovat odmítla. "Za 12 let, co jsem tam byla, jsem podepisovala tolik smluv, že si to těžko budu pamatovat," řekla a položila telefon s tím, že je na cestě do zahraničí.

Zpět k potápěčskému centru. Rafaj na radnici projekt svého přítele protlačoval už v době, kdy byl radním. Prodeji předcházelo, když vedení Frýdku-Místku půdu v roce 2008 pronajalo spolku Scuba FM, který vznikl pouhý měsíc před dohodou. Založil ho Čuba, jeho otec a pak také tehdejší šéf odboru územního rozvoje frýdeckého magistrátu Petr Šabrňák.

"Potápěčské centrum? Nikdy se tam nic nedělo"

"Každoročně v zahraničí a i u nás v tuzemsku umírají lidé při potápěčském sportu a při rekreaci, úmrtí jsou desítky a převážně zapříčiněny nedostatkem zkušeností nebo nedostatečnými návyky. Zařízení bude sloužit ke vzdělávání potápěčů jak laických, tak profesionálů," sliboval před vznikem areálu Čuba. Nic z toho se nesplnilo dodnes, 12 let od startu projektu.

Redakce oslovila všechny potápěčské kluby z Ostravy, o nichž Čuba v minulosti tvrdil, že s nimi spolupracuje. Dále klub z Frýdku-Místku nebo z Třince. Žádný z nich se Scubou nikdy nespolupracoval. Většina z nich ani neví, že nějaké potápěčské centrum ve Frýdku-Místku existuje.

"Deset let kolem toho jezdím každý den do práce. Nikdy se tam nic nedělo," řekl třeba předseda klubu Scuba Sea Wing Třinec Roman Kudela.

"Vůbec nikdo tam nikdy nechodí. Jednou za měsíc tam akorát posečou trávu. Žádné potápěče ani jiné lidi, kteří by tam dělali něco jiného, než sekali trávník, jsme tam nikdy neviděly. Vůbec to nefunguje," reagovala servírka z restaurace Vagón, z níž je přímý výhled na vstup do budovy Scuby.

Čuba tvrdí opak. "Centrum funguje a fungovalo. Vážím si vašeho zájmu," uvedl s tím, že svědci redakce se pletou. Na doplňující dotaz, jak přesně tedy areál funguje, ale odpovědět odmítl: "Mohu odpovědět, ale neučiním tak. S dovolením se nechám 'překvapit', co napíšete."

Bazén? Spíš zahradní jezírko, říká potápěč

Ovšem ani dle expertů nemají potápěči kde trénovat. Čubův spolek miliony sice dostal na výstavbu zmiňované budovy, ale už nikoliv na nádrž. A ta, kterou tam za své vyhloubil, parametry nezbytné pro náročný trénink nesplňuje. Místo 12 metrů, které Čuba sliboval v žádostech o dotaci, má totiž hloubku jen 4,5 metru.

Spolek ji dokončil na nátlak radničních úředníků až v roce 2018, tedy téměř 10 let potom, co od radnice získal dotované pozemky. Stavební úřad navíc zahájil řízení o odstranění stavby, když při kontrole zjistil, že bazén neodpovídá projektu. Legalizoval ji až dodatečně.

"Tomu 'potápěčskému centru' se lidé jenom chechtají. Bazén vypadá jak zahradní jezírko, je tam daná jen fólie. Vstup do toho je nebezpečný. Fólie hned porostla řasami. Kdyby do toho někdo sklouzl, tak ani nevyleze. Potápěči k výcviku navíc potřebují světlo, aby tam mohli dělat cviky a komunikovat spolu. Musí na sebe vidět," popsal již citovaný potápěč Roman Kudela.

Rafajovy kauzy HN a Aktuálně.cz už dříve informovaly, že podle podezření policistů měl zásadní vliv na chod antimonopolního úřadu Jiří Švachula - expolitik hnutí ANO a někdejší místostarosta městské části Brno-střed stíhaný za stamilionové manipulace u veřejných zakázek. Detektivové tak nyní z korupce podezřívají téměř celé nejvyšší vedení úřadu. Nezákonné ovlivňování tendrů se podle vyšetřovatelů týká například brněnského dopravního podniku.

Rafaj také čelí podezření ze střetů zájmů. Stýká se totiž s vlivovými skupinami, v jejichž prospěch pak rozhoduje. V roce 2015 se nechal hostit firmou BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku. Stejná společnost přitom bodovala ve stamilionových sporech o svůj byznys, které Rafajův úřad posuzoval.

Policie se podle zjištění HN a Aktuálně.cz zajímá i o jeho schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem. Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za 8 miliard, který Čunek tvrdě prosazuje, nebo krajským autobusům za 11 miliard.

Rafaje navíc policisté prověřují i kvůli podezření, že se společně s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem pokoušel nelegálně ovlivnit miliardový tendr na mýtný systém v Česku. Jako prostředník podle vyšetřovatelů posloužil opět Švachula.

Rafaj navíc čelí kritice i za to, že má dohlížet na férovou soutěž, ale do antimonopolního úřadu vybírá své blízké. Dceru, jejího nynějšího manžela, i své někdejší spolustraníky - lokální politiky z okolí Frýdku, odkud pochází. Dohledem nad veřejnými zakázkami Rafaj pověřil i Jiřího Švachulu, který je dnes za jejich manipulace obžalovaný. Rozkladové komise ÚOHS přitom spolurozhodují o miliardách, když radí Rafajovi.

Rafaj: Snažil jsem se přispět k rozvoji regionu

Redakce Aktuálně.cz a HN oslovily Rafaje, zda si je vědom, že projekt, u jehož zrodu stál, nefunguje. "Činnost občanského sdružení Scuba FM nemohu hodnotit, protože jsem se nikdy žádných jejich aktivit a ani činnosti neúčastnil," sdělil. A doplnil, že za potápěčské centrum ve sněmovně horoval v dobré víře. "V rámci svého působení v Poslanecké sněmovně jsem se snažil obdobně jako všichni poslanci přispět k rozvoji regionu, za který jsem byl zvolen," řekl. Na doplňující dotaz, zda na nasměrování dotace mělo vliv přátelství s Čubou, už ale neodpověděl.

S Alexandrem Čubou ho pojí blízké vztahy dlouhé roky. Pátrání Aktuálně.cz a HN ukazuje, že v minulosti spolu jezdili třeba na dovolenou. Redakce už dříve také informovaly, že šéf antimonopolního úřadu Rafaj a jeho rodina užívají byty napsané právě na firmu Čuby. Zálohu 3,5 milionu na byt v Brně ale původně platil Rafaj, částka odešla přímo z jeho konta. Jeho úřad si nyní tento byt pronajímá, a to s podmínkou, že ho může obývat jedině předseda.

Podle Čuby je to celé jen náhoda. Rafaj pak nedávno před otázkami Aktuálně.cz a HN ohledně svého bydlení utekl.

0:29 Šéf ÚOHS Petr Rafaj utekl před otázkami reportérů Aktuálně.cz | Video: Lukáš Valášek

Ministerstvo: Že centrum nikdy nefungovalo, nás nezajímá

Že by spolek o miliony - které mu poslaly stát a město - eventuálně přišel, příliš nehrozí. Ministerstvu financí, které má dotace z "porcování medvěda" kontrolovat, je totiž jedno, zda potápěčský areál slouží účelu, který Rafaj s Čubou slibovali. "Příjemce dotace prokazuje dodržení účelu, tedy realizaci stavby a dodržení závazných termínů a ukazatelů. Ministerstvo provedlo kontrolu využití dotačních prostředků v rámci závěrečného vyhodnocení akce, při kterém nezjistilo žádné porušení podmínek poskytnuté dotace," uvedl resort.

Dle ministerských úředníků dostal Čubův spolek peníze na dvoupodlažní budovu se školicí místností, společenskou místností, šatnami a sociálním zařízením, s kanceláří a dalšími provozními prostorami. "Předmětem dotace nebylo vybudování bazénového objektu," dodali úředníci.

A 2,5 milionu z dotované hodnoty pozemků zřejmě nedostane zpět ani Frýdek-Místek. Navzdory tomu, že si ve smlouvě o prodeji vymínil, že na nich 15 let musí fungovat sportoviště. Když se ovšem radnice - tentokrát vedená hnutím ANO - pokoušela s Čubou soudit, ukázalo se, že smlouva, kterou uzavřela někdejší primátorka Eva Richtrová, je napsaná jen velmi obecně a je prakticky nevymahatelná. Krajský soud v Ostravě tak před měsícem definitivně rozhodl, že peníze město od spolku neuvidí.

Podle právníka organizace Transparency International Jana Dupáka jde o ukázkový příklad, jak dotace fungovat nemají.

"V kupní smlouvě byla špatně ošetřena povinnost kupujícího tento závazek dodržet. Musel totiž po dobu 15 let pozemky využívat "k účelu sportoviště pro odbornou veřejnost". Z této formulace podle soudu nevyplývá, že by sportoviště muselo být provozováno, stačí i jeho výstavba. Nadto odvolací soud prohlásil celé toto ustanovení za neplatné, neboť nebylo možné sjednat závazek mít na pozemku sportoviště ve chvíli, kdy na něm žádné nebylo a nebylo ani jisté, zda a kdy k tomu vůbec dojde," vysvětlil Dupák.

Město tak dle něj ztratilo nárok na smluvní pokutu ve výši poskytnuté slevy nebo na vrácení pozemku zpět.

Projekt prezentují jen strohé webové stránky. Doménu Scubafm.cz vlastní Čuba. "Spolek s názvem Scuba FM je samosprávná a dobrovolná organizace fyzických osob založená za účelem sdružování přístrojových a nádechových potápěčů, podpory rozvoje potápění v České republice a zahraničí, zvyšování potřebné potápěčské kvalifikace," praví popisek.

Na stránkách je jako sídlo spolku uvedeno Antonínovo náměstí 59 ve Frýdku-Místku. I tento dům v centru města vlastní stavební firma Čubových Mirabel. Ale dopátrat se zde Scuba FM nelze. Na dveřích je nápis Mirabel a Mirabel Lexart, ale na klepání nikdo nereagoval. A zvonek byl rozbitý. Mimochodem frýdecko-místecké zastupitelstvo - ve kterém sedí bývalá manželka Alexandra Čuby Lenka - před nedávnem na opravu tohoto domu přikleplo dotaci 130 tisíc korun.

Do Čubových firem proudily i další dotace

U společnosti Mirabel Lexart se však ještě zastavme. Firma stavěla badmintonové haly v obci Dobrá, kde Rafaj s nynější manželkou trvale žije. Haly platil a z jejich nájmu těží spolek Sport Relax Club, jehož předsedou je Rafajův bývalý obchodní partner a současný společník Rafajové František Jelének a členkou Rafajova dcera Alena Malúšková - rovněž v ČSSD.

Poté, co se stal Rafaj v roce 2003 poslancem, přihrál klubu na výstavbu areálu při "porcování medvěda" téměř šest milionů korun. V minulosti pro MF Dnes uvedl, že dotace "splnila svůj účel". V roce 2014 spolek ze státní kasy získal dalších 10 milionů na budování sportovišť. Milionem o rok později přispěla i Nadace ČEZ. Tyto transakce se odehrávaly v době, kdy Rafaj již přibližně pět let působil v čele ÚOHS.

Mezi roky 1998 a 2009, kdy byl Petr Rafaj zastupitelem, radním, ale i místostarostou ve Frýdku-Místku, společnosti napojené na rodinný klan Čubových získávaly množství veřejných zakázek. Jen v letech 2007 a 2008 získaly zmiňované Mirabel a Mirabel Lexart třináct zakázek od města za bezmála 52 milionů korun.

Třeba stavbu cyklostezky, rekonstrukci hřbitovní zdi nebo opravu tamního domova pro seniory. Kvůli zakázkám město Čubovy firmy pravidelně oslovovalo. Pozdvižení pak způsobil tendr na opravu městského altánku za 2,3 milionu, který firma Mirabel vysoutěžila v roce 2009. Opozice takovou sumu přirovnávala k nákladům na stavbu rodinného domu.