Šéf antimonopolního úřadu poslal miliony na nákup bytu. Nyní mu tam úřad platí nájem

Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj a jeho rodina dle zjištění HN a Aktuálně.cz užívají byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Zálohu 3,5 milionu na byt v Brně ale platil Rafaj, částka odešla přímo z jeho konta. Jeho úřad si nyní tento byt pronajímá, a to s podmínkou, že ho může obývat jedině předseda úřadu. Podle Čuby je to celé jen náhoda.

Petr Rafaj je jedním z nejmocnějších mužů v Česku. Coby šéfovi antimonopolního úřadu mu končí v rukách rozhodování o regulérnosti veřejných zakázek za miliardy i o obřích fúzích soukromých firem.

Dle zjištění HN a Aktuálně.cz Rafaj i jeho rodina užívají byty - jeden v Brně a druhý ve Frýdku-Místku, které oficiálně patří kontroverznímu frýdecko-místeckému podnikateli a bývalému bossovi jedné z místních buněk ČSSD Alexandru Čubovi - příteli Rafaje.

Čubovy společnosti za vlády ČSSD na radnici ve Frýdku-Místku získaly veřejné zakázky a dotace za desítky milionů korun, podle tehdejší opozice za nejasných okolností. A to vše zčásti v době, kdy byl Rafaj radním či místostarostou Frýdku, ale i poslancem za ČSSD.

Rafaj tvrdí, že mu byt v Brně nepatří. V takovém případě by totiž tato informace chyběla v jeho majetkovém přiznání a musel by vysvětlovat, kde na něj vzal. Redakce ovšem shromáždily důkazy, které hovoří o tom, že se k nemovitostem jeho rodina minimálně chová, jako by její byly.

Za 12 tisíc měsíčně

Antimonopolní úřad od roku 2015 pronajímá pro svého předsedu Petra Rafaje třípokojový byt v brněnské ulici Cihlářská. V katastru je jako vlastník nemovitosti, za kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) platí 12 tisíc korun měsíčně, zapsaná frýdecko-místecká společnost Proxima Realit, kterou ovládá Čuba.

Firma zmíněný byt pořídila za 5,3 milionu již v roce 2013. Původně se ale dle pátrání redakce měl stát majitelem Rafaj.

"O prodeji jsme jednali s panem Rafajem, složil i část ceny - asi 3,5 milionu. Krátce předtím, než mělo dojít ke konečnému podpisu smlouvy, někdy na konci roku 2012, se ale do věci vložila firma Proxima Realit," řekl HN původní majitel bytového komplexu na Cihlářské Petr Blažek.

Jeho slova potvrzuje i realitní makléřka Alice Waagnerová, která měla byt v portfoliu. "S panem Rafajem jsem o tom mluvila, měl zájem. Pak ale odstoupil," vzpomínala makléřka.

Podle Blažka však k vrácení peněz potom, co Rafaj z transakce vycouval, nedošlo. "Peníze jsme mu nevraceli. Předložil dohodu s firmou pana Čuby, ze které plynulo, že se vypořádají mezi sebou a že jistotní účet, na který Rafaj peníze složil, firma převezme. V obchodu se tudíž jelo dál - majitelem se ale oficiálně stala Proxima," dodal Blažek.

Je to náhoda, říká Rafajův přítel

Jak přesně se Čuba s Rafajem poté vypořádali, není jasné. Na přímý dotaz Aktuálně.cz Rafaj neodpověděl.

Jisté ale je, že právě v tomto domě nyní Rafaj bydlí. Nájem tu za něj ale platí antimonopolní úřad. Ten se totiž s podnikatelem Čubou v roce 2015 dohodl, že byt pro Rafaje pronajme.

Podle Čuby je ale smlouva s ÚOHS dílem náhody. "Byt jsem nabízel k pronájmu vícero organizacím, zájem projevil ÚOHS, se kterým byla sepsána řádná smlouva," napsal HN Čuba.

Související Politik ANO stíhaný za manipulaci zakázek dle policie ovládal antimonopolní úřad

Dle mluvčího ÚOHS Martina Švandy byla výběrovým kritériem "cena odpovídající v místě a čase obvyklé cenové hladině a aby byl byt vybavený a umístěný v centru města". Dle něj jej vybírali tehdejší zaměstnanci oddělení hospodářské správy úřadu.

Obě strany si přitom při podpisu smlouvy daly velkou péči, aby na jejím základě nemohl v nemovitosti napsané na Čubu bydlet nikdo jiný než Rafaj. Dokument mají redakce k dispozici.

"Předmětný byt nesmí být nájemcem přenechán do podnájmu jiné osobě než předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," píše se v dohodě. Ta je navíc uzavřena na dobu určitou - do července příštího roku, kdy zároveň Rafajovi končí mandát. A je také je doplněno, že se vylučuje její automatické prodloužení.

Rafaj nechce okolnosti komentovat

Otázku, jak k pronájmu u Čuby došlo a jak to bylo s milionovou zálohou, Rafaj redaktorům nechtěl při osobní konfrontaci zodpovědět. Odkázal je na mluvčího a před dotazy utekl do budovy úřadu.

Mluvčí instituce Švanda ovšem redakci následně sdělil, že se k tématu nemůže blíže vyjádřit, jelikož jde o dotazy na soukromé záležitosti Rafaje. Potvrdil pouze, že nájem u Čubovy společnosti je platný a odkázal zpět na svého šéfa.

Sám předseda pak nakonec reagoval prostřednictvím e-mailu. Na dotazy, jak se stalo, že on i jeho dcera užívají byty napsané na Čubu, ale neodpověděl.

0:29 Šéf ÚOHS Petr Rafaj utekl před otázkami reportérů Aktuálně.cz | Video: Lukáš Valášek

"Veškeré nemovitosti, které jsem koupil já nebo moji rodinní příslušníci, byly pořízeny z legálně získaných prostředků a jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí. Rovněž jsem je vykázal v souladu se všemi platnými předpisy," napsal pouze Aktuálně.cz a HN Rafaj.

Podle informací redakce však Rafaj transakce mezi sebou a Proximou neuvedl do majetkového přiznání, které ze zákona musí podávat.

O jeho příjmy se intenzivně zajímají i policisté. Od doby, co ho podezřívají z manipulace miliardového tendru na mýto, které se dle nich dopustil s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem.

Při domovní prohlídce loni v březnu mu policisté našli dva miliony v hotovosti zastrkané v obálkách ve skříních. Původ peněz nejdřív nedokázal vysvětlit, poté policistům dle informací redakce argumentoval půjčkou od majitele Fio banky Petra Marsy. Informace o údajné půjčce uvedl i ve svém majetkovém přiznání za rok 2018. Na půjčku upozornil server iRozhlas.cz.

Bydlení dle Faltýnkova vzoru Podobný způsob bydlení, který praktikuje Rafaj, vzbudil loni pozornost u šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Toho společně s Rafajem policisté podezřívají, že manipuloval miliardový tendr na mýto.

Faltýnek bydlí v luxusním bytě v Rezidenci nad Ostrovem v pražském Podolí, který nepatří jemu, ale firmě Selada Trade vlastněné Jiřím Salajkou. Ta byt za 23 milionů koupila a pak Faltýnkovi pronajala. Upozornilo na to Právo.

Reportéři ČT navíc dodali, že ještě před tím Faltýnek bydlel v jiném bytě vlastněném stejnou společností. Ještě než ho firma koupila, Faltýnek si ho s realitní makléřkou byl prohlédnout.

Salajka je zároveň manažerem banky Creditas, jejímž majitelem je olomoucký miliardář Pavel Hubáček. Díky Faltýnkovu vlivu a neoficiální síti jemu blízkých lidí se Hubáčkovi podařilo v roce 2016 vyfouknout státu téměř třetinový podíl (29,4 procenta) ve firmě ČD-Telematika v hodnotě stamilionů korun.

Faltýnek ovšem odmítá, že by byt byl forma úplatku, či si ho dopředu vybral. Dle něj si ho pronajala jeho partnerka a platí tržní nájemné.

Firma jako schránka na nemovitosti

Čubova firma Proxima Realit dle poslední účetní závěrky z roku 2018 nemá žádné zaměstnance ani příjmy. Zato vlastní tři nemovitosti. Dvě z nich dle svědků využívá Rafajova rodina.

V domě na Veveří nevystupuje Rafaj jako nájemce, ale jako vlastník bytu. Účastní se zasedání sdružení vlastníků, v jejich seznamu je sice uvedena Proxima Realit, jako kontakt ale slouží osobní e-mailová adresa právě Rafaje.

Druhý byt je ve Frýdku-Místku, kde Rafaj řadu let politicky působil. V domě v ulici F. Linharta měl dle obchodního rejstříku ještě v roce 2008 nahlášené Rafaj trvalé bydliště, ač tam žádný byt nevlastnil. Zato byl jeden z bytů napsaný na Proxima Realit. V roce 2014 ve stejném domě byt koupila Rafajova dcera Petra Kubínová.

Podle spolumajitele domu Stanislava Svačinky ale Kubínová vystupuje jako majitelka nejen svého, ale rovnou obou bytů. Ten, který je napsaný na Proximu, dle něj pronajímá. "Už když jsem se tam v roce 2011 nastěhoval, byla tam. Dneska oba byty pronajímá," řekl HN Svačinka.

Proxima získala byt, o němž nyní její soused říká, že ho pronajímá Rafajova dcera, v roce 2004 přímo od Frýdku-Místku. Zastupitelstvo, v němž tehdy seděl Rafaj, schválilo jeho privatizaci za pouhé čtyři tisíce korun. O deset let později další byt ve stejném domě koupila od jiné privatizátorky sama Kubínová za 800 tisíc.

S Rafajem k sobě mají blízko. Otec ji jmenoval do rozkladové komise svého úřadu, která mu má radit, jak v případě miliardových tendrů rozhodne. Když následně Rafajová (dnes Kubínová) odešla dělat náměstkyni ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, Rafaj do rozkladové komise jmenoval jejího manžela Petra Kubína.

Protikorupční experti: Rafaj by měl odstoupit

"Kolem osoby předsedy se hromadí prapodivné transakce, které poškozují už tak namáhanou pověst antimonopolního úřadu. Podobná napojení, ať už na pana Čubu, či Marsu, jsou jedním z důvodů, proč voláme po odstoupení předsedy Rafaje z jeho funkce. Není možné, aby šéf instituce, která dohlíží na férovou hospodářskou soutěž, měl podobné netransparentní nájemní či vlastnické vazby. Z uvedených informací totiž vyvstává závažné podezření, zda nejsou byty ve skutečnosti Rafaje a zda to není on, komu ve skutečnosti úřad posílá peníze na nájem," okomentoval zjištění redakcí hlavní analytik neziskové protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl.

Podle Rafaje ale k ničemu závažnému nedošlo. "Není mi znám žádný důvod, proč by měl vztah s panem Čubou jakkoli ovlivňovat mou nezávislost ve funkci předsedy. Firem pana Čuby se nikdy netýkalo žádné správní řízení ani šetření podnětu, které úřad vedl," obhajoval se Rafaj.

Aby Rafaj kvůli řadě podezření přišel o funkci, musel by ho na návrh vlády odvolat prezident Miloš Zeman. A ten je jeho silným spojencem. Už dříve uvedl, že důvodem pro Rafajův odchod by měl být až pravomocný soudní rozsudek.

Funkční období šéfovi ÚOHS končí za rok. Už nyní se rozjíždí zákulisní hra o to, kdo se stane jeho nástupcem. Zákon totiž dosud nepočítá s tím, že by na post mělo být vypsáno nezávislé výběrové řízení.

Desítky milionů do Čubových firem

Byty v Brně a Frýdku-Místku ale nejsou jedinými nemovitostmi, které Čubu s Rafajovými propojují. V roce 2015 koupila manželka šéfa antimonopolního úřadu Bronislava, sama členka Rafajovy "domovské" ČSSD, za 1,3 milionu chatu ve vesničce Mokrá na Šumavě.

Původním majitelem nemovitosti i rozsáhlých přilehlých pozemků, které Rafajová za danou cenu rovněž získala, byla firma Mirabel Lexart, již ovládá právě Alexandr Čuba. Jeho bratr Artur Frýdku-Místku i Rafajovi v minulosti vytvářel webové stránky, rodiny společně jezdívaly na zahraniční dovolené do Itálie nebo na Korsiku.

A ta samá společnost Mirabel Lexart stavěla i moderní badmintonové haly v obci Dobrá, kde Rafaj s manželkou trvale žije. Haly financoval a z jejich nájmu těží spolek Sport Relax Club, jehož předsedou je Rafajův bývalý obchodní partner a současný společník Rafajové František Jelének a členkou Rafajova další dcera Alena Malúšková - rovněž členka ČSSD.

Poté, co se stal Rafaj v roce 2003 poslancem, přihrál spřátelenému klubu na výstavbu areálu při takzvaném porcování medvěda, kdy je rozdělována část státního rozpočtu na veřejně prospěšné projekty, téměř šest milionů korun. V minulosti pro MF Dnes uvedla, že dotace "splnila svůj účel". V roce 2014 spolek ze státní kasy získal dalších 10 milionů na budování sportovišť. Milionem o rok později přispěla do klubu Rafajovy dcery i Nadace ČEZ. Transakce se odehrávaly v době, kdy Rafaj již přibližně pět let působil v čele ÚOHS.

Právě mezi roky 1998 a 2009, kdy byl Rafaj zastupitelem, radním, ale i místostarostou ve Frýdku-Místku, společnosti napojené na rodinný klan Čubových získávaly velké množství veřejných zakázek. Podle Čuby však jeho společnost Mirabel Lexart získala od Frýdku "jen čtyři až pět zakázek". To ale není přesné. Například jen mezi lety 2007 a 2008 získaly rodinné podniky Čubových Mirabel a Mirabel Lexart 13 zakázek od města za bezmála 52 milionů korun.

Jednalo se například o výstavbu cyklostezky, rekonstrukci hřbitovní zdi nebo opravu tamního domova pro seniory. Kvůli soutěžím o tendry Čubovy firmy město pravidelně oslovovalo. Pozdvižení způsobil tendr na opravu městského altánku za 2,3 milionu, který firma Mirabel vysoutěžila v roce 2009. Opozice takto vynaloženou sumu peněz přirovnávala k nákladům na stavbu rodinného domu.

Frýdecko-místecká opozice zadávání tendrů Čubovým často kritizovala, rovněž upozorňovala na jejich úzké propojení s radnicí. "Byli jsme úhlavními kritiky socialistů. Dělaly se tam podvody, přihrávaly se zakázky," vzpomínal pro HN tehdejší zastupitel za ODS Rafael Kučík. Na Rafaje si pamatuje jako na mocného muže.

"Měl dost velký vliv. Odsud odstartoval. Udělal si kontakty mezi straníky, lidmi v rámci okresu, v politice, když byl poslanec," pokračoval Kučík. Jeho slova potvrdila i řada dalších tehdejších politiků - i z řad samotné ČSSD. Kvůli obavám z důsledků ale nechtěli být jmenováni.