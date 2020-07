Rafaj neuspěl se stížností na domovní prohlídku. Našli u něj schované obálky s penězi

Za loňskou vraždu novorozené dcery půjde její matka na 16 let do vězení. Trest jí dnes potvrdil odvolací pražský vrchní soud, který zároveň zamítl odvolání ženy, ve kterém žádala nižší trest. Matka se k činu přiznala, hrozilo jí 15 až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest. Dnešní rozhodnutí soudu je pravomocné.

Žena podle verdiktu usmrtila své dítě loni v červnu v malé obci na Jičínsku. V té době jí bylo 18 let. Vraždu podle své výpovědi plánovala asi týden. Dítě porodila na toaletě, nejprve s ním udeřila o podlahu, protože ale stále žilo, utopila ho v dětské vaničce.