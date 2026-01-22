Policie zadržela muže kvůli vyhrožování prezidentu Pavlovi na sociálních sítích

Policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho nevhodný komentář na sociální síti, uvedli policisté na síti X.
Prezident je na dvoudenní návštěvě regionu, kromě Olomouce navštíví také mimo jiné Přerov, Hranice a Prostějov.
„V souvislosti s návštěvou prezidenta v Olomouckém kraji prověřujeme nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi. Provádíme s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za které mu hrozí až tři roky za mřížemi,“ uvedla policie. Její mluvčí Miluše Zajícová řekla, že bližší podrobnosti policie zveřejňovat nebude.
Nenávistné komentáře vztahující se k návštěvě prezidenta v Olomouckém kraji se objevily například na Facebooku pod článkem zdejšího regionálního deníku, který informoval o tom, že prezident bude v Prostějově obědvat v Národním domě a navštíví tamní oděvní firmu. Pod článkem se objevila téměř tisícovka komentářů, velká část z nich směřovala proti hlavě státu.
Na bezpečnost prezidenta Pavla během jeho dvoudenního programu v Olomouckém kraji dohlíží nejen jeho ochranná služba, ale i posílené policejní hlídky, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
ŽIVĚDokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové, řekl Zelenskyj
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.