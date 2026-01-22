Přeskočit na obsah
Benative
22. 1. Slavomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie zadržela muže kvůli vyhrožování prezidentu Pavlovi na sociálních sítích

ČTK

Policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho nevhodný komentář na sociální síti, uvedli policisté na síti X.

policie, ilustrační
ilustrační fotoFoto: Oldřich Neumann, Tým Spotlight
Reklama

Prezident je na dvoudenní návštěvě regionu, kromě Olomouce navštíví také mimo jiné Přerov, Hranice a Prostějov.

„V souvislosti s návštěvou prezidenta v Olomouckém kraji prověřujeme nevhodný komentář k článku uveřejněný na sociální síti. Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi. Provádíme s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za které mu hrozí až tři roky za mřížemi,“ uvedla policie. Její mluvčí Miluše Zajícová řekla, že bližší podrobnosti policie zveřejňovat nebude.

Související

Nenávistné komentáře vztahující se k návštěvě prezidenta v Olomouckém kraji se objevily například na Facebooku pod článkem zdejšího regionálního deníku, který informoval o tom, že prezident bude v Prostějově obědvat v Národním domě a navštíví tamní oděvní firmu. Pod článkem se objevila téměř tisícovka komentářů, velká část z nich směřovala proti hlavě státu.

Na bezpečnost prezidenta Pavla během jeho dvoudenního programu v Olomouckém kraji dohlíží nejen jeho ochranná služba, ale i posílené policejní hlídky, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12
Foto / Andrej Babiš / Reuters / Berlín / 5. 9. 2018 / 12

Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš

Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.

Reklama
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel

Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.

Reklama
Reklama
Reklama