Policie stíhá Staníka z SPD za schvalování genocidy. Podle svědků ve sněmovně posílal Židy do plynu

Policie ho podezírá z podněcování k nenávisti vůči skupině osob či popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Praha - Pražská policie zahájila trestní stíhání bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka kvůli jeho údajným rasistickým výrokům na půdě Poslanecké sněmovny. Podle poslance hnutí Jaroslava Holíka Staník po svém obvinění ve funkci skončil.

"Stíhání je vedeno pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V případě odsouzení za tyto trestné činy hrozí pachateli trest odnětí svobody až na tři léta," informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Jak upozornil deník Aktuálně.cz, Staník ve sněmovní restauraci podle několika svědků koncem loňského října vyzýval k likvidaci Židů, Romů či homosexuálů.

Kvůli těmto výrokům se Staník dostal do konfliktu s tehdejší ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. "Jak jsem vešla, řekl: 'Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.' Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho," popsala incident dosluhující ministryně, podle níž byl Staník silně opilý.

Staníkovy nenávistné výroky tehdy Aktuálně.cz potvrdili i další svědci. "Bylo to dokonce mnohem horší. Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," sdělil redakci tehdejší poslanec Marek Černoch, podle nějž tajemník navíc hrubě urážel přítomné ženy.

Šéf hnutí Tomio Okamura se za Staníka nejprve důrazně postavil, ale tajemník po svém obvinění ve funkci i v SPD skončil. "Pan Staník není v tuto chvíli ani tajemníkem SPD, ani členem SPD a z těchto důvodů se SPD k této věci nebude dále vyjadřovat," sdělila Aktuálně.cz mluvčí hnutí Michaela Dolenská, podle níž Staník na funkci sám rezignoval.

To potvrdil i poslanec a člen předsednictva SPD Jaroslav Holík. "Do té doby, dokud se tato záležitost nevyřeší, se vzdává své práce výkonného tajemníka, čehož si u něho vážím, protože to je slovo chlapa," řekl.

"Sám tvrdí, že prohlášení je hodně přibarvené. Znám ho řadu let a věřím mu, že tady je možná nějaký nešťastný výrok překroucený," dodal Holík, jemuž Staník dělal do loňského podzimu poslaneckého asistenta.

"V této době je nutné ukázat, že takové jednání je nepřijatelné," řekla Aktuálně.cz exministryně Marksová, která na Staníkovy údajné výroky upozornila.