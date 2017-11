Staník si rasistický výstup nepamatuje. Pokud se to prokáže, je to nešťastné, říká Holík z SPD

před 15 minutami

Podle poslance SDP Jaroslava Holíka bude o výrocích jeho asistenta Jaroslava Staníka jednat předsednictvo strany. Pokud Staník skutečně hovořil o posílání Židů nebo gayů do plynu, považoval by to Holík za hodně nešťastné. “Řekl mi k tomu, že si to nepamatuje, a já čekám, že přijede a že si s ním o tom promluvím osobně,” řekl poslanec.

Aktuálně.cz: Mluvil jste už o tom incidentu s panem tajemníkem Staníkem?

Jaroslav Holík: Mluvil jsem s ním, sice ne úplně obšírně, protože teď připravujeme krajskou konferenci a neměl jsem na to úplně čas, ale ano. Řekl mi k tomu, že si to nepamatuje, a já čekám, že přijede a že si s ním o tom promluvím osobně.

Jak je to možné, že si to nepamatuje?

Tak podle všeho, co bylo napsáno, byl opilý. Jak to bylo přesně, to nevím. Zkoušel jsem volat paní ministryni Marksové, ale ta je teď v zahraničí, tak jsme se dohodli, že se setkáme příští týden, abych to měl přímo od ní. Z těch dalších svědků, kteří tam byli uvedení, je jeden pan Černoch, který rozbil Úsvit a vyhodil pana Okamuru ze strany, kterou tento založil, toho neberu jako důvěryhodného svědka. Myslím si, že si ty věci přibarvil, aby ho očernil.

Těch svědectví je ale víc.

Je tam jmenovaný jenom pan Černoch a paní Marksová. Mně pan kolega odmítl říci, kdo tam všechno byl, a já to nevím.

Pan Staník vám řekl, jestli byl opilý?

On mi řekl, že si to nepamatuje, a u vás jsem četl, že byl opilý. Ale nedávám to nutně do souvislosti. To, že si to nepamatuje, nemusí znamenat, že byl opilý. Třeba si to nepamatuje, protože se to nestalo. Ale já nevím, nebyl jsem u toho a nemohu vám k tomu dát objektivní odpověď. Je to "jedna paní povídala".

Včera jste řekl, že pokud se něco takového stalo, tak z toho vyvodíte důsledky. Už je vyvozujete? A jaké?

Až podle toho, co vyšetříme. Znovu opakuji, že nemám nic potvrzené. Nevím, co se tam stalo. V každém případě by to měla být veřejná omluva, ale potřebuji nějaké svědky, protože nemůžu stavět na tom, co mi někdo řekne.

Vyjádří se k tomu případu nějak SPD?

Na to vám teď nedokážu odpovědět. Budeme tuto záležitost určitě v úterý na předsednictvu probírat.

Pan Staník je blízkým spolupracovníkem Tomia Okamury. Nemohou tyto výroky ohrozit jeho pozici?

Pokud se prokáže, že je to pravda, tak to bude určitě hodně nešťastné. Ale já to nemám prokázané. Já potřebuji někoho věrohodného z těch lidí, co tam byli. Pana Černocha za věrohodného nepovažuji. Paní Marksovou znám, považuji ji za solidního člověka, tak doufám, že mi řekne, jestli to tak bylo.

Nemáte obavy, že to ohrozí SPD při vyjednávání o možné koalici?

Bylo to v uzavřeném klubu, kde bylo pár lidí a zřejmě se někomu tento incident hodil. Já sám sice do těchto klubů moc nechodím, kdyžtak si zajdu na večeři, dám si pivo a jdu. Ale zažil jsem tam několik incidentů, dokonce i rvačky, o kterých se nikde nepíše. Jestli se to prokáže, tak je to hodně nešťastné, ale připadá mi, že je to účelové. Jestli tam byl opravdu opilý… Mně říkal, že o Židech ani ničem takovém nemluvil. Připustil ale, že paní ministryni řekl Marxová-Engelsová. Je to bývalý policista, má takový svérázný způsob jednání, ale nikdy jsem u něj nezažil, že by vystupoval rasisticky nebo něco podobného. Má trochu tvrdší jednání, ale vždycky korektní.