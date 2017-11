"Vážím si jí, že nemlčela." Kolegové z ČSSD se zastali Marksové proti Okamurovi, rasismus odsoudili

před 45 minutami

Straničtí kolegové se zastali ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové poté, co upozornila na xenofobní výroky tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Ten na půdě Poslanecké sněmovny podle svědků prohlašoval, že "Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu".

