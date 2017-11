Tajemník SPD posílal ve sněmovně gaye, Romy a Židy do plynu, tvrdí Marksová i další svědci

před 3 minutami

Tajemník SPD a blízký spolupracovník Tomia Okamury Jaroslav Staník podle svědků říkal ve sněmovně rasistická hesla. Jaroslav Staník tvrdí, že je to sprostá lež.

Praha - Blízký spolupracovník Tomia Okamury a tajemník klubu Svobody a přímé demokracie (SPD) Jaroslav Staník se před dvěma týdny dostal ve sněmovně do konfliktu s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD) a dalšími lidmi.

Politička deníku Aktuálně.cz sdělila, že důvodem byly Staníkovy slovní útoky proti menšinám. I podle dalších dvou svědků Staník prohlašoval, že "Židi, homosexuálové i Cikáni by měli jít do plynu". K incidentu došlo v jednom ze sněmovních klubů, což je veřejnosti nepřístupné restaurační zařízení pro poslance.

"Jak jsem vešla, řekl: 'vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.' Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho," popsala incident dosluhující ministryně, podle níž byl Staník silně opilý.

"Příště ho chci nahrát, protože poté podle mých kolegů začal mluvit i o Židech a Romech, kteří by měli skončit v plynu. Nechutné," uzavřela ministryně, podle níž podobní lidé nemají ve sněmovně co dělat.

Útoky na příslušníky menšin ze Staníkových úst deníku Aktuálně.cz popsal i další svědek incidentu, který v klubu po odchodu Marksové zůstal. "Říkal nechutné věci o Židech a Romech. Mezi námi bylo dost Židů a ten pán tam ještě vykřikoval, že to je nově hospoda SPD a že jim to tam patří. Byl opilý, ale posílat národnostní menšiny do plynu, to je tak za čárou, že si nic horšího neumím představit," řekl svědek, který si nepřál být jmenován, protože už v minulosti se stal terčem útoku neonacistů.

"Je pravda, že mluvil o plynování Židů a Cikánů," vzkázal redakci další člověk, který u Staníkova výstupu byl.

Podle několika poslanců, s nimiž redakce o incidentu mluvila, nešlo o jediný případ, kdy se Staník v klubu vyjadřoval nevybíravým způsobem.

Sám tajemník SPD a pravá ruka Tomia Okamury Jaroslav Staník ve čtvrtek nechtěl s redakcí na toto téma mluvit. "Povídejte," vyzval nejprve redaktora Aktuálně.cz Staník. Jakmile zazněla otázka na spor s Marksovou, hovor rázně ukončil. "Na shledanou," řekl a zavěsil. Na opakované telefonáty reagoval stejným způsobem, sám se ozval až v noci na pátek. "Je to sprostá lež od zoufalé politické konkurence, nikdy jsem nic takového neřekl," napsal v SMS ve dvě hodiny ráno.

Poslanec Jaroslav Holík (SPD), jemuž Staník dělá ve sněmovně asistenta, o incidentu údajně slyšel od redaktora Aktuálně.cz poprvé. "Trochu jste mě překvapil, pana Staníka znám a on je uvážlivý," reagoval poslanec s tím, že se ho na tyto výroky "určitě zeptá".

"Pokud se to potvrdí, v každém případě budu vyžadovat jako minimum jeho omluvu a budu vyvozovat důsledky," dodal. "Pokud to byl takto závažný výraz, říct ‘do plynu’ je hodně nešťastné, tam by musela být důraznější sankce. Ale mám to jen jako neověřenou informaci od vás," uzavřel.

Staník působil od 80. let u SNB, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD a v letech 2010-2014 místostarostou Bojkovic na Uherskohradišťsku. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, neboť v té době už úzce spolupracoval s Okamurou. Jako tajemník SPD na sebe upozornil, když nevybíravým způsobem vyhazoval v den voleb novináře ze štábu hnutí, a dokonce na ně volal policii.

