Benative
9. 1. Vladan
Policie obvinila bývalého poslance Wolfa z maření výkonu úředního rozhodnutí

ČTK

Policie obvinila bývalého poslance Petra Wolfa z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na dotaz to potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jméno bývalého politika neuvedla, je ale zřejmé, že jde o Wolfa. Na posun v kauze v pátek upozornila Česká televize.

poslanecká sněmovna - Petr Wolf
Petr Wolf, archivní foto. Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Bývalý poslanec ČSSD (nyní SOCDEM) byl v Česku v roce 2012 odsouzený za dotační podvod k šesti letům vězení. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. V roce 2019 policisté zveřejnili, že ho tam vypátrali. Loni v září byl Wolf v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a v říjnu byl vydán do Česka.

"Policie není oprávněna poskytovat informace ke konkrétním fyzickým osobám. Nicméně vzhledem ke komplexu informací v médiích, veřejném prostoru obecně a rovněž případu samotnému je možno sdělit, že ostravští kriminalisté zahájili vůči 65letému muži z Ostravy úkony trestního řízení v roce 2013. Ve věci došlo k posunu. Ostravští kriminalisté muže koncem minulého roku obvinili, a to z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," uvedla dnes Štětínská. Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí i několik let vězení.

Soud uznal Wolfa vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných, zkreslených a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů. Ostravský krajský soud bývalému poslanci uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let vězení a pokutu pět milionů korun. Odsouzena byla i Wolfova manželka k podmínečnému tříletému trestu a pokutě milion korun.

Wolf uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. Vězení se vyhýbal a vinu odmítal, peněžitý trest ale během ukrývání se před českou justicí manželé Wolfovi postupně splatili.

I proto, že byl přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, žádal Wolf v Paraguayi o status politického uprchlíka. Prodlužující se pobyt ve věznici ho ale podle médií přiměl k tomu, že se rozhodl zrušit další kroky v azylovém řízení a naopak požádat o vydání do České republiky.

