Podpořte nás, nebo hudební průmysl dohraje. V Praze lidé demonstrovali za živou hudbu

Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Na Staroměstském náměstí v Praze se v pondělí večer sešli lidé převážně z hudební branže, aby vyjádřili nesouhlas s rozhodnutími vlády, která omezují živou hudbu v Česku. Chtěli také nabídnout řešení, která by situaci vylepšila. Současná krize zasáhla nejen hudebníky, dramaturgy, promotéry a organizátory festivalů, ale také například výrobce hudebních nástrojů či technické firmy.

"Dodnes nevidíme světlo na konci tunelu. Není jasné, odkdy bude možné pořádat větší hudební akce ani za jakých podmínek. Vláda omezila naši svobodu podnikání a možnost pracovat a nemá se k tomu, aby tuto situaci řešila," napsali organizátoři iniciativy #zazivouhudbu v otevřeném dopise adresovaném předsedovi vlády Andreji Babišovi.

Nelíbí se jim, že hygienici mohou z minuty na minutu přijímat opatření, která jejich akce ruší. Epidemiologové, ale i politici a média, kteří podle nich strach z koronaviru šíří, vzbuzují nedůvěru ke kulturním událostem. Ruší se tak i menší akce a neprodávají se vstupenky. Situaci srovnávají iniciátoři s koupališti, sportovními utkáními, nákupními centry či městskými akcemi, které stále navštěvují tisíce lidí bez omezení.

"Český hudební průmysl bez přímé podpory státu možná brzy dohraje. Tisíce umělců, pracovníků a organizací v důsledku nouzových opatření nemohou pracovat a dostávají se do existenčních problémů," uvádí organizátoři na své facebookové stránce s tím, že hudební sektor potřebuje získat 4,5 miliardy korun.

Na demonstraci #zazivouhudbu vystoupil také ministr kultury @ZaoralekL. O slovo musel s lidmi poněkud bojovat. Ve svém proslovu se snažil opatření v Česku srovnat například s Německem či Británií. pic.twitter.com/HON7p0Gn4s — Kateřina Hlaváčková (@hlavackovak) July 27, 2020

Ministr kultury Lubomír Zaorálek v reakci uvedl, že chce vést dialog, ale některé požadavky má za nerealistické. Poznamenal, že v okolních zemích jako například Německu či Velké Británii jsou k pořádání veřejných akcí ještě opatrnější než v Česku. O slovo však musel s demonstranty, kteří při jeho slovech pískali a křičeli, poněkud bojovat.

"Vydali jsme se riskantní cestou a zatím nám to vychází, ale požadavek na rozšíření přístupnosti akcí za měsíc je z jiného světa," konstatoval. Návrat k normálu podle něj bude trvat déle, možná až do konce roku. "Opatření tu budou a je třeba s tím počítat," uvedl Zaorálek. Za nemyslitelný označil i požadavek konání akcí až pro 5000 lidí.

Informoval také o vzniku Rady vlády pro zdravotní rizika. "Začne jednat od zítřka. Už se nesmí nikdy opakovat to, co se stalo v Moravskoslezském kraji," odkazoval Zaorálek na nedávné zrušení několika kulturních akcí kvůli opatření proti koronaviru. Demonstrantům představil takzvaný semafor, který má ukazovat vývoj nákazy v jednotlivých krajích.

Organizátoři požadují například dočasné zrušení daně z prodeje hudby a snížení sazby daně z prodeje vstupenek z patnácti na deset procent. "Nezbytné je pokračování pětadvacítky pro OSVČ a systém bezúročných půjček. Navrhujeme také založení Národního fondu hudby, který pomůže řešit nejtěžší škody," píší dále.

Na požadavky reagoval při proslovu na demonstraci ministr kultury. "Snažím se také vyjednávat, aby se schválil nějaký bonus pro OSVČ. Jednám i s ministerstvem financí ohledně snížení DPH pro oblast kultury," řekl Zaorálek. Dodal však, že s druhým cílem zatím příliš neuspěl.

Na demonstraci vystoupil za radní Hanu Třeštíkovou (Praha 7 sobě) poslanec za KDU-ČSL a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Kulturní a kreativní průmysly podle Třeštíkové za rok 2019 generovaly jen v Praze spotřebu 38 miliard korun ročně a pro veřejný rozpočet přinesly 14, 8 miliard korun.

Na demonstraci přečetl @jancizinsky dopis radní @hankatrest, v němž vyzývala ministra kultury, aby byla jasně stanovena kritéria a parametry pro hygienická opatření. “Reálně je nyní ohroženo 15 tisíc pracovních míst v kultuře a 50 tisíc v cestovním ruchu.” pic.twitter.com/Tftl8Deve4 — Zuzana Zavadilová (@ZuzanaZava) July 27, 2020

"Reálně je nyní ohroženo 15 tisíc pracovních míst v kultuře a 50 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu," přečetl z jejího otevřeného dopisu Čižinský. Praha zatím podle Třeštíkové do záchrany zmíněných odvětví investovala 250 milionů korun. "Kulturní aktéři nejsou schopni plánovat procesy na novou sezónu," uvedla v dopise a vyzvala ministra kultury, aby trval na vyjasnění strategie epidemiologických opatření vůči pořadatelům kulturních akcí.

Za stranu pořadatelů hudebních akcí vystoupil také Robert Porkert, ředitel společnosti pořádající koncerty Live Nation. "To, že se nám dařilo, byl také obrovský přínos pro stát ve vybraných hudebních daních, a v podpoře dalších sektorů, jako jsou hotely, doprava, restaurace," uvedl Porkert s tím, že z daní získal stát až sta miliony korun. Z okolních sektorů pak podle něj dostal až okolo miliardy korun.

Dodal také, že stát se nebál daně vybrat na akcích, které zrušil. Navrhl proto jako řešení zdanění až po ukončení akce. "Zavaž se, že po stejnou dobu, kdy jsi nás omezil, nám budeš vracet po stejnou dobu alespoň padesát procent odvedených daní," vyzval Porkert stát s tím, že podobně už pomohl například při kompenzaci ušlých zisků hotelů.

Organizátoři požadují také jasné parametry, ze kterých budou v budoucích měsících opatření vycházet, a co nejrychlejší spuštění programu zaměřeného na podporu kultury. Jako další z bodů jmenují plán pro obnovu živé kultury po skončení koronavirové krize a také snížení nájemného u prostor, které dočasně či trvale umělcům slouží.

"Osvětlovači, technici i výrobci hudebních nástrojů dnes chodí na brigády, do škodovky dolívat dezinfekci i na pole. Vrátit se však chtějí k tomu, co se učili a co umí nejlépe," popsala současnou situaci v hudebních profesích koordinátorka iniciativy #zazivouhudbu Jana Heřmánková.

Za zástupce největší arény v Česku pak zájmy různých sálů či arén hájil zástupce O2 Areny a Bestsportu Robert Šafr. "Chtěl jsem, aby stát přispěl na provoz míst, kde se konají kulturní akce. Minulý týden jsem se ale dozvěděl, že prostředky byly z programu na podporu kultury nezůstaly a byly vyškrtnuty," uvedl Šafr.

Na podporu vystoupily na pódiu před Staroměstským náměstím například hudebník Pokáč, Thom Artway, David Koller, Ondřej Ruml, The Silver Spoons či autor iniciativy #rouskyvsem Petr Ludwig.

900 milionů na pomoc

Kvůli omezení kapacity akcí do 500 lidí zrušili organizátoři například festivaly Hrady CZ 2020 či Beats for Love. Diváci mohou požádat o vrácení peněz za vstupenky, organizátoři je však vyzývají, aby si je ponechali. Pomohli by jim tak a zaplacené lístky budou například na prvně zmíněném festivalu platit pro příští ročník.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) však bude možné vytvořit až pět stavebně oddělených sektorů pro 500 návštěvníků s vlastními vchody, kde se návštěvníci nebudou míchat. Dosud bylo možné takto navýšit kapacitu až na 5000 lidí v pěti sektorech, nyní nejvýše 2500.

Organizátoři zrušených či odložených akcí si také mohou zažádat o pomoc. Čerpat peníze jim dovolí státní program podpory podnikatelů v kultuře, nesmějí však pobírat dotace od státu. K dispozici by v něm mělo být 900 milionů korun. Návrh předložilo společně ministerstvo průmyslu a kultury.

"Byli jsme u jeho připomínkování, ale ne všechny naše poznámky byly vždy vyslyšeny. V druhém kroku je však potřeba začít plánovat a připravovat podzimní akce a mít jasná pravidla, za jakých akce realizovat," reagují v otevřeném dopise na pomoc státu organizátoři demonstrace. Upozorňují ale, že jsou za pomoc vděční.

Program schválený vládou by měl kompenzovat 50 procent nákladů za zrušené či odložené akce. Původně se od června počítalo také s dalšími 100 miliony korun na poukázky určené lidem najímajícím si firmy působící v kreativním odvětví. Vouchery ale zatím vláda neschválila.

Pondělní demonstraci organizovala Česká obec hudební - otevřená pracovní skupina zastánců českého hudebního průmyslu a služeb či profesí s ním spojených. Do iniciativy se zapojily také desítky organizací, například festivaly Colours of Ostrava, Beats for Love, Meat Design, divadelní Shakespearovské slavnosti, Fabric Ostrava nebo bezpečnostní služba Čechymen. Sdružení #zazivouhudbu uvádí, že prosazuje zájmy asi 130 tisíc lidí.