Vítají odchod "neomarxistů", k Hřibovi mají výhrady. Jak vidí Piráty jejich senioři?

Přestože Piráti přišli o část voličů, existuje skupina příznivců, kteří za nimi stále stojí. Trochu překvapivě jde o seniory. V rozhovorech s Aktuálně.cz zmiňují výhrady k novému předsedovi strany Zdeňku Hřibovi. Chybí mu pokora, shodují se. Zároveň ale někteří oceňují, že díky tomu od Pirátů odešli někteří levicovější straníci.

V nedělním odpoledni je příjemné počasí, teploty se přehouply přes nulu a skupina seniorů se na pražském Smíchově s radostí pouští do bruslení. I když je jim přes sedmdesát nebo dokonce přes osmdesát let. Přišli jako parta, která je součástí projektu Senioři na palubě, založeného před parlamentními volbami v roce 2021. A Pirátům zůstali věrní dodnes.

"Senioři ještě neumřeli! A Piráty neopustíme ani v budoucnosti," volají v dobré náladě, když se na umělém kluzišti fotí společně se členy Mladého Pirátstva, které naopak sdružuje nejmladší příznivce. A také s bývalým dlouholetým předsedou Ivanem Bartošem, který je na akci sezval. K jeho nástupci v čele strany Zdeňku Hřibovi však někteří mají připomínky.

"Měl by mít trošku více empatie a pokory. Měl by poslouchat, co lidé říkají, a občas se nad tím zamyslet," míní aktivní seniorka Lenka Nováková. "Věnuji se marketingu. Mohl by projít nějakým mediálním kurzem, v něm dá se něco naučit. Poradila bych mu, ale on si poradit nenechá," pokračuje.

Podle svých slov mu velmi fandila, když byl primátorem Prahy (v letech 2018 až 2023). "Byl skvělý, velký srdcař. Ale teď se mi zdá, že by to chtělo malinko sejít dolů. Mít trošku víc pokory, dívat se kolem sebe. Ale nevím, jestli má kolem sebe rádce, kteří mu dobře radí," říká Nováková k nynějšímu náměstkovi primátora pro dopravu. Piráty podporuje hlavně proto, že chce pro svá vnoučata slušnou budoucnost.

I další pirátský senior, Petr Bísek, potvrzuje, že jeho "kolegyně" Zdeňka Hřiba úplně nemusí. "Ony by ho chtěly nejraději vychovávat. Ale chtít po Hřibovi, aby se změnil, to je stejné jako chtít po Bartošovi, aby si ustřihl cop. To se nedá, to je autentické," míní Bísek, který podle svých slov slýchává od lidí, že je Hřib arogantní. "Ale on musí nějakou razanci mít. Mně to také nevyhovuje, ale bez té razance ho lidé neberou vážně," uznává.

Petru Bískovi je přes osmdesát let, ale na svůj věk vůbec nevypadá. Padesát let žil v USA a má spíše pravicové smýšlení, stejně jako někteří další jeho vrstevníci, se kterými chodí hrát tenis. "Oni vědí, že jsem aktivní pirát, a někteří mi říkají, že jim to ve volbách hodili. Mezi sebou si to nahlas neřeknou, protože by se cítili vyloučení z naší skupiny kvůli tomu, že jako podporují 'neomarxisty' a takové opičárny," říká.

Je velmi rád, že od Pirátů odešli mnozí lidí s levicovým smýšlením, kteří od kritiků a politiků konkurenčních stran dostávali nálepku neomarxistů. "Teď mají Piráti velkou naději, protože díky vnitřní rekonstrukci odešli někteří 'kazisvěti'," vysvětluje Bísek.

Piráty loni po zvolení Hřiba předsedou opustili například někdejší europoslanec Marcel Kolaja nebo expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu. Vadila jim změna vedení, reforma fungování strany i to, že ji chce Hřib "vycentrovat".

Fandila jsem vládě, ale strašně mě zklamali

Když Aktuálně.cz zajímá, co senioři říkají na kritiku Ivana Bartoše za digitalizaci stavebního řízení a vyhazov z vlády, jednoznačně stojí za Bartošem a naopak jsou naštvaní na premiéra Petra Fialu. "Vím, že kritika zní, ale je leckdy neoprávněná. Fandila jsem vládě, ale strašně mě zklamali, protože věci, které měli ve vládním programu, neuskutečnili. To mi vadí," svěřuje se další čiperná seniorka Eugenie Linková, vedle které zrovna Bartoš projíždí na bruslích.

"Strašně důležité je, že se Ivan politikou nezměnil. Vždyť se s námi baví, kamarádí, pohoda," podotýká Eugenie. A další senior dodává: "Za Fialu není náhrada, přece nebudeme fandit ANO a jejich partě. Ale tím, že vyřadili Bartoše, si u to nás totálně pokazili. Nebylo to fér a oni to museli vědět," zlobí se.

Jejím slovům přikyvuje i další senior, který před minulými volbami jezdil po Česku a pro Piráty agitoval. Chce to dělat i nadále, byť by raději v čele strany viděl Bartoše. "Je vstřícnější, má empatii a důležité je, že ho lidé dlouho znají a spojují s nějakou image. A budovat novou image na tom, že někdo řeže motorovou pilou nějakou překážku, není ono," říká v narážce na nedávný videoklip Zdeňka Hřiba. Ten na videu drží motorovou pilu a řeže desky s nápisy: Buzerace. Byrokracie. Stagnace.

Hodinka bruslení končí a Bartoš se staršími i mladšími Piráti odcházejí do nedaleké hospůdky, kde si dávají drobné občerstvení a pivo. Nálada je výborná, senioři například debatují o tom, kdo další z nich by mohl "přestoupit" od registrovaného příznivce k plnohodnotnému členství ve straně. "Haló, tady máme další novou členku," ukazuje jedna z žen na svou kamarádku.

Video: Zase jsem v zápřahu, tvrdí Bartoš. Je rád, že má po odchodu z vlády čas na syna