S Babišem můžeme vytvořit středopravicovou vládu, avizuje Macinka. Fialovi prý nevěří

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka je přesvědčený, že jeho strana může po volbách vytvořit středopravicovou vládu s ANO. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že o vládě rozhodne, zda pravicoví voliči budou volit ODS, nebo Motoristy. "Hlasy pro ODS propadnou, protože tato strana míří nevyhnutelně do opozice," říká Macinka a odmítá, že by jeho vládnutí s ANO vedlo Česko na Východ a k izolaci.

Když jsem mluvil s Robertem Šlachtou, byl očividně zklamaný i naštvaný, že jste se s ním rozhodli nejít do parlamentních voleb.

Já mám Roberta lidsky fakt rád, strávili jsme společně spoustu času a myslím, že mezi námi funguje nějaká chemie. Považuji ho za přítele. Takže věřím, že má pro náš postup pochopení.

On tvrdí, že byl zaskočený, protože si myslel, že budete spolu ještě jednat před parlamentními volbami, a místo toho si přečetl, že půjdete samostatně.

Jednání s Přísahou vůbec nevylučuji, ostatně nějaké kontakty mezi námi existují. Jen jsem chtěl ještě před možnými jednáními vědět, s jakým mandátem mohu jednat, a proto jsem se obrátil na naši členskou základnu s otázkou. Chtěl jsem vědět, zda máme jít jako Motoristé sobě sami, máme jít s někým v koalici, nebo máme vytvořit nějaké fakticky účelové spojení, aby nám stačilo pro vstup do sněmovny jen pět procent hlasů. Pokud členská základna silným rozdílem 86 ku 14 vyjádří svůj názor, tak to musíme respektovat. Přece nelze dělat politiku proti názorům členů vlastní strany. To bychom udělali velkou chybu.

I vy sám si myslíte, že máte jít do voleb samostatně?

Já si to myslím také. Nechci riskovat nějakou koalici, protože ta potřebuje ke vstupu do sněmovny alespoň osm procent. Navíc já chci skutečně budovat hlavně Motoristy sobě. Robert je předseda Přísahy a předpokládám, že také nechce rozpustit její identitu v nějakém účelovém konstruktu.

Nebojíte se, že se do sněmovny nedostanete? Podle průzkumů se pohybujete na hranici pěti procent.

Bude to boj, ale my jsme na něj připraveni. Politika má být i o sebevědomí. Buď uspějeme, nebo neuspějeme, každopádně chceme nést vlastní odpovědnost za vlastní volební výsledek.

Pokud případně uspějete, tak mnozí komentátoři už takřka automaticky počítají s tím, že byste vládli s hnutím ANO, jestliže by vyhrálo a potřebovalo partnera. Máto toto v plánu?

Kromě Petra Fialy asi každý tuší, jak volby dopadnou a že je vyhraje hnutí ANO. Takže příští vládu bude s největší pravděpodobností sestavovat Andrej Babiš. My jsme přesvědčeni, že o podobě této příští vlády rozhodne koaliční partner ANO, takže to budeme buď my Motoristé, nebo komunisté.

A co rozhodne případně o tom, kdo to bude?

Velmi bude záležet na tom, jak se rozhodne pravicový volič. Jestli nechá svůj hlas propadnout volbou ODS, která nevyhnutelně míří do opozice, anebo zda bude raději preferovat středopravou vládu s ANO, kterou zajistí Motoristé.

Máte nějakou hranici, za kterou byste případně s ANO vládu nevytvořili? Co by museli prosazovat, abyste s nimi nešli?

Z dosavadních zkušeností s jednáním a spoluprací s hnutím ANO například v Patriotech pro Evropu vím, že s ANO je možné se domluvit i na pravé straně politického spektra. Domnívám se, že taková spolupráce s ANO na pravici by byla pro budoucnost Česka prospěšná.

Část voličů má v takovém případě obavu o budoucnost naší země. Bojí se například toho, jestli by Česko nezačalo nabírat směr Východ, jestli by nešlo svým způsobem cestou Slovenska. A nedostávalo se do izolace podobně jako v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu, kde jste vy i ANO.

Proruské směřování naprosto vylučuji. Místo Česka je v NATO. A pokud jde o dění v Evropském parlamentu, kde Patrioti pro Evropu byli "píárově" umístěni do "cordon sanitaire" (neformální dohoda mezi politickými skupinami o izolaci Patriotů pro Evropu - pozn. red.), nepovažuji to za podstatné. Patrioti ve skutečnosti sdružují zástupce několika nejsilnějších stran v daných zemích. Ať jde o ANO v naší zemi, Fidesz v Maďarsku, nebo velmi brzy vládní Svobodní v Rakousku. A můžeme se podívat na vládní stranu v Nizozemsku nebo situaci ve Francii, kde Národní sdružení Marine Le Penové platí za nejvýznamnější stranu.

Ale co byste řekl lidem, kteří mají strach, že právě vláda těchto a podobných stran by mohla být fakticky začátkem konce spolupracující Evropy? Vnímáte tyto obavy?

Vznikem Patriotů pro Evropu se do Evropského parlamentu dostala první skutečná opozice, která je opozicí proti zelenému progresivnímu mainstreamu. Ten podporuje masovou migraci, nesmyslně tlačí zelenou politiku, která zlikviduje prosperitu celé naší společnosti a koketuje se západními levicovými koncepty, jako je cancel culture, woke revoluce a zpochybňování biologické podstaty člověka. Nevěřím tomu, že by pravicový volič po něčem takovém volal.

Vy máte pocit, že něco z toho podporuje současná vláda, ve které fakticky dominuje ODS a premiér Petr Fiala, který je konzervativec, praktikující křesťan?

Já Petru Fialovi nevěřím.

V čem mu nevěříte?

Podle mě jeho ODS už neexistuje, utopila se v koalici Spolu. Pro Motoristy je absolutně vyloučena spolupráce s TOP 09, která je významnou součástí Spolu a která si do své genetické informace vytkla jako první věc zrušení české koruny a nahrazení eurem. A která se neštítí zmiňovat možnost, že bychom se vzdali práva veta v Radě EU. To je absolutně nepřijatelné a my proti těmto návrhům budeme vždy velmi silně bojovat.

Co kdyby nakonec ve volbách uspěla ODS či celá koalice Spolu? A kdyby byla možnost, že byste s nimi mohli vytvořit vládu?

Umím si představit spolupráci s ODS Jana Zahradila, ale vylučuji spolupráci s ODS Evy Decroix. Stejně jako si umím představit spolupráci s lidovci Jiřího Čunka, ale ne Petra Hladíka. A neumím si představit spolupráci s TOP 09.

A umíte si představit spolupráci s ODS Petra Fialy? Nebo Martina Kupky?

Jak už jsem řekl, Petru Fialovi nevěřím. A Martin Kupka není politik, ale píárista.

Je možné, že budete s Robertem Šlachtou a Přísahou ještě nějak spolupracovat? Jestliže nevylučujete, že byste jako Motoristé šli do voleb s podporou někoho dalšího?

Že půjdeme s naší značkou Motoristé s podporou někoho, skutečně není vyloučeno. A já bych v tomto preferoval podporu od Přísahy. Rozhodně to ale nebude tak jako v krajských volbách, v nichž kandidovala Přísaha s podporou Motoristů. Ve sněmovních volbách by to muselo být opačně.

Vy se ale řadíte v politickém spektru napravo, zatímco u Přísahy to není až tak moc jasné. Není to tak?

Pokud vím, Robert Šlachta vyjednává s různými subjekty, vím, že se baví s předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou, SPD i dalšími. Bylo mi jasné, že se Robert Šlachta bude snažit různě vyjednávat s dalšími stranami, nemohl jsem čekat, že Přísaha zastaví svůj politický život a bude čekat jen na nás Motoristy.

Dovedete si ale představit, že by se o vás mluvilo v souvislosti s Přísahou, když vyjednává například s Kateřinou Konečnou či SPD?

My jako Motoristé bychom určitě nejednali s SPD ani s paní Konečnou. A rozhodně ani s paní Maláčovou, kterou vnímám ještě mnohem víc nalevo než paní Konečnou. To je pro mě svět na úplně opačné straně barikády. Zároveň ale nechci nijak kritizovat, s kým Přísaha vyjednává, protože oni jsou ve středu politického spektra, takže je logické, že oslovují strany a hnutí z různých částí tohoto spektra.

Není ale stále jasnější, že Motoristé a Přísaha jsou do jisté míry dva zcela odlišné světy, byť jste šli loni společně do evropských voleb?

To nepochybně ano. My jsme se s Přísahou shodli na nějakých důležitých postojích před volbami do Evropského parlamentu, ale to se týkalo evropské politiky. Shodli jsme se, že oni i my vnímáme jako obrovský problém masovou migraci, zelenou politiku EU, stejně jako považujeme za ohrožení české identity návrhy na zrušení české koruny. Také jsme měli stejný názor na návrhy EU na zrušení aut se spalovacími motory. Toto pro evropské volby postačovalo.

A volby do Poslanecké sněmovny jsou podle vás úplně jiná kapitola?

V tomto případě voliči očekávají, že jim strany nabídnou recept, jak chtějí spravovat Česko, pokud k tomu dostanou šanci. A předvolební koalice v podstatě nutí strany k tomu, aby dělaly velmi podstatné ústupky ve svém programu. K různým programovým kompromisům může dojít po volbách v rámci vyjednávání o možných koalicích, ale dělat něco takového před volbami znamená velký ústupek z ideových i programových pozic. A to nepovažuji za správné.

A dovedete si představit spolupráci, kdybyste se třeba jako Motoristé a Přísaha dostali do sněmovny?

Určitě si to umím představit, protože se přece jen známe a víme, co od sebe můžeme čekat.

