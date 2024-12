Je mi jedno, jestli se někomu v ODS nelíbí mé vystoupení na sjezdu Motoristů sobě, tvrdí bývalý dlouholetý europoslanec Jan Zahradil. Přestože je stále členem ODS, v sobotu promluvil na akci konkurenční strany, která si dala za cíl je porazit. Zahradil tvrdí, že v regionech mají občanští demokraté pro jeho kritiku větší pochopení, než si vedení strany umí představit.

Když se Jan Zahradil letos v dubnu na kongresu ODS loučil se spolustraníky, tvrdil, že odchází na "střídačku" a uvidí, jestli bude ještě někdy povolán zpět do hry. Na konci roku už je jasné, že ho nikdo "nepovolal".

Jednašedesátiletého politika, který býval místopředsedou ODS a dvacet let jejím europoslancem, to však nemohlo překvapit. Už v červnu při eurovolbách nezamířil do štábu své strany, ale k Přísaze a Motoristům. Uplynulou sobotu pak vystoupil na prvním sjezdu Motoristů, které založil blízký přítel Václava Klause.

"Je zapotřebí, aby se všichni jedinci, organizace a instituce národně-konzervativního smýšlení propojili, aby vytvořili vlivovou síť a změnili intelektuální a společenskou atmosféru v této zemi," vyzval Zahradil v předtočeném projevu a nabízel spolupráci. Za své vystoupení sklidil výrazný potlesk.

Poslanci ODS v rozhovorech s reportérem Aktuálně.cz dávali najevo, že jim Zahradilovo chování není po chuti. Veřejně to ale říkat nechtějí. "Cokoliv bychom proti němu řekli či udělali, dělali bychom z něho zbytečně mučedníka," řekl jeden z nich.

Na jméno se vyjádřil jen předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. "On je v tuto chvíli soukromou osobou, může se vyjadřovat, jak chce," řekl. Na otázku, zda někteří členové nevnímají jeho vystupování jako poškozování ODS, odpověděl, že Zahradil měl vždycky blízko k Václavu Klausovi. "I z toho je jasné, že se k nám vyjadřuje kriticky. Ale já bych jeho slova nepřeceňoval," dodal Benda.

Právě Klaus má k Motoristům blízko, šéf strany Petr Macinka patří k jeho nejbližším spolupracovníkům. Exprezident už v minulosti několik stran při jejich začátcích podporoval, například Trikoloru, Realisty či Svobodné. Žádná z nich ale ve sněmovních volbách neuspěla.

"Zajímá je, co si myslím"

Podle Zahradila přibývá v ODS členů, kterým jsou jeho názory blízké nebo si je chtějí přinejmenším vyslechnout. "To, co říkám, zaznívá už i z některých nižších úrovní naší strany. Za posledního půl roku jsem dostal pár pozvání na různá oblastní a místní sdružení ODS. Nedávno jsem byl v Děčíně, teď se chystám na další místo. Zajímá je, co si myslím," tvrdí Zahradil.

Odmítá, že by mu někdo jeho postoje vyčítal. "Debaty na místní úrovni nejsou v ODS nikdy nepřátelské. Nikdo mi nevyčítá, že jsem někde něco řekl nebo proč jsem kritizoval vedení. S tím jsem se ještě nikdy nesetkal. Mám pocit, že na nižší úrovni je pro mé postoje větší pochopení, než by si ve vedení dokázali představit," říká Zahradil. Dodává, že je mu "v zásadě jedno, jestli se někomu v ODS jeho vystoupení u Motoristů líbilo".

Zahradil kritizuje vedení ODS mimo jiné za to, že chce jít do voleb opět v koalici Spolu. Podle jeho názoru strana opouští pravicové směřování, protože dělá kompromisy ve Spolu i ve vládě. Ještě nedávno nevylučoval, že by v případě pokračování koalice s lidovci a TOP 09 ze strany odešel. Nyní říká, že si počká na volební program.

Považoval by prý za nepřijatelné, kdyby do něj například TOP 09 prosadila cíl zavést euro. "To by pro mě byla velmi závažná věc," řekl Zahradil. Na dotaz, zda by v tom případě z ODS vystoupil, odpověděl vyhýbavě. "Určitě zůstanu členem do března 2025, to mám zaplacené členské příspěvky. Do té doby nebudu dělat žádné prudké pohyby." Co bude potom, se prý uvidí.

Vyloučil ale, že by se v příštím roce kandidoval do Poslanecké sněmovny, ať už za ODS, nebo třeba za Motoristy. "Nechci být na žádné kandidátce. Kandidoval jsem v minulosti osmkrát do tří různých parlamentů, z toho jsem byl sedmkrát zvolen. Užil jsem si toho do sytosti. Nemám v úmyslu to opakovat. Navíc si myslím, že by Motoristé neměli sázet na recyklované tváře, zvláště když mají různé kvalitní osobnosti," soudí bývalý místopředseda ODS.