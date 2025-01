Macinka se Šlachtou se rozcházejí. Jsem velmi zklamaný, prohlašuje Šlachta

Petr Macinka a Robert Šlachta patřili poslední měsíce k téměř nerozlučné dvojici. Loni v červnu spolu dostali Macinkovy Motoristy sobě a Šlachtovu Přísahu do Evropského parlamentu. Teď se ale jejich cesty přinejmenším na nějaký čas rozcházejí a do podzimních parlamentních voleb půjdou jako konkurenti. Motoristé totiž rozhodli, že pro tyto volby nevytvoří koalici s Přísahou.

Zatímco ve volbách do Evropského parlamentu byli Robert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka (vpravo) spojenci, nyní jsou do parlmentních voleb jakou soupeři. | Foto: Jakub Plíhal

"Zůstáváme s Robertem přátelé, ale zároveň respektuji jednoznačné rozhodnutí členské základny našich Motoristů sobě, kteří chtějí, abychom šli do voleb samostatně," sdělil v sobotu dopoledne Aktuálně.cz předseda Motoristů Petr Macinka.

Když totiž uspořádal v minulých dnech vnitrostranické hlasování o tom, jak a kam by měla tato strana dál směřovat, 86 procent členů uvedlo, že nemá jít do boje o Poslaneckou sněmovnu s žádnou jinou stranou či hnutím. "Předvolební koalice to považuje za neblahý trend pro udržení mandátů slábnoucích politických stran, které by samostatně neměly šanci ve volbách uspět, a tak jsou ochotny obětovat své programové priority v rámci koaličního konsensu s mnohdy zcela nesourodými subjekty," stojí v tiskové zprávě.

V případě Motoristů šlo přitom ze všeho nejvíce právě o spolupráci se Šlachtovou Přísahou. Když Macinka s Motoristy začínal, byl Šlachta tím, kdo byl podstatně známější hlavně díky dřívější práci ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Následně založil hnutí a jen těsně se s ním nedostal v roce 2021 do Poslanecké sněmovny. Pro evropské volby se tak spojil s Macinkovými Motoristy, kteří postavili jako svého lídra pro tyto volby Filipa Turka. Společná kandidatura přinesla oběma stranám velký úspěch v podobě dvou křesel v Evropském parlamentu.

Jenže od té doby podle průzkumů veřejného mínění začínají být Motoristé populárnější než Přísaha a odborníci proto očekávali, jestli se Macinka spojí se Šlachtou i pro parlamentní volby. Nyní je jasné, že ne. "My chceme budovat naši značku Motoristů, jde nám o to, abychom byli pro voliče skutečně známou značkou. Nechceme se s nikým spojovat, abychom museli překonat hranici 8 procent pro zvolení do Sněmovny, stejně jako nechceme vytvářet nějaký nový účelový název pro společnou kandidaturu jen proto, aby nám potom pro zvolení stačilo 5 procent," vysvětlil Aktuálně.cz Macinka.

Na otázku, zda se tímto nezhorší jeho vztahy se Šlachtou Macinka odpověděl, že nikoliv. "Věřím, že to pochopí. Jsem s ním nadále v kontaktu, vím, že vyjednává s různými jinými stranami a hnutími o volební kandidatuře. My ho nadále považujeme za nezpochybnitelného experta na problematiku vnitřní bezpečnosti, myslím si, že by byl i výborný ministr vnitra. Ale je jasné, že my Motoristé máme na mnoho věcí své vlastní názory," odpověděl Petr Macinka.

Podle jeho slov jsou Motoristé na politické scéně jasně napravo, zatímco Přísahu vidí spíše ve středu. "My Motoristé máme nějaký světonázor, do kterého zapadá ze strany Přísahy asi jenom jejich expertní postoj k bezpečnosti. Ale názory na ekonomiku, zdravotnictví, školství, zahraniční politiku a spoustu dalších věcí chceme mít svoje a nechceme v nich dělat žádné ústupky," řekl Macinka.

Když Aktuálně zavolalo Šachtovi, bylo z jeho hlasu i slov cítit, že se mu postup Motoristů vůbec nelíbí. "Nebudu tajit, že jsem velmi zklamaný. Ne z toho, že odmítli jít společně do parlamentních voleb, to mě ani tak nepřekvapilo, měl jsem už různé signály. Ale to, že mi Petr vůbec nedal vědět. Žádná zpráva, žádný telefon. Myslel jsem, že se sejdeme, že budeme jednat, místo toho si čtu, jak se už rozhodli. Takové jednání jsem fakt nečekal" prohlásil Šlachta. Pokud jde o budoucnost jeho Přísahy, zatím podle Šlachty není jasné, v jaké podobě a s kým půjde strana do voleb, rozhodně se prý na ně ale plně připravuje.