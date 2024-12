Auto ani uhlí nejsou nepřátelé. Jak Macinka, Turek a Klaus na kongresu pohřbili ODS

V Praze proběhl kongres Motoristů sobě, který se v mnohém lišil od všech dosavadních sjezdů politických stran. Ať už tím, že předseda strany byl zvolený ještě před samotným kongresem, nebo tím, že v jednu chvíli bylo v den kongresu přijato přes tisíc nových členů. Předsedou je Petr Macinka, který oznámil, že hlavní ambicí Motoristů je porazit v parlamentních volbách ODS a vládnout s ANO.

Když člen vedení Motoristů upozorňoval ještě těsně před zahájením kongresu přítomné stovky delegátů, aby raději přeparkovali na placené parkoviště, nešlo o žádnou planou výzvu. Jak z počtu aut kolem místa, kde kongres probíhal, tak ze samotného průběhu bylo zřejmé, že členy a příznivci Motoristů jsou v drtivé většině majitelé aut. Však také, když se jedna z vystupujících žen zeptala, zda je přítomný někdo, kdo nemá řidičský průkaz, nezvedlo ruku ani deset účastníků.

O autech se mluvilo u řečnického pultu velmi často, byť to nebylo zdaleka jediné téma. Předseda strany Petr Macinka představil "ideologické desatero", ve kterém oznámil, koho nepovažuje za nepřítele. A kromě aut jmenoval například uhlí, energii, průmysl, ale také pravdu.

Když přednášel svůj úvodní projev, byl to už zároveň projev staronového předsedy. Motoristé si zvolili do vedení opět Macinku ještě před zahájením. Netypický byl i počet lidí, kteří předsedu volil. Šlo o sedm členů předsednictva, další čtyři členové byli nepřítomni. Jestliže tedy fotografové čekali, podobně jako na jiných sjezdech, že budou fotit radujícího se zvoleného předsedu, nedočkali se něčeho takového.

Aktuální zpravodajská informace @Aktualnecz z kongresu Motoristé sobě. Kongres právě skončil oznámením předsedy Petra Macinky, že hlavní ambicí strany je porazit ve volbách ODS a vládnout s ANO, aby ANO nevládlo s komunisty a sociálními demokraty. “Příští vládu bude s největší… pic.twitter.com/64W9AT0P4h — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 7, 2024

Naopak ve světle reflektorů se ocitla hlavní hvězda Motoristů, kterou je europoslanec Filip Turek. Než vstoupil do politiky, nebylo o Motoristech tolik slyšet, ale jakmile rozjel letos kampaň do evropských voleb, o straně se začalo mluvit mnohem více. Turek přitom není členem strany a nevstoupil do ní ani na sjezdu.

Naopak pozornost fotografů i delegátů upoutal díky tomu, že předsednictvo Motoristů mu udělilo titul "čestný prezident strany Motoristé sobě". Jak vysvětlil člen vedení Jiří Barták, i v tomto případě hrálo důležitou roli auto. "Titul lze udělit pouze osobě, která se zvlášť vynikajícím způsobem zasadila o fungování a myšlenek Motoristů sobě a veřejné obhajoba světa, v němž je automobil symbolem základních životních potřeb většiny společnosti," prohlásil Barták za velkého potlesku, který se rozléhal basketbalovou halou - kongres totiž proběhl ve sportovní hale na pražské Letné.

Mezi zajímavosti kongresu patřilo i to, že na něm vystoupil exprezident Václav Klaus, který už řadu let na žádném sjezdu nemluvil. S občanskými demokraty, které zakládal, se rozešel ve zlém, a dokonce ze strany vystoupil. Když přišel na kongres Motoristů, zrovna mluvil Petr Macinka, který pro Klause pracuje od roku 2008. Nejdříve s ním byl na Pražském hradu a poté až dodnes v Institutu Václava Klause.

Ten dal ve svém projevu najevo, že má k Macinkovi a Motoristům blízko, ale jeho projev byl spíše opatrný. Jak upozornil, počká si, jak se bude strana dál vyvíjet. Přitom Macinku i další členy upozorňoval, aby jejich jediným tématem nebyly právě automobily, nebo spíše spalovací motory.

"Budu s napětím čekat, jak se bude vaše nová strana profilovat a etablovat, kdo ji bude reprezentovat, a jaké ta vaše strana v podstatě bude (…) Dnešní strany jsou vypelichané, proto se musí zrodit nová struktura. Přál bych Petru Macinkovi a vám všem, aby se vaše nová strana jednou z takových stran stal. Aby to nebyla další z rozbředlých, nesourodých stran a koalic jako je třeba dnešní Spolu," uvedl Klaus, který při příchodu na pódium sklidil dlouhý potlesk účastníků, kteří povstali ze svých sedadel v hledišti.

Zatímco oni seděli jako diváci u sportovního utkání, palubovce dominovala obří obrazovka, která působila spíše jako součást velké show. Každý z hostů byl na ní velkolepě uvedený a zároveň na ní mohli přítomní sledovat předtočené vystoupení bývalého europoslance ODS Jana Zahradila. Přestože Zahradil z této strany ještě nevystoupil (byť to v minulosti nevylouči(l, popřál Motoristům všechno dobré. Zahradil je však společně s bývalým poslancem ODS Borisem Šťastným jediný, kdo dává nové straně najevo své sympatie. Vedení Motoristů přitom dříve očekávalo, že získá některé známější tváře ODS.

Potlesku se dočkal i místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který jako host avizoval, že si dovede představit příští vládu, ve které by s ANO byli Motoristé. "Budeme potřebovat takové partnery, kteří nejenom dobře vědí, že se musí ukončit zoufalý pětikoaliční projekt, ale současně se s námi budou schopni domluvit na základech společného programu," řekl Havlíček, který si pochvaloval, jak jsou Motoristé ve stejné evropské frakci jako ANO.

Předseda Macinka při závěrečném vystoupení avizoval, že ambicí jeho strany je v parlamentních volbách porazit ODS a vládnout s hnutím ANO, protože považuje za velmi pravděpodobné vítězství ANO ve volbách. "Pokud bychom nevládli s ANO my, vládli by s ním komunisté," sdělil Macinka v narážce na to, že komunisté s předsedkyní Kateřinou Konečnou mají podle průzkumů šanci dostat se po volbách zpět do Sněmovny.

Právě ODS mnozí řečníci ve svých slovech zmiňovali, a to pokaždé v negativních barvách. Jak Macinka, tak Klaus i Turek ji označovali za stranu, která prý není dávno pravicová a nemá šanci na politické scéně v budoucnosti uspět. Když Aktuálně.cz mluvilo s delegáty kongresu, mnozí říkali, že se hlásí k pravici a v minulosti měli k ODS blízko. "Jakmile ale ODS začala spolupracovat s TOP 09 a KDU-ČSL, začala pravicovost ztrácet. A když se rozhodla vládnout s Piráty, byl to její konec," stěžoval si jeden z delegátů.

Jak netypicky kongres začal, tak i skončil. Ve chvíli, kdy Macinka domluvil, začal se halou rozléhat hlas zpěváka Daniela Landy, který zněl z reproduktorů - ani to není na sjezdech stran zvykem.