Pavel pogratuloval Trumpovi. Naše transatlantické pouto zůstává silné, uvedl

Prezident Petr Pavel pogratuloval Donaldu Trumpovi k vítězství v amerických prezidentských volbách. Na síti X při své návštěvě Švýcarska uvedl, že těší se na pokračující spolupráci v souvislosti se sdílenými globálními výzvami.

"Vážím si partnerství se Spojenými státy a těším se na pokračující spolupráci u sdílených globálních výzev, včetně podpory našich společných partnerů a udržování evropské bezpečnosti. Naše transatlantické pouto zůstává silné," uvedl Pavel.

Řekl také, že zájmem je, aby vztahy mezi Evropou a Spojenými státy zůstaly co nejlepší bez ohledu na to, kdo s kým vycházel lépe, či hůře. Pavel podle svých slov chce pracovat na tom, aby vztahy mezi Českem a USA byly věcné a zaměřené na to, že demokracie mají protivníka jinde, ne na druhé straně Atlantiku. Zatím neví, jaká bude konkrétní Trumpova politika ve vztahu k Ukrajině, Blízkému východu, Evropě či NATO. "Teprve až budeme znát její konkrétní obrysy, tak se o tom můžeme bavit," doplnil.

K vítězství pogratuloval Donaldu Trumpovi i premiér Petr Fiala (ODS). Naším společným cílem je zajistit, aby vztahy mezi našimi zeměmi zůstaly na nejvyšší úrovni i přes změny v administrativě a abychom je nadále rozvíjeli ve prospěch našich občanů, napsal na sociální síti X.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chápe některé české i evropské obavy z návratu zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, přesto věří v dobré partnerství. Trumpovi dnes dopoledne k jeho pravděpodobnému vítězství pogratulovala.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila Američané zvolili Donalda Trumpa opětovně prezidentem ve svobodných a férových volbách, stejně jako členy Kongresu. Namísto debat, zda volby mohly dopadnout jinak, je podle předsedy Senátu třeba se soustředit na ochranu a prosperitu evropských demokracií a maximálně v tom s USA spolupracovat.

Babiš: Trumpovo vítězství přinese USA prosperitu a světu mír

Republikánského kandidáta Donalda Trumpa v americké prezidentské kampani nezastavil atentát ani systematická očerňovací kampaň, uvedl k výsledkům voleb bývalý český premiér Andrej Babiš (ANO). "Američané jasně dali najevo, koho chtějí za prezidenta USA. Jsem si jistý, že jeho vítězství přinese prosperitu Spojeným státům a světu mír," uvedl Babiš na síti X.

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka zvítězila ve volbách ekonomická témata a schopnost hájit národní zájmy. Ve spolupráci ČR a USA Havlíček neočekává zásadnější změnu. "Měli jsme možnost s tehdejším premiérem Babišem Donalda Trumpa navštívit v Bílém domě. Je tvrdým vyjednavačem, ale hraje z mého pohledu předvídatelně z toho pohledu, že hájí zájmy Spojených států," dodal.

V případě války na Ukrajině očekává Havlíček větší tlak na ukončení konfliktu. "Je pravda, že se dá očekávat, že Donald Trump bude akčnější," uvedl. Ukrajina však nebyla tématem amerických voleb, podotkl.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová považuje Trumpa za výrazného a silného politika a současná doba si podle ní takové politiky žádá.

Trump v minulosti sliboval rychlé ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) jsou ale "výroky, že do 24 hodin zařídí něco na Ukrajině," úsměvné. "Uvidíme, jak se bude (Trump) chovat jako prezident, ale blahopřát mu musíme, americký lid rozhodl," řekl Blažek.