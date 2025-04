Naše pandury mají potíže, přiznal Řehka. Víme, kdo je může nahradit

Možnost, že by obrana nechala zmodernizovat svých současných 127 obrněnců Pandur II a k nim přikoupila desítky nových, smetli vojáci ze stolu. "Analýzy prokázaly, že jejich modernizace na požadavky soudobého bojiště by nebyla ekonomicky výhodná," řekl poslancům František Šulc, náměstek ministryně obrany. Ve stejném okamžiku se o miliardovou zakázku na nové vozy přihlásila finská společnost Patria.

Stále ještě platný strategický dokument s názvem Koncepce výstavby Armády ČR počítá s tím, že vojsko si nechá zmodernizovat svých stávajících 127 pandurů. Od úterka je však tahle varianta definitivně ze hry. V ten den to ve sněmovně oznámilo vedení armády a ministerstvo obrany.

"Modernizace obrněných vozidel Pandur II (…) se po podrobné analýze ve spolupráci s výrobcem ukázala jako neperspektivní. Šlo především o nedostatečnou úroveň balistické ochrany," upřesňuje Karel Řehka, náčelník generálního štábu Armády ČR.

"Cena (modernizace) by byla natolik vysoká, že to nedává ekonomický smysl," pokračuje Řehka. Podle něj by suma za modernizaci pandurů v jejich výrobní továrně Tatra Defence Vehicle vyšla u každého jednoho vozidla na 75 procent pořizovací ceny úplně nového obrněnce. A navíc - ani po "upgradu" by prý pandury nesplňovaly kritéria, která po české armádě požaduje vedení Severoatlantické aliance (NATO).

"Nebude to tedy tak, jak bylo původně plánováno," naráží Řehka na znění koncepčního dokumentu. Celá 4. brigáda rychlého nasazení proto bude v příštích letech vybavena zbrusu novými vozidly. Jak už Aktuálně.cz informovalo, mělo by jich být více než 250 a v sedmi variantách; první nové obrněnce chce mít armáda už v roce 2028.

Ze slov Karla Řehky, která pronesl před poslanci, bylo zřejmé, že už nyní má armáda s pandury problém a že potíže z dřívějška se u nich nedaří řešit. "Pravdou je, že se u pandurů potýkáme s vysokou mírou nepojízdné techniky," prohlásil Řehka s tím, že to má negativní vliv na bojeschopnost 4. brigády rychlého nasazení. Jak její název napovídá, jde o jedno z klíčových bojových uskupení ve strukturách české armády.

"Nemáme co sdílet"

Které vozidlo nahradí ve výzbroji českých ozbrojených sil stávající platformu Pandur II, ukáže studie proveditelnosti. Tu nyní připravuje ministerstvo obrany. A byť armáda ještě nedávno tvrdila, že v létě bude hotovo, nyní se mluví až o konci letošního roku.

Jak se studie vyvíjí, nechce obrana specifikovat. "Nemáme závěry, které bychom mohli sdílet," řekl poslancům Michal Rendl, zástupce ředitelky ministerské sekce průmyslové spolupráce.

Nicméně jak už Aktuálně.cz informovalo, je zjevné, že hlavními favority chystané zakázky v hodnotě převyšující třicet miliard korun bude finská firma Patria a její vozidla AMV XP, a koncern CSG s obrněncem Pandur 8×8 Evo. Jenže ten zatím neexistuje, představit prototyp hodlá firma miliardáře Michala Strnada v průběhu května.

V témže okamžiku, kdy Řehka v úterý zákonodárcům popisoval, proč trvá studie proveditelnosti tak dlouho a proč jsou vozidla Pandur II pro armádu už zbytečná, představovali zástupci společnosti Patria na finské ambasádě v Praze svůj obrněnec AMV XP. Právě ten, s nímž by rádi uspěli v tendru českého ministerstva obrany.

Viceprezident společnosti Mikko Karppinen na velvyslanectví oznámil, že hlavním průmyslovým partnerem Patrie se v Česku stala zbrojní firma STV Group. Tu vlastní miliardář Martin Drda a před nedávnem pro ni začal coby strategický poradce pracovat i někdejší ministr financí Miroslav Kalousek.

I když Karppinen nechtěl být nijak konkrétní, už si prý v Česku vytipovali zhruba dvacítku dalších firem, které by se mohly na projektu vozidla AMV XP pro armádu podílet. "Jsme připraveni nabídnout vozidlo, které bude vyráběno českými firmami, podporováno českým know-how," tvrdí Karppinen.

Další tah nyní spočívá na ministerstvu obrany. To by mělo v příštích týdnech vyzvat jednotlivé výrobce obrněnců, aby představili své nabídky a možnosti. Peníze určené na strategickou zakázku v hodnotě desítek miliard korun by se v rozpočtu obrany měly objevit už v příštím roce.

