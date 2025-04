Anděla získal Mišík i Ivan Mládek. Předávání končilo politickým apelem

Udělování populárních hudebních cen Anděl končilo v sobotu pozdě večer oceněním muzikanta, který se stal už dávno hudební legendou - tím muzikantem byl Vladimír Mišík. Ocenění získal za svoji desku Vteřiny, měsíce a roky, na které se podílel jako zpěvák, skladatel a textař. Hlavní slovo ale patřilo producentovi desky Petru Ostrouchovi, který vystoupil s politickým apelem k parlamentním volbám.

"My tady rozdáváme hudební ceny a přitom kolem je šílená geopolitická situace, kdy jakoby přestávaly platit dlouhodobě budovaná a pečlivě udržovaná pravidla," začal producent Petr Ostrouchov, kterým ke konci živě přenášeného přenosu přebíral cenu za nepřítomného Vladimíra Mišíka.

"Zase se dostává do módy obsazování cizích území a zabíjení lidí. V mezinárodní politice se rozbujelo vydírání a jiné mafiánské metody. Směr udávají lidé, kteří jsou nejvíce uchváceni sani sebou. A mě překvapuje, kolika lidem to imponuje," pokračoval s tím, že vyslovil své přání. "Abychom nepodlehli strachu a dezinformacím a dokázali udělat správné a dobré rozhodnutí tak, aby Česká republika zůstala součástí svobodného západního světa, aby nás nečekala demontáž státu, jak ji zažívají na Slovensku nebo v Maďarsku," uvedl Ostrouchov, který se dočkal velkého potlesku.

Zmiňovaný Mišík získal dvě ocenění: Uspěl v kategoriích Album a Sólový interpret. Sólovou interpretkou roku 2024 se stala Kateřina Marie Tichá. Ocenění za skladbu roku získal autorský singl Space od zpěvačky arménského původu Pam Rabbit. Skupinou roku je za jejich první česky zpívané album Když múzy mlčí uskupení Monkey Business. Do Síně slávy byl uveden Ivan Mládek, kterému cenu přivezl domů moderátor a herec Vojta Kotek.

"Jsem potěšený, je to hezké, když člověk dostane takovou cenu. Je to ale i trochu nespravedlivé, protože je těžko měřitelné, kdo je lepší. Kdo je lepší komik, nebo herec, každý říká něco jiného. Skokan do výšky, když vyskočí nejvýš, tak mu patří cena, nebo nějaké medaile. Je to tak subjektivní, ohodnocování lidí, kteří dělají komediantské řemeslo. Nicméně, když jsem teď dostal Anděla, tak přehodnocuji svůj názor," reagoval na ocenění s úsměvem Mládek. Když mu Kotek děkoval, kolik generací svou hudbou bavil a zároveň mu přál, aby bavil i další generace, Mládek ho přerušil slovy: "Člověče, jak dlouho chceš, abych tady byl?"

Ceny se dočkala také Ewa Farna

"Stejně jako byly žánrově i generačně barevné nominace letošních Andělů, jsou pestré i výsledky. Česká hudební akademie dvěma soškami potvrdila to, na čem se ohledně alba Vteřiny, měsíce a roky od Vladimíra Mišíka shodli posluchači i kritici. Je to výjimečná muzikantská nahrávka plná silných písní, která v současné éře přesycení hudbou triumfuje svou nadčasovostí," uvedl předseda ČHA Honza Vedral.

Sólovou interpretkou ČHA zvolila zpěvačku Kateřinu Marii Tichou za album Plamen. Cenu Anděl za vítězství v kategorii Objev roku si odnesla písničkářka Magdalena Fendrychová vystupující pod pseudonymem Kvietah za album Díky, včely. Kategorie Společný projekt měla premiéru na loňských Andělech. Letos se vítězkami se staly Ewa Farna a Annet X se singlem To je moje holka, který zazněl naživo i během večera.

Nejlepší klip natočila podle akademiků režisérka Jay Walker. Vznikl ke skladbě ICU BBY od Jakuba Kaifosze vystupujícího pod jménem Lazer Viking.

V žánrových cenách uspěli Irena a Vojtěch Havlovi v kategorii Alternativa a elektronika, folkové album roku natočil Mirek Kemel, jazzové Alf Carlsson a Jiří Kotača Quartet, rockové Acid Row, rapové Viktor Sheen a v kategorii Klasika akademie vyzdvihla nahrávku souborů Cappella Mariana a Constantinople. V kategorii Slovenské album bodovala skupina Para.