Policista tvrdí, že řešil korupci ODS. Jde před soud za vynášení informací podezřelým

Šéf brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala se bude ve středu bránit obžalobě, že poškozoval vlastní vyšetřování privatizací bytů v Brně. Za podvod stíhal muže, který o sobě tvrdil, že byl součástí skupiny vedené Pavlem Blažkem z ODS. Jeho výpověď teď prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, Blažek ji označuje za nesmysl. Machala se hájí i tím, že chtěl rozkrýt místní ODS.

Měl rozkrýt jeden z aktuálně nejcitlivějších případů v Česku, místo toho stane bývalý detektiv ve středu před soudem kvůli podezření z jeho manipulace. Někdejší šéf 1. oddělení brněnské hospodářské kriminálky Vladimír Machala vynášel podle obžaloby informace z vyšetřování korupce v brněnské politice, u jehož počátku sám stál. Redakce Aktuálně.cz a HN teď odhalily detaily této "spolupráce".

Podezření se týká případu manipulací s městskými byty v Brně, v němž Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje i nynějšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS a další vlivné občanské demokraty. Případ zahájil právě Machala, když před třemi lety obvinil z podvodu Pavla Hubálka, někdejšího starostu jihomoravské vesnice Rojetín a známého špiček místní ODS. Dle jeho tvrzení sliboval zajistit lidem za úplatky městské byty, jejichž přidělování ale ovlivnit nemohl.

Související Kandidáta na ministra spravedlnosti Blažka policie podezřívá z manipulací

Hubálek ovšem při výsleších uvedl, že s městskými byty skutečně obchodoval, protože byl součástí sítě místních politiků, úředníků a podnikatelů, kteří pronájmy a výhodné privatizace městských bytů a domů manipulovali. V čele skupiny stál podle něj Blažek se svým dnešním náměstkem na ministerstvu Radomírem Daňhelem.

Občanští demokraté takové vysvětlení dlouhodobě odmítají. Blažek říká, že Hubálek lže, aby se vyvinil ze své kauzy.

Jedním z podezřelých v bytové kauze je Machalův přítel, bývalý šéf správy nemovitostí Brna-střed Petr Kosmák. Podle obžaloby mu Machala předával detailní informace o utajeném vyšetřování, přestože mu Hubálek sdělil, že i Kosmák byl součástí zmíněné organizované skupiny.

"Musel si být vědom, že svým jednáním může zmařit řádné objasnění věci a současně si musel být vědom, že vyzrazeným neveřejných informací z tohoto trestního řízení může také opatřit prospěch nebo způsobit škodu nejen Pavlu Hubálkovi a Petru Kosmákovi, ale také dalším osobám zúčastněným na trestné činnosti," uvedli detektivové z Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v Machalově obvinění. Dokument mají redakce k dispozici.

Před 16 lety vedl Machala utajený tým protikorupční policie Mlýn, který vyšetřoval citlivé kauzy. Stal se ale terčem kritiky za shromažďování informací pro tehdejšího ministra vnitra Stanislava Grosse (ČSSD). Po rozpuštění týmu v roce 2005 se přesunul na brněnskou kriminálku.

Z Mlýna do Brna. Kdo je Vladimír Machala? Nakládání s byty městské části Brno-střed vyšetřoval Vladimír Machala jako vedoucí 1. oddělení brněnské hospodářské kriminálky.

Před 16 lety vedl tajný tým protikorupční policie s krycím názvem Mlýn, zřízený tehdejším ministrem vnitra Stanislavem Grossem (ČSSD) k vyšetřování důležitých kauz. Informace z nich se však údajně dostávaly přímo ke Grossovi.

Novináři rozkryli, že činnost týmu nekontroloval policejní prezident, ani státní zástupci. Machala tvrdil, že jeho práce vedla k úspěšnému řešení trestné činnosti. Ukázalo se však, že žádná kauza k soudu nedospěla.

U Machaly se sbíhaly informace o lidech spojených s případem ředitele televize Nova Vladimíra Železného, o hospodaření Českých drah, ekonomických kauzách PPF či banky IPB.

V roce 2005 Machala protikorupční policii opustil a přesunul se z Prahy do Brna. Říkal, že z rodinných důvodů.

Machalu vyšetřovatelé obvinili před dvěma lety, za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až pět let vězení. Redakce Aktuálně.cz a HN prostřednictvím získaných dokumentů zrekonstruovaly, co nynějšímu obvinění předcházelo. Samotný Machala obvinění odmítá, Kosmák s redakcemi nekomunikuje.

Domovní prohlídka s účastí podezřelého

Na začátku případu stál podle GIBS právě Kosmák. Sešel se s Machalou, a ten tři dny poté zadržel Hubálka. Obvinil ho z podvodu. Bývalý starosta Rojetína podle policistů sliboval za peníze městské byty, aniž by bylo v jeho moci je zajistit.

Machala v SMS zprávě Kosmákovi označil Hubálka za blba. Nedbal na to, že vyšetřování je ze zákona utajené, a svému příteli detailně líčil, jak se případ vyvíjí. Kosmák se dozvěděl i to, co zadržený, svědci a podezřelí vypovídají. Informace o raziích na úřadu Brno-střed pak dle GIBS předával Machala i dalším lidem, kteří jsou v bytové kauze podezřelí.

V létě 2018 přizval dokonce Kosmáka k domovní prohlídce Hubálkova bytu jako nezúčastněnou osobu. Tu zákon vyžaduje jako svědka policejní akce, nepřipouští ale, aby jí byl kamarád policistů, či dokonce podezřelý v případu.

Kosmák později u výslechu přiznal, že ho Machala nechal v Hubálkově bytě prohlížet nalezené dokumenty týkající se bytové kauzy. Údajně proto, aby mohl potvrdit či vyvrátit jejich pravost. "Tento úkol trestního řízení byl proveden nezákonným způsobem a zajištěný důkazní materiál se stal pro další průběh trestního řízení nepoužitelný," shrnuli detektivové GIBS.

Znehodnocené důkazy

Machala se při výpovědi hájil tím, že se domovní prohlídka konala pozdě v noci a bylo obtížné svědka sehnat. Proto vzal Kosmáka. Utajené informace z Hubálkova vyšetřování mu údajně poskytoval, protože netušil, že Kosmák může být jedním z podezřelých. Považoval ho za důvěryhodnou osobu, která má na radnici zájem na odhalení Hubálkovy trestné činnosti.

Někdejší starosta ale detektivům GIBS vypověděl, že o Kosmákově zapojení do případu řekl Machalovi už v létě 2018. Ještě v únoru 2019 ovšem policisté zmonitorovali schůzku, na které Machala přímo před policejní budovou Kosmákovi sdělil, že o něm Hubálek svědčil. Klíčový svědek tehdy do protokolu řekl o úplatku 10 tisíc korun, které dal Kosmákovi za klíče k volným městským bytům.

"Můj klient nesděloval informace z vyšetřování panu Kosmákovi, ale pouze jej obecně informoval o důvodech, proč po něm požaduje účast na domovní prohlídce," napsal Aktuálně.cz a HN Machalův advokát Pavel Hála. "V rámci této stručné a neohrožující informace se mohl pan Kosmák svobodně rozhodnout, zda bude nezúčastněnou osobou, či nebude," uvedl. Doplnil, že mimo Kosmáka by se prý těžko našel "duševně zdravý člověk", který by s policií na prohlídku šel.

Ze svého přítele a zaměstnance radnice Brno-střed udělal Machala podle vyšetřovatelů informátora. K tomu mu napomohla jeho podřízená Jitka Broďáková, k níž měl podle GIBS blízko i osobně. I ona ve středu stane před soudem.

Podle obvinění si vymyslela schůzky s Kosmákem, i to, o čem na nich údajně mluvili. Pod krycím jménem Notor ho následně zavedla do policejního systému, který by ji upozornil, pokud by Kosmáka začal prověřovat jiný policista.

"Zejtra můžu sedět na kopci taky"

V březnu 2019 spustili detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu korupční kauzu Stoka a v ní obvinili i Kosmáka. Dnes je obžalovaný, že po nástupu ANO na radnici Brno-střed a odchodu ODS do opozice manipuloval městské zakázky.

Pro Machalu to byl šok. "Ten Kosmák x-krát dělal všecky tady ty s těma různejma stavebníma firmama a todle, žejo. A teď, ty vole, mám teda průser já ještě poměrně dost. Protože on mně tam dělal na tom bytě ten hajzl, žejo," informoval kolegyni Broďákovou podle policejních odposlechů, které už dříve zveřejnilo Právo. Kosmák mu podle vyšetřovatelů zařizoval opravu záchodu a platil ji z obecních peněz.

"Seženou dva svědky, vole, a zejtra můžu sedět na kopci taky," strachoval se Machala, aby neskončil ve vazební věznici v Brně-Bohunicích. V té době už přitom policisté dávali dohromady důkazy o jeho vynášení tajných informací.

Kdo je obžalovaný a podezřelý Petr Kosmák Od roku 2014 do roku 2019 vedoucí technik správy nemovitostí na radnici Brno-střed. Na vedoucí místo jej dosadili expolitici ANO Jiří Švachula s Petrem Liškutinem.

Spolu s nimi, dalšími osmi lidmi a dvěma firmami čelí obžalobě z manipulací veřejných zakázek v kauze Stoka.

Dle obžaloby Kosmák vybíral úplatky od podnikatelů, kteří chtěli získat zakázky nebo třeba i jen drobné práce na správě nemovitostí Brna-střed. Dle detektivů na daném odboru uplácelo 90 procent všech podnikatelů a živnostníků.

K účasti na údajné organizované skupině kolem Švachuly se Kosmák přiznal. Žalobkyně navrhla statut spolupracujícího obviněného a tříletou podmínku.

Vypověděl například, že peníze nosil Švachulovi do jeho vinného baru. Sám policii přinesl tři miliony, které si z úplatků schovával pod kuchyňskou linkou - a které vyšetřovatelé při domovní prohlídce sami nenašli.

Do policejního protokolu uvedl, že měl pocit, že úplatky na brněnské správě nemovitostí byly zavedenou praxí. Před ním tento post zastával nevlastní bratr současného náměstka Markéty Vaňkové (ODS) Roberta Kerndla - Kamil Kotěra.

Podle Pavla Hubálka Kosmák jako řadový úředník spolupracoval i s údajnou skupinou kolem politiků ODS, kteří Brnu-střed vládli před hnutím ANO.

"Chtěl jsem odhalit systém řízený ODS"

Po razii v kauze Stoka převzala v roce 2019 případ manipulací s brněnskými byty Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ještě předtím usiloval Machala u olomouckých vrchních žalobců o to, aby "bytový" případ se Stokou spojili. Získal by tak přístup do spisu, v němž jako stíhaný figuroval Kosmák. Dozorující státní zástupce to ale nepřipustil.

Když u Machaly v květnu téhož roku provedla GIBS domovní prohlídku, sepsal s kolegyní Broďákovou a svou tehdejší advokátkou Klárou Samkovou protest. Uvedl, že prověřoval systém, v němž jsou masivní manipulace s obecními byty nepravděpodobné. List mají redakce k dispozici.

"Nejdříve bylo vyšetřování zaměřeno na některé představitele lokální politiky z hnutí ANO, avšak 'neplánovaně' bylo odhaleno, že se jedná o zaběhnutý princip, který je funkční nejméně od roku 2008 a na jehož vzniku participovaly místní špičky ODS, s přesahem do špiček na celostátní úrovni," napsal inspekci Machala.

Zmínil přitom staronového ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Ďaňhela. Oba ve stejných pozicích působili v letech 2012 až 2013.

"Celkem bylo identifikováno cca 70 případů, kdy mělo dojít k neoprávněnému získání nájemních smluv a následné mimořádně výhodné privatizaci. Škoda v těchto případech dosahuje vyšších desítek milionů korun," popsal s tím, že se pavučinu s Broďákovou pokoušeli rozkrýt.

Podle Machalova advokáta teď stíhaného policistu dehonestují další detektivové, údajně ze závisti. "Výsledky jeho trpělivé práce se rozplývají vniveč. Dokonce v rámci rivality mezi policisty, kteří mají spis přidělený, dochází ke skrytým útokům vůči mému klientovi. Jedná se o součást zákeřné diskreditace nepohodlného vedoucího policisty," uvedl Hála.

Hubálkovy dopisy žalobci

Machalovu komunikaci s Kosmákem policisté zaznamenávali od června 2018 do února 2019. V lednu si začal Hubálek z vazby stěžovat dozorujícímu žalobci na Machalovu práci. Dopisy mají redakce k dispozici.

Upozorňoval například na to, že jej Machala s Broďákovou nenechali popsat celý systém manipulací se všemi zapojenými politiky. "Vzhledem k množství mnou nashromážděných informací se jedná o velmi časově krátké výslechy, kdy v tak časově krátkém úseku není možné podat celistvé informace," stěžoval si na méně než hodinové výslechy.

Popisoval také, že ne všechny schůzky se zaznamenávaly do policejních protokolů. Ze zasedání, které rozhodovalo o prodloužení jeho vazby, měl údajně dojem, že soud ani žalobce netuší o tom, o čem všem Machalovi a Broďákové vlastně vypovídá.