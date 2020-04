Osvobození chuligánů neplatí, kauza Afričana zbitého v tramvaji se vrací na začátek

Tomáš Satora, Štěpán Černín a Josef Richard Uhlík se budou znovu zodpovídat z obžaloby, podle níž v pražské tramvaji zbili tehdy šestatřicetiletého muže původem z Afriky. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz odvolací soud v neveřejném jednání zrušil zprošťující rozsudek. Případem se tak musí opět zabývat soud prvního stupně, instance kauzu projedná už potřetí.

Obvodní soud pro Prahu 10 trojici příznivců fotbalového týmu Sigma Olomouc naposledy očistil loni 5. prosince. Po předchozím zásahu odvolacího Městského soudu v Praze tehdy osvobodil Satoru, Černína a Uhlíka už podruhé. Státní zástupkyně podle soudu nedoložila, že za rasistickým útokem skutečně stojí oni. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala, její podání vyřizoval v neveřejném jednání uplynulé úterý odvolací Městský soud v Praze.

"Mohu jen sdělit, že soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátil mu věc k novému řízení," potvrdila zjištění Aktuálně.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Co instanci vedlo ke zrušení osvobozujícího verdiktu, tak v tuto chvíli není jasné. Satora, Černín a Uhlík jsou obžalovaní z ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy a etnické skupiny.

Incident, na který upozornilo Aktuálně.cz, se stal 4. listopadu 2017 v Praze. Nejméně tři fanoušci fotbalové Sigmy Olomouc směřující na zápas s Bohemians podle obžaloby napadli v tramvaji šestatřicetiletého muže původem z Afriky. Podle obžaloby mu rasisticky nadávali, házeli po něm citrony a jeden z nich mu vymačkali na hlavu. Cizinec při své obraně chytil jednoho z výtržníků jako štít, chuligáni ho poté ztloukli.

Cizinec po útoku skončil v nemocnici

Muž po řadě úderů pěstí do hlavy či hrudníku a kopanců do různých částí těla skončil ve vinohradské nemocnici. Obvodní soud pro Prahu 10 poprvé trojici obžalovaných očistil loni v květnu. Soudkyně Ivana Hynková podle svých slov nepochybuje, že cizinec se stal terčem útoku. Ale státní zástupkyně Božena Nohová podle ní nepředložila důkaz, že jeho strůjci byli Satora, Černín a Uhlík.

Soudkyně svůj verdikt opřela mimo jiné o výpovědi dalších fanoušků Sigmy, kteří byli na místě. Trojice údajných pachatelů prý na cizince nesáhla. "Obvodní soud nepodrobil tyto výpovědi konfrontaci s výpovědí jak poškozeného, tak ostatních, na věci nezainteresovaných svědků, kteří (…) zřetelně slyšeli rasistické urážky vůči poškozenému a zaznamenali vůči němu i fyzický útok," uvedl však Městský soud v Praze, když loni v srpnu po odvolání státní zástupkyně osvobozující verdikt poprvé zrušil.

Soudkyně Hynková o kauze znovu rozhodovala loni 5. prosince a dospěla ke stejnému závěru. Chuligány z Olomouce očistila. "Účast obžalovaných na útoku je možná (…), nikdo ale nekonkretizoval účast jednotlivých obžalovaných na tomto počínání," vysvětlila. Po dalším odvolání žalobkyně Nohové Městský soud v Praze v úterý rozhodl, že soud prvního stupně musí případ projednat potřetí.

Samotný fotbalový klub Sigma Olomouc v minulosti uvedl, že o dlouhodobě problematickém chování minimálně Satory s Černínem ví. Satorovi klub na domácí zápasy dokonce zakázal vstup. "Jména minimálně prvních dvou z těchto osob známe. Musím podotknout, že vzhledem k jejich chování je za naše fanoušky nepovažujeme," řekl už dříve technický a bezpečnostní manažer klubu Milan Zapletal.

Utajená identita napadeného

Všichni tři obžalovaní jsou ve věku od 20 do 22 let. Státní zástupkyně z aktuálního případu Božena Nohová upozornila, že Satora stojí před soudem i v jiné kauze. Podle obžaloby hajloval v baru a vykřikoval hesla jako "smrt polským židům" nebo "bílá smrt". Obhajoba Satory spočívá v tom, že v baru nehajloval on, ale jiní návštěvníci baru, kteří stihli odejít před příjezdem přivolané policie.

U dnes osmatřicetiletého napadeného muže se rozvinula silná posttraumatická stresová porucha. Kvůli strachu o život ponechal soud jeho identitu po celou dobu případu v utajení. Vypovídal vždy jen skrytě prostřednictvím videotechniky. Nejméně po několik měsíců od útoku přestal používat městskou hromadnou dopravu, pociťoval u sebe také sníženou pracovní výkonnost.

V době incidentu působil jako programátor u významné mezinárodní firmy, v Česku žil deset let a ovládá šest jazyků. "Celou tu dobu jsem se snažil začlenit se do společnosti, dva roky jsem třeba jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky. Mám pocit, jako by na tom vůbec nezáleželo," řekl krátce po incidentu Aktuálně.cz.