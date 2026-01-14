Přeskočit na obsah
14. 1.
Osmnáctkrát stržená trolej. Reportáž z místa mezinárodní vlakové ostudy

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

„Jak u blbců,“ zlobí se polohlasem starší muž brodící se neodházeným chodníkem u roudnického nádraží. Nenadává na sníh ani ledovku, ale na hodinové zpoždění rychlíku do Prahy. Není to přitom ještě ani týden, co koridor mezi metropolí a Německem stál naposledy. Vlaky tu totiž celkem osmnáctkrát musely strhnout trolej pod opravovaným mostem Ervína Špindlera, než se správci železnice rozhýbali.

Pod dlouhodobě opravovaným mostem Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem musí lokomotivy kvůli bezpečnosti stáhnout sběrače a jet na volnoběh. Někteří strojvůdci to ale nezvládli, čímž často strhávali trolej a na mnoho hodin zastavili provoz mezi Prahou a Německem.
Pod dlouhodobě opravovaným mostem Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem musí lokomotivy kvůli bezpečnosti stáhnout sběrače a jet na volnoběh. Někteří strojvůdci to ale nezvládli, čímž často strhávali trolej a na mnoho hodin zastavili provoz mezi Prahou a Německem.
V malé hale nádraží stojí v houfu několik cestujících. Čekají na to, co ohlásí staniční rozhlas. V úterý 13. ledna, na kdy meteorologové ohlásili velkou kalamitu ledovky, doufali, že cesta vlakem bude bezpečnější a jistější než autobusem nebo autem.

Ale spletli se. U rychlíku do Prahy i osobáku do Ústí nad Labem svítí údaj o hodinovém zpoždění. „To jsem tomu zas dala,“ nasadí hořký úsměv žena s černou kabelkou přes rameno a telefonem v ruce.

V Roudnici nad Labem přitom nejde o nijak nečekanou situaci. Od loňského března, kdy začala náročná a zpožďující se rekonstrukce historického mostu Ervína Špindlera vedoucí přes Labe a železnici, pod ním projíždějící vlak celkem osmnáctkrát strhl trolej. Pokaždé tím na mnoho hodin zastavil provoz na důležitém koridoru.

Aby nedošlo k ohrožení techniků opravujících most, vlaky pod ním musí projíždět se staženými sběrači. Pokud je někdo ze strojvůdců zapomene spustit, strhne je - a s nimi bohužel i trolej - zařízení zvané hákovnice.
Aby nedošlo k ohrožení techniků opravujících most, vlaky pod ním musí projíždět se staženými sběrači. Pokud je někdo ze strojvůdců zapomene spustit, strhne je - a s nimi bohužel i trolej - zařízení zvané hákovnice.

I když v úterý 13. ledna mohla za zpoždění kalamita ledovky, naposledy ve středu 7. ledna tady strojvůdce zavčasu nespustil sběrač a potrhal dráty. A dopady pak rychle pocítila celá trať.

Na pražském holešovickém nádraží třeba uvízlo několik desítek zahraničních cestujících. Někteří z nich, jak prozradili reportérovi deníku Aktuálně.cz, spěchali na letadlo do Vídně. Další zase přiletěli z Asie a po několika dnech strávených v novoroční Praze mířili ještě na konec týdne do Berlína.

Na pražském Holešovickém nádraží se ve středu 7. ledna 2026 hromadí první cestující, kteří tu uvízli kvůli zastavenému koridoru.
Na pražském Holešovickém nádraží se ve středu 7. ledna 2026 hromadí první cestující, kteří tu uvízli kvůli zastavenému koridoru.

Ať už jeli do Rakouska, nebo Německa, na nástupišti u Vltavy museli čekat několik hodin. Nehoda v Roudnici totiž kompletně zmrazila celý železniční tah.

Správci: Navrhovali jsme dvě alternativy

K častým karambolům v Roudnici docházelo i přesto, že je tu hned několik značek - včetně těch blikajících mezi kolejemi - upozorňujících „mašinfíru“ na nutné sundání pantografu z troleje. A když to neudělal strojvůdce, sběrač za něj silou strhla zavěšená kovová hákovnice. Jenže spolu s pantografem lokomotivy tahle „záchranná brzda“ pokaždé zničila i trolej.

„Hákovnice byly součástí projektové dokumentace k rekonstrukci Špindlerova mostu a požadavkem investora, kterým je Ústecký kraj. Správa železnic během stavby navrhovala postupně dvě alternativní varianty vedoucí k jejich nahrazení,“ tvrdí správci kolejí ve svém nepodepsaném vyjádření.

V Roudnici nad Labem probíhá v úterý 13. a středu 14. ledna napěťová výluka, během níž technici sundají hákovnice a namontují citlivější řešení.
V Roudnici nad Labem probíhá v úterý 13. a středu 14. ledna napěťová výluka, během níž technici sundají hákovnice a namontují citlivější řešení.

„K zastavení provozu hlavní trati mezi Prahou a Děčínem docházelo v situaci, kdy strojvedoucí vlaku nerespektoval návěst ,stáhni sběrač´. Pantograf v tom případě strhla zmiňovaná hákovnice. Šlo o krajní řešení: kdyby hákovnice nezasáhla, mohli by lidé na mostě utrpět úraz elektrickým proudem. K použití hákovnice došlo po dobu napěťové výluky v Roudnici nad Labem celkem osmnáctkrát,“ stojí dále v tiskovém prohlášení Správy železnic z minulého týdne.

Až tedy po první středě roku 2026 se začaly věci hýbat. Správci slíbili, že pod most Ervína Špindlera umístí citlivější řešení. To má ochránit dělníky na stavbě a zároveň neroztrhne trolej nad kolejí.

„Nové řešení spočívá v rozsáhlejších úpravách celé soustavy trolejového vedení s využitím speciálních teflonových tyčí,“ popisuje Správa železnic. Ty se v Roudnici nasazují během úterý 13. a středy 14. ledna.

Díky použití moderní a mnohem vyspělejší technologie, než jsou hákovnice, tak vznikne několik desítek metrů dlouhý úsek izolovaný od napětí, kterým bude moct lokomotiva projet i s vytaženými sběrači.

Kraj: Správci nebyli schopni přijít s nápadem

Otázkou je, proč tohle řešení přichází až téměř rok poté, co oprava roudnického mostu začala, a po mnoha kolapsech koridoru. Jak vyplývá z vyjádření Správy železnic, problém je na straně Ústeckého kraje, který údajně jiné nabízené varianty nepřijal a na hákovnicích prý stále trval.

Technici během napěťové výluky odstraňují hákovnici a nahrazují je vyspělejší teflonovou technologií, která úsek odizoluje a vlak tu může projet i se zvednutým sběračem.
Technici během napěťové výluky odstraňují hákovnici a nahrazují je vyspělejší teflonovou technologií, která úsek odizoluje a vlak tu může projet i se zvednutým sběračem.

Hejtmanství ovšem s takovými slovy nesouhlasí. Odmítá, že by jeho úředníci lpěli na jednom řešení a naopak osočuje správce kolejí z toho, že nebyli schopni za mnoho měsíců přijít s žádným jiným funkčním a bezpečným nápadem.

„Technické řešení (využití hákovnice) navrhl autorizovaný projektant na základě bezpečnostních požadavků a platných norem. Takto s ním pracuje zhotovitel,“ vysvětluje Magdalena Fraňková, mluvčí ústeckého hejtmanství jako investora rekonstrukce roudnického mostu.

„V průběhu rekonstrukce opakovaně investor a zhotovitel jednal se Správou železnic o alternativních variantách technického řešení, ale nikdy nebylo předložené takové, které by naplňovalo bezpečnostní standardy a nutné certifikace,“ kritizuje Fraňková státní podnik.

A není jediná. Proti Správě železnic se postavila i Federace strojvůdců ČR, profesní odborová organizace. „Stahovačka, která v osmnácti případech skončila úplnou destrukcí sběrače a ve většině případů i trakčního vedení, rozhodně nebyla dobrou vizitkou celé železnice. Federace strojvůdců na tato rizika od samého počátku poukazovala a aktivně prosazovala jiné řešení. Správa železnic však namítala, že je neuskutečnitelné,“ oznámila organizace.

Už během pár dnů by mělo být zřejmé, jestli teflonové řešení v Roudnici funguje a zda koridoru do Německa nehrozí další mnohahodinové kolapsy. Nutné je to nejen pro komfort tisícovek cestujících z Česka i zahraničí, ale i kvůli pověsti tuzemské železnice. Jak totiž potvrdilo několik insiderů, časté zastavení provozu už znervózňovalo i německou stranu.

Když lokomotiva v Roudnici nad Labem strhne trolej, vlaky mezi Vídní, Prahou a Německem nabírají velká zpoždění (7. 1. 2026)

Situace na pražském nádraží v Holešovicích, když strhnutá trolej v Roudnici ve středu 7. ledna 2026 opět kompletně zastavila vlakový provoz mezi českou metropolí a Německem. | Video: Ondřej Stratilík
