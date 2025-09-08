Domácí

A kde bylo ETCS? Proč systém za miliardy nezabránil nehodě na železničním koridoru

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Hlavní český železniční tah první zářijový čtvrtek několik hodin stál. Důvodem byl střet rychlíku s osobním autem uvíznutým na přejezdu. Na koridoru přitom od letošního 1. ledna platí výhradní provoz pod evropským zabezpečovacím systémem ETCS, který má nehodám zabránit. České dráhy se k situaci nechtějí vyjádřit, Správa železnic tvrdí, že takovou situaci, jaká nastala ve čtvrtek, ETCS nevyřeší.
Lokomotiva Vectron v čele vlaku eurocity nabourala osobní ford ve čtvrtek 4. září. Auto uvízlo na přejezdu, hrozivě vypadající srážce nedokázal zabránit ani systém ETCS.
Lokomotiva Vectron v čele vlaku eurocity nabourala osobní ford ve čtvrtek 4. září. Auto uvízlo na přejezdu, hrozivě vypadající srážce nedokázal zabránit ani systém ETCS. | Foto: Policie ČR

Na začátku letošního února se Správa železnic pochlubila, jak miliardový zabezpečovač ETCS zabránil vážné železniční nehodě. Makedonský řidič nákladního auta s přívěsem vjel na přejezd ve Studénce, přestože už blikala červená výstražná světla. 

Související

"Čekali jsme to." ETCS zatím neplánovaně zastavil 1400 vlaků, správci jsou v klidu

Vlak Banán Dvojka

Náklaďák uvízl v kolejišti. Makedonci začal pomáhat svědek, jenž se pokoušel zvednout spuštěné závory, aby nákladní auto mohlo rychle odjet. V tu chvíli ale zafungoval systém ETCS, jeho technologie zaregistrovala porušení přejezdu a zastavila provoz na trati včetně přijíždějícího vlaku.

Podobná situace nastala ve čtvrtek 4. září na přejezdu u obce Moravany na Pardubicku. Kolem půl druhé odpoledne v kolejišti uvízl osobní ford. Tentokrát se ale šťastný průběh z února neopakoval. Zabezpečovací systém ETCS, jehož zavádění dosud v Česku vyšlo na osmnáct miliard korun, střetu vlaku s vozidlem nezabránil.

Posádce nepojízdného fordu se podařilo utéct ještě předtím, než auto zdevastoval náraz rychlíkového spoje eurocity vedeného moderní lokomotivou Vectron. Nikdo nebyl zraněn, provoz na nejdůležitější trati stál zhruba tři hodiny, než se podařilo otevřít alespoň jednu kolej. K plnému obnovení došlo po další hodině a půl.

"Stejně jako u každé mimořádné události, i zde jistě již běží vyšetřování příčin, které má v gesci Správa železnic, eventuálně Drážní inspekce, dle vyhodnoceného rozsahu mimořádné události," vyhýbavě odpovídá Filip Medelský, mluvčí Českých drah, na dotaz, proč ETCS nezabránil čtvrteční nehodě.

Související

Drahá "záchranná brzda" zastavila v Česku už 600 vlaků. Stát se to nemělo

Pendolino, vlak, ČD, České dráhy

"Tuto mimořádnou událost nešetříme, tedy se k ní nemůžeme jakkoliv vyjadřovat," reaguje Jan Kučera z Drážní inspekce. A o moc sdílnější není ohledně ETCS ani Martina Janovská, pardubická policejní mluvčí. "Prověřování události probíhá, o příčinách a okolnostech nebudeme spekulovat," odpovídá Janovská na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz.

Nečekaná překážka jako sebevrah nebo kameny

Podle státní Správy železnic, která má zavádění a fungování systému ETCS v Česku na starosti, je technologie na takové případy, jaká se na koridor objevil první zářijový čtvrtek, krátká.

"ETCS je vlakový zabezpečovač. Kontroluje jízdu vlaku a to, jestli strojvedoucí respektuje návěsti, maximální povolenou rychlost a podobně. Nemůže ale nijak zabránit situaci, kdy na přejezdu zůstane vozidlo," přibližuje Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic, s tím, že v takovém případě by měli řidiči co nejdříve místo opustit.

Související

Sobotní kolaps vlaků? V práci musí být v sobotu ráno víc lidí, vytknul správě ministr

Výpadek systému ETCS způsobil v sobotu 15. 3. 2025 masivní a dlouhé výpadky provozu na koridorových tratích.

"Stejně tak (ETCS) neovlivní, že se na trati objeví nečekaná překážka - například člověk se sebevražednými úmysly či kameny na kolejích," doplňuje Friebová. 

A jak tedy postupovat? "Závory lze nadzvednout nebo snadno prorazit, jsou k tomu technicky uzpůsobené a vznikne pouze minimální škoda. V tu chvíli navíc přejezd vyhodnotí poruchu a provoz na trati se automaticky zastaví. To se stane i v okamžiku, kdy se břevno závor nedovře - například se zastaví o kapotu auta," odpovídá mluvčí Friebová.

Faktem nicméně je, že už letos v březnu se Jiří Svoboda, šéf Správy železnic, nechal slyšet, že systém ETCS chce upravit tak, aby zabránil i takovým situacím, jako byla ta u Moravan. "Dalším krokem bude, aby zařízení poslalo signál i v případě, že někdo zůstane stát na přejezdu, ale nepoškodí závoru. To zatím neumí," řekl Svoboda v MF Dnes.

Související

Poslední šance pro legendy: České dráhy zváží rekonstrukci už vyřazených lokomotiv

lokomotiva 151.006 České dráhy Dopravní fakulta Jana Pernera

Byť je miliardový systém ETCS v provozu na českých železnicích od roku 2022, Správa železnic zatím všechny jeho neduhy "nevychytala".

Výpadek nákladné technologie už způsobil několik dopravních kolapsů. Po březnových potížích se do řešení musel vložit i ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dalším železničním úsekem, kde bude provoz řízen výhradně ETCS, bude po koridoru do Ostravy či úseku z Bohumína do Břeclavi od příštího roku tah z Prahy do Českých Budějovic. V prosinci 2027 pak trať z Berouna přes Plzeň do Chebu.

Test systému ETCS - zpomalení u porušeného přejezdu (15. 8. 2024)

Test systému ETCS - zpomalení u porušeného přejezdu. | Video: Tomáš Klézl
 
Mohlo by vás zajímat

Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování

Schillerová: Pokud bude ANO vládnout, nechá vrátit návrh rozpočtu k přepracování

Průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, posiluje Stačilo! i Motoristé

Průzkum: ANO i Spolu mírně ztrácí, posiluje Stačilo! i Motoristé

Výhody polyamorie a efektivita Tinderu. Mají se vztahy řídit ekonomickými zákony?

Výhody polyamorie a efektivita Tinderu. Mají se vztahy řídit ekonomickými zákony?

Chapadlo kauzy "chobotnice z Vltavy" u soudu: profesora z ČVUT odsoudili, odvolá se

Chapadlo kauzy "chobotnice z Vltavy" u soudu: profesora z ČVUT odsoudili, odvolá se
domácí Aktuálně.cz Obsah ETCS České dráhy Správa železnic nehoda vlak koridor železnice Elektrická lokomotiva Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

ŽIVĚ
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

Argentinský prezident Javier Milei utrpěl v neděli drtivou porážku v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires.
před 40 minutami

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání
Prohlédnout si 0 fotografii
před 47 minutami
Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Soud v Melbourne uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.
před 53 minutami
Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Rozhodčí Jan Hribik se na olympiádě potká s naprostou elitou. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil i o emocích na MS nebo kultivaci českého prostředí.
před 57 minutami
"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér
1:00

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

"Je to součást širší války Ruska proti Ukrajině - pokus o zdecimování našeho vedení a oslabení našeho odhodlání," řekl Arsenij Jaceňuk.
před 1 hodinou

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon
Prohlédnout si 32 fotografií
Včera odpoledne začal prezentací koncernu VW mnichovský autosalon. A po delší době byl koncernový večírek skutečně bohatý na novinky.
Nejvíce samozřejmě zaujala předprodukční verze Škody Epiq.
Další zprávy