Potvrzených nákaz je v Česku celkem 7273. Noví pacienti přibyli pevninské Číně

Čína vyslala do Severní Koreje tým zahrnující zdravotnické odborníky, který má radit severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Cesta čínských lékařů a úředníků přichází v době, kdy se objevují spekulace o zdraví severokorejského vůdce, a agentura Reuters nebyla schopná okamžitě určit, zda má cesta něco společného se zdravotním stavem Kima.

Delegace vedená vysokým členem oddělení pro mezinárodní vztahy čínské komunistické strany podle zdrojů odjela z Pekingu do Severní Koreje ve čtvrtek. Oddělení pro mezinárodní vztahy je hlavním čínským úřadem zabývajícím se vztahy se sousední Severní Koreou. Zdroje chtěly zůstat v anonymitě kvůli citlivosti záležitosti. V oddělení pro mezinárodní vtahy nebyl k zastižení nikdo, kdo by se ke zprávě vyjádřil, a čínské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář neodpovědělo, uvedl Reuters. Webový portál sídlící v Soulu Daily NK, který údajně získává informace od severokorejských přeběhlíků, na počátku tohoto týdne napsal, že Kim se zotavuje z kardiovaskulárního zákroku, který prodělal 12. dubna. Odvolával se na nejmenovaný zdroj z KLDR. Jihokorejští úředníci a úředníci z čínského oddělení pro mezinárodní vztahy ale zpochybnili následné zprávy naznačující, že Kim je po operaci ve vážném stavu. Jižní Korea uvedla, že nezaznamenala žádné známky nezvyklé činnosti v KLDR. Také americký prezident Donald Trump ve čtvrtek bagatelizoval zprávy o tom, že by Kim měl být vážně nemocný.