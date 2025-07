Proč Fico pořád "tlačí" ruský plyn? Využívá staré sovětské smlouvy, míní expert

Zatímco většina států Evropské unie včetně Česka se po začátku války na Ukrajině v roce 2022 začala od ruského plynu odpoutávat, Slovensko vedené premiérem Robertem Ficem jde opačnou cestou. Na přelomu roku byl Fico dokonce v Moskvě, kde chtěl při jednání s ruským diktátorem Putinem zajistit přísun této suroviny a poté, co Ukrajina zastavila kohouty, jí vyhrožoval.

Naposledy se ruský zemní plyn dostal do popředí před několika dny, kdy se v Evropské komisi mělo hlasovat o tom, zda evropské země přijmou 18. balíček sankcí vůči Rusku. Balík ovšem blokuje Slovensko, které chce výměnou za podporu návrhu udělit výjimku na dovoz ruského plynu do roku 2034. Do té doby má totiž náš východní soused smlouvu s ruským státním koncernem Gazprom.

"Návrh komise je, s prominutím, imbecilní, demagogický a je výsledkem bezhraniční posedlosti Ruskem. Poškodí ekonomiku Slovenska a sníží konkurenceschopnost celé Evropské unie," okomentoval návrh EK na svém facebookovém profilu Robert Fico.

Ten na přelomu roku vzbudil obrovské kontroverze tím, že jel do Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Od začátku války, kterou Rusko v roce 2022 začalo na Ukrajině, to byl teprve třetí evropský politik, který si s lídrem největší země světa podal ruku. Oficiálním důvodem prý bylo jednání o dodávkách levnějšího plynu pro Slovensko.

Proč se Slovensko rozhodlo jít jinou cestou než okolní země včetně Česka, které se od ruských nerostných surovin odklánějí? Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky Pavla Havlíčka jde spíš než o ideologii o pragmatičtější důvod: zkrátka o peníze. "Slovensko si chce uhájit roli tranzitní země, protože jsou s tím spojeny příjmy do slovenského rozpočtu. A protože na tom není moc socioekonomicky dobře, tak si chtějí vyjednat určité podmínky a kompenzace ze strany Evropské komise," vysvětluje Ficův příklon k Moskvě.

Slovensko využívá dlouhotrvající smlouvy ještě z období socialismu, kdy podobně jako ostatní tranzitní země dostávalo plyn za výhodných podmínek. "Je jasné, že ten dlouhodobý kontrakt, který platí do roku 2035, obsahuje doložku známou jako prázdné za plné, kdy Gazprom si objedná kapacitu plynovodu a zaplatí ji většinou v podobě plynu jako bezplatnou dodávku," líčí expert na plynárenství Vratislav Ludvík.

Tím pádem by Slovensko v případě zrušení smluv kvůli sankcím přišlo o peníze, což nechce. "My jsme z těch peněz, které dřív byly i u nás, například postavili Temelín a drželo se z toho černouhelné hornictví," poznamenává Ludvík.

Přitom je ale obrovským problémem samotný transport plynu. Potrubí, které vede z Ruska směrem na Slovensko, totiž vede přes Ukrajinu, která kohouty uzavřela. Teoreticky tak plyn může proudit ještě přes Polsko, částečně plynovodem TurkStream, kde ale většinu kapacitu bere Turecko a země na Balkáně, a na Slovensko a do Maďarska se tak dostane jenom malý zlomek, či se jako zkapalněný LNG může dostat třeba do terminálu na ostrově Krk v Chorvatsku a odtud dál na sever. Na vykládku LNG jsou ovšem sankce.

Osmnáctý balík sankcí se Evropská komise pokusila schválit naposledy ve středu, to se nakonec právě kvůli Slovensku nepovedlo. To podle Fica bude sankce proti Rusku blokovat do doby, než se vyjasní záruky EK ohledně dodávek plynu. Slovenský premiér také řekl, že chce dál jednat. Nedávno EK schválila ukončení veškerých odběrů ruských nerostných surovin do konce roku 2027.