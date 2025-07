Pavel mezi mladými: Mluvíte česky líp než někteří naši politici, pochválil Ukrajince

Takovou návštěvu zažije prezidentský zámek v Lánech málokdy. V tomto týdnu do něj zavítalo kolem šesti desítek aktivních mladých lidí z celé země, kteří se snaží dělat něco dobrého pro druhé lidi. Každý z nich řekl prezidentovi Petru Pavlovi a jeho manželce ve stručnosti svůj příběh. A v řadě případů ještě přidal dotazy či své poznámky.

To byla tedy průtrž mračen! Sotva prezident Petr Pavel přišel po boku své manželky před zámek v Lánech za mladými lidmi, zvedl se vítr, začala bouřka a vzápětí pořádný déšť. "Jsem rád, že vás tady všechny můžeme přivítat, že si můžeme s Evou s vámi popovídat. Pokud nám to tedy příroda nezařídí jinak," pronesl s úsměvem prezident. Sotva to dořekl, následoval úprk všech přítomných. Nikoliv ovšem do zámku, ale nejdříve pod stany do parku.

U každého z nich stála skupinka mladých lidí, na jejichž výběru se podílela nadace Via a zástupci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Obě instituce se dlouhé roky věnují mimo jiné práci s mladými aktivními lidmi, podporují je, navzájem je propojují a pomáhají jim v dalším rozvoji.

Aktuálně.cz mělo možnost v Lánech před besedou s prezidentským párem s přítomnými mluvit a následně sledovat samotné setkání. Schůzka trvala tři hodiny a Pavlovi si skutečně vyslechli každého mladíka či slečnu ve věku od šestnácti do pětadvaceti let - celkem tak slyšeli kolem šedesáti krátkých příběhů. Každému z nich podali ruku a jednotlivě jim i poděkovali.

Nejmladší ředitel školy

Skupina zastupovala skutečně různorodé životní příběhy z celé země. Z dotazů a poznámek bylo zřejmé, že dospívající hodně zajímají například sociální témata. Dotazovali se třeba na podrobnosti práce se seniory. Eva Pavlová se mladých ptala, jestli se nesetkávají s tím, že senioři mají obavu říkat své názory, nebo jak se sami mladí vyrovnávají s osobními útoky na sociálních sítích.

Prezident s manželkou si popovídali mimo jiné i s pětadvacetiletým Matějem Brzicou, který je vůbec nejmladším ředitelem základní školy v Česku. "Všechny moje aktivity směřují k tomu, abychom školství více posunuli k tomu, jak by mělo v dnešní době vypadat. Jako ředitele nás velmi bolí to, že nám chybí například školní psychologové i kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci," řekl.

Eva Pavlová se začala ihned živě zajímat o detaily ohledně nedostatku psychologů, Brzica tak vysvětloval, že se sice snaží hledat různé jiné cesty pomoci školákům, ale psychologové jsou nenahraditelní. Prezident se pro změnu ředitele zeptal, jestli má dost prostoru pro novější formy výuky. "Volnosti je ve vzdělávacím systému dostatek, každá škola se může svobodně rozhodovat v dostatečné míře na to, jakým směrem chce vedení výuku orientovat," zněla odpověď.

Benefice na počest spolužačky

David Loučka se spolužáky zase vyprávěli o tom, jak uspořádali benefiční akci ve prospěch své spolužačky, která onemocněla rakovinou mozku. "Nakonec bohužel zemřela, ale rozhodli jsme se její největší přání - zdraví - předat někomu dalšímu. Takže pomáháme pořádat sbírky na pomoc rodinám s nemocnými dětmi, uspořádali jsme také charitativní večer, kde se lidé zapisovali do registru dárců kostní dřeně," doplnil Davidův spolužák Samuel a jejich vrstevnice Hana jmenovala děti, ke kterým putovala finanční sbírka.

Protože po celou dobu pršelo a teplota evidentně klesala, manželka prezidenta poprosila obsluhu o horký čaj. Dívky dostaly na zahřátí také deky, do nichž se některé z nich zavinuly. Nakonec prezident navrhl, aby se všichni přesunuli do zámku. Ještě předtím ho někteří členové obsluhujícího personálu požádali o společnou fotku, za kterou byli evidentně vděční.

Ukrajinský uprchlík doučuje romské děti

V zámeckých místnostech se opět vytvořily skupinku mladých, opět následovalo představování, příběhy, občasné dotazy, odpovědi, poděkování a společné focení. Mezi přítomnými byl také Daniil Danylov, který musel v roce 2022 ve dvanácti letech kvůli útoku Ruska na Ukrajinu opustit svůj domov, a stal se tak válečným uprchlíkem v Česku. Tady se zapojil do programu DofE, kde se kromě sportovních aktivit a studia programování věnuje dlouhodobě dobrovolnické činnosti v programu "Blízký soused".

"K dobrovolnictví mě přivedla osobní zkušenost. Pocházím z Charkova a kvůli válce jsem se musel z částí rodiny odstěhovat. V Česku jsem viděl mnoho dobrovolníků, kteří pomáhali lidem, jako jsem já, a to mě hluboce inspirovalo. Proto jsem se rozhodl zapojit do programu DofE," představil se prezidentskému páru. "Druhým rokem docházím do jedné neziskové organizace v Plzni, kde doučuji většinou romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, jezdím s nimi na výlety a pomáhám s pořádáním různých akcí. Věřím, že pomoc druhým je jedna z nejlepších možností, jak využít svůj čas a přispět společnosti," pokračoval Ukrajinec.

Prezident se ho zeptal, jak dlouho je v České republice, načež student odvětil, že od začátku války. "Za tři roky mluvíte tak krásně česky? Takhle hezky nemluví ani spousta našich politiků, kteří tady bydlí," rozesmál přítomné. "Díky za to, co děláte," dodal prezident.

Ukrajinská skautka

Poděkoval i ukrajinské dívce Solomie Strelbytské z Frýdku-Místku, která se svěřila, že je spoluzakladatelkou prvního ukrajinského skautského střediska v Moravskoslezském kraji, kde pracuje s ukrajinskými dětmi. Jejím cílem je na vlastním příkladu ukázat, jak mohou i lidé z jiných částí světa přes všechny potíže a předsudky vůči nim obohatit české prostředí.

"Jsem na pana prezidenta neskutečně zvědavá a zároveň jsem ohromně nadšená. Jsem velmi poctěna pozváním i skutečností, že pan prezident chce vědět, čemu se věnuji. Zároveň mu chci poděkovat za to, co všechno dělá pro nás," řekla ještě před setkáním Aktuálně.cz

Na Pavla se těšili také další mladí lidé, například Klára Prusíková, která nyní studuje ve Španělsku, do Česka přiletěla na otočku právě proto, aby mohla dorazit do Lán. Prezidenta a jeho manželku následně zaujala povídáním o tom, jak docházela do nemocnice za pacienty po těžkých úrazech. I díky své matce, která pracuje jako lékařka, si vytvořila k nemocným silný vztah. Poté se začala specializovat na pacienty v bezvědomí a jejich bazální stimulaci formou čtení. "Četla jsem jim svou oblíbenou knížku - Malého prince. A byla jsem velmi šťastná, když se v jednom případě paní probrala z kómatu," svěřila se prezidentskému páru.

Uklidnit 'blbou náladu'

Veronika Povišerová společně s Natálií Malcovou pracují pro změnu v neziskové organizaci s názvem Díky, že můžem, a podílejí se například na pořádání největších oslav 17. listopadu s názvem Korzo Národní, kterých se každý rok zúčastní přes 100 tisíc lidí. "Teď před volbami se snažíme podpořit politickou angažovanost u mladých lidí. Náš velký cíl je trošku uklidnit 'blbou náladu', která v nás všech tak trochu je, a ukázat, že to neznamená, že se nemůžou věci měnit. " sdělila Natálie. "To je těžký úkol, ale má smysl to pořád zkoušet," reagoval na její slova Petr Pavel.

S první dámou si povídali také se zástupci nadace Via a Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, stejně jako donátoři, kteří pomáhají obě instituce financovat. Byli mezi nimi vědci a filantropové manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, kteří se svou Nadací Experientia zaměřují na podporu mladých vědců, významný český ekonom a manažer František Dostálek s manželkou Janou, advokát Prokop Verner s manželkou Alinou Jumartovou, manažerka Martina Grygar Březinová, psycholožka Erika Vorlová, podnikatel a filantrop Jan Školník či podnikatel a filantrop Martin Vohánka.

S některými účastníky se manželé Pavlovi ještě zastavili k dalšímu povídání i po oficiálním skončení setkání, jiní se sami nebo ve skupinkách s prezidentem fotili, speciální fotku si s ním udělali skauti a skautky. "Podívejte, venku už svítí sluníčko. Tak pojďte si ještě něco dát k jídlu, určitě tam něco zůstalo," zval Petr Pavel všechny ještě jednou ze zámku do parku, čehož někteří s radostí využili.

VIDEO: Vichr, déšť, deky, horký čaj i teplo zámku. To vše patřilo k setkání mladých s prezidentským párem