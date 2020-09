Milion dětí ve škole. Kvůli pandemii šlo učení stranou, teď musí dohnat ztrátu

Rozdíly ve vědomostech českých žáků jsou letos mimořádně velké. Mnohé děti zůstaly během koronavirového zavření škol off-line, neučily se půl roku. Pomoci dohnat jarní handicap jim měly vzdělávací kempy hrazené ministerstvem školství, nyní i iniciativa studentů pedagogických fakult či neziskovky zabývající se integrací dětí se sociálním znevýhodněním.

Někteří žáci zažili během pandemie trauma. Dalším by mohl být návrat do školy po půl roce. | Foto: Shutterstock.com

Do škol letos nastoupilo bezmála milion dětí. Z nich pak 108 tisíc do první třídy. Velká část žáků se kvůli jarnímu zavření škol z důvodu koronaviru vrátí 1. září do školních lavic po dlouhém půl roce. Takový výpadek nepamatují generace českých dětí.

Některé základní a střední školy proto pro žáky ještě před nástupem do školy připravily bezplatné čtyřdenní vzdělávací kempy. Mohly jimi projít tisíce dětí, hradilo je ministerstvo školství, které na ně vydalo zhruba 14 milionů korun. Nyní přichází na řadu třeba iniciativa "Studentská praxe jako pomoc dětem", která spojuje doučování žáků s praxí posluchačů pedagogických fakult. A v neposlední řadě jsou tu i sociální organizace, které pomáhaly rodinám zvládnout distanční výuku a s dětmi dále pracují, aby zvládly překlenout tak dlouhý výpadek.

Seriál Zpátky do školy Mnohé děti nastupují do školy po téměř půl roce. Tak dlouhou pauzu nikdy nezažily. Někteří žáci zůstali off-line a utekly jim tři měsíce výuky. Půjde to dohnat? Co všechno museli udělat učitelé a ředitelé, aby vše vrátil do starých kolejí? A nedalo vlastně uzavření škol během pandemie koronaviru šanci na změnu? Co všechno by bylo dobré změnit? Sledujte seriál deníku Aktuálně.cz Zpátky do škol.

Pomohou i budoucí učitelé

"Studentská praxe jako pomoc dětem" je společná iniciativa pedagogických fakult, vyšších odborných škol s pedagogickým zaměřením, ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a společnosti Člověk v tísni. Spojuje povinné praxe studentů s doučováním žáků základních škol, po dohodě se mohou odehrávat i on-line formou. Školy se zájmem o doučování svých žáků se mohou přihlásit na stránkách platformy Zapojme všechny

"Protože jsme si byli vědomi toho, že různé služby doučování působí omezeně, hledali jsme možnost plošnější podpory dětí a škol v začínajícím školním roce," vysvětluje Zuzana Ramajzlová z Programů sociální integrace Člověka v tísni. Jak dále vysvětluje, jedná se o podporu dětí zasažených uzavřením škol, ale zároveň i o pomoc pedagogům, kteří budou od září řešit rozdílnou úroveň znalostí svých žáků. "Doufáme, že se zapojí co nejvíce studentů. Je to nejen pomoc žákům, ale i příležitost pro studenty," dodává Ramajzlová.

Člověk v tísni bude zároveň nadále pracovat s rodinami, které nezvládaly on-line výuku, ať již kvůli nedostatečnému vybavení domácnosti, či kvůli chybějící rodičovské podpoře.

"Budeme jim pomáhat s vyrovnáním školního výpadku po nástupu do školy, byli jsme s nimi v kontaktu i přes prázdniny, někde probíhalo nadále doučování, jinde letní aktivity. Kde bude potřeba, zapůjčíme počítač nebo zajistíme na potřebnou dobu připojení," popisuje Zuzana Ramajzlová.

Také oni plánují doučovat i na dálku, což jim umožní pomáhat dětem v hůře dopravně dostupných místech, kde to dříve bez on-line formy nebylo možné. Pokrýt tak mohou i děti v karanténě. "Samozřejmě budou velké rozdíly v tom, jak se žáci účastnili, či neúčastnili distanční výuky, stejně tak byly i rozdíly mezi školami, jak distanční výuku zvládly. Stěžejní je dětem vyrovnat jarní handicap. Věřím, že školy vědí, kdo z žáků a studentů s nimi byl, či nebyl v kontaktu, mohou tedy podporu naplánovat," říká koordinátorka z organizace Člověk v tísni.

Nástup do školy by se mohl změnit v trauma

V Nadaci OSF (Open Society Found) zase plánují nadále spolupracovat s organizacemi, které děti a rodiny přímo podporují. Těmto rodinám budou i nyní poskytovat jak notebooky a internetové připojení, tak doučování a potřebné poradenství.

"V dlouhodobějším hledisku se chceme zaměřit na podporu spolupráce škol a terénních a sociálních služeb tak, aby v případě jakékoliv krize byly schopny rychle a efektivně zajistit potřebnou podporu dětem a jejich rodinám. Mezery ve stávajícím systému se ukázaly právě v době koronavirové krize," říká Lucie Plešková, programová manažerka nadace.

Podle ní bude potřeba brát výpadek v potaz v prvních týdnech a měsících školní docházky. Během této doby by měla škola zjistit, jak na tom děti jsou, kde potřebují podporu, a tu jim umět včas dodat.

"Doučování může pomoci dohnat školní látku, ale některé děti možná budou potřebovat pomoci i v dalších oblastech, aby se začlenily zpět do kolektivu, přivykly pravidelnému režimu anebo se vyrovnaly s uplynulým obdobím, které některé z nich neprožily úplně nejpozitivněji. Pro ty žáky, jejichž rodina nebyla schopna školní přípravu plnohodnotně nahradit, by se bez patřičné podpory mohl nástup do školy stát dalším traumatickým zážitkem," upozorňuje Plešková.

Významnou podporu mohou podle ní potřebovat i někteří z více než sta tisíc letošních prvňáčků, kteří kvůli zavření mateřských škol přišli o podstatnou část předškolní přípravy.

Studium na okraji zájmu

Na přípravu žáků z romských rodin se zaměřuje organizace IQ Roma servis. Ta plánuje poskytnout podporu rodinám a rodičům ve větší míře než dosud. A jak říká Kristina Studená, vedoucí vzdělávacího programu Gendalos, zdaleka nejde jen o dohánění učiva. "Častým problémem způsobeným pandemií je výpadek příjmu rodin, následné zadlužení a jiné finanční problémy, potíže způsobené stresem z pobytu více lidí v malém bytě, nárůst domácího násilí, panika a nízká informovanost. Studium se tak ocitlo na okraji zájmu rodin, někteří studenti zvažují odchod ze vzdělávání kvůli pomoci rodičům," líčí.

To všechno s nimi nyní IQ Roma Servis chce řešit a také podporovat motivaci studentů a hledat s nimi zdroje na studium. V rámci vzdělávacího programu Gendalos pro sociálně znevýhodněné posluchače středních škol za léto absolvovali zdejší pracovníci něco kolem sta hodin doučování. "Studenti se připravovali nejčastěji na reparáty. Doučování u nás probíhalo on-line i po celou dobu koronavirové krize. Tehdy šlo zejména o přípravu k maturitě z češtiny," dodává Studená.

