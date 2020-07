Letní doučování, soukromí učitelé, asistenti. Tak školy v Evropě dohánějí výpadek

V Rakousku či na Slovensku rozjíždějí letní školy, v Anglii dávají miliardu liber na to, aby znevýhodnění žáci dohnali ostatní, na Islandu se soustředí na děti cizinců. A ve Švédsku? "Mateřské a základní školy jsme nezavřeli, je to často jediné místo setkání. Ale online výuku jsme si na jeden den vyzkoušeli. Fungovala, tak jsme šli zase do školy," líčí česká učitelka za polárním kruhem.

Foto: Shutterstock.com

Česko: Být připraven na druhou vlnu

České ministerstvo školství chce zpřesnit a doplnit manuály, jak na distanční výuku, proto sbíralo zpětnou vazbu od ředitelů škol o tom, co fungovalo a co nefungovalo. "Školy musí mít jasná pravidla, jak se chovat, když se znovu objeví podezření na covid-19, jak se chovat, když půjde o ojedinělé případy, nebo když půjde o epidemii," říká ministr školství Robert Plaga. Ministerstvo rovněž vylepšuje svůj web #NaDálku, aby si na něj mohli chodit ředitelé či učitelé pro poznatky i inspiraci. Rovněž nechce polevovat v digitalizaci škol, která se bude hodit, i kdyby žádná další vlna nepřišla. Spolupracuje na ní s iniciativou Česko.Digital či s Národním pedagogickým institutem.