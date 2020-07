ODS nabídla Starostům předvolební koalici. Hnutí se zeptá svých členů i příznivců

ODS předložila Starostům a nezávislým nabídku na koalici, se kterou chce příští rok ve volbách porazit Babišovo hnutí. STAN si nyní kvůli zájmu o spojenectví dělá anketu mezi svými členy, s kým by do voleb šli nejraději. Zadali si také průzkum veřejného mínění, aby zjistili, jak se k možné koalici staví jejich příznivci. O spojenectví se Starosty projevili zájem také Piráti.

O nabídce ODS na utvoření koalice se Starosty informoval web Seznam Zprávy. "Společný postup je nezbytný a my jsme rádi, že se naše hnutí osvědčilo jako spojovatel a hybatel. Prubířským kamenem budou krajské volby, kde se ukáže, jak to funguje a hlavně zda jsme opravdu schopni v regionech poslat hnutí ANO do opozice," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

"Dohromady jsme velmi efektivní, pokud jde o zisky hlasů, protože se vzájemně vykrýváme. Starostové jsou silní právě v oblastech, kde my naopak ztrácíme," vysvětluje předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Jako příklad uvádí Liberecký kraj, kde už dvoje krajské volby vyhrál jediný hejtman STAN Martin Půta.

"Všichni cítíme ohromnou zodpovědnost té části veřejnosti, která si přeje konec Babišovy vlády. A musíme pro to udělat všechno. Předvolební koalice je nejlepší cestou, jak Andreje Babiše porazit a sestavovat vládu," dodal Stanjura.

STAN, který má ve sněmovně nejmenší poslanecký klub o šesti lidech a při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 pronikl do sněmovny se ziskem 5,2 procenta, se v posledních týdnech stává velmi žádaným spojencem.

Jak uvedl minulý týden Deník N, o společný postup ve volbách s ním mají zájem i Piráti, kteří ale zatím žádný konkrétní plán nenabídli. "Tak daleko jednání ještě nejsou," říká místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík.