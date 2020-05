Neměl jsem sílu jít stále proti proudu, ČSSD ztrácí na významu, říká hejtman Bernard

I když hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard tvrdí, že má s vedením sociální demokracie dobré vztahy, přesto se minulý týden rozhodl ČSSD opustit. "Neměl jsem sílu jít dennodenně proti proudu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Bernard, který je přesvědčený, že strana neměla jít do vlády s hnutím ANO. Není vyloučeno, že v podzimních volbách bude kandidovat za Starosty a nezávislé.

Kdy se začal lámat váš vztah k sociální demokracii, do které jste vstoupil v roce 2015?

Asi to bylo v první polovině roku 2018. Tehdy v ČSSD běželo, po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017, referendum o vstupu do vlády premiéra Andreje Babiše s jeho hnutím ANO. Neměli jsme do této vlády jít. Tehdy jsme dostali ve volbách hodně do huby, proto jsme si měli sednout do opozičních lavic a zkonsolidovat se. Měli jsme si v partaji vyříkat, co jsou naše hodnoty a kterým směrem půjdeme. Teď jsme ve vládě vláčeni událostmi a na debatu uvnitř strany nezůstal žádný čas.

Nicméně od vstupu do vlády už uteklo docela dost času a vy jste v ČSSD zůstával.

Jenže k mému zklamání ze vstupu do vlády se přidalo další zklamání. Začal jsem zjišťovat, že některým představitelům ČSSD v našem Plzeňském kraji vadí to, že jsem prosazoval uctění památky lidí typu Heliodora Píky nebo Milady Horákové. Slyšel jsem názory, že toto není téma sociální demokracie, protože my jsme levicová strana a neměli bychom si dělat škodu s komunisty. To se mi nelíbilo, protože pokud někdo někdy sociálním demokratům ublížil, tak to byli komunisté. Vždyť někteří významní sociální demokraté byli komunisty popraveni a mnozí skončili v lágrech. Sociální demokracie vždy byla největším nebezpečím pro levicovou totalitní moc.

Takže vám vadila určitá vstřícnost ke komunistům.

A přidaly se další spory. Já jsem šel po největších výdajích našeho kraje a snažil jsem se o úspory. V rámci toho jsme například dotlačili podnikatele Zdeňka Zemka, který u nás provozuje autobusovou dopravu, k tomu, že nám vrátil 270 milionů korun. Část vrátil hotově, část tak, že zastropoval ceny své dopravní společnosti. Považoval jsem to za ohromný úspěch.

Ale když jsem přišel na schůzi ČSSD u nás v kraji, tak jsem cítil výčitky, že vlastně reviduji práci mých předchůdců ve vedení kraje. Takže já čekal, že budu pochválený, protože jako ČSSD ukazujeme lidem, že jsme dobří hospodáři a jde nám o peníze daňových poplatníků, ale místo toho jsem dostal za uši. Jen se podívejte na Facebook ČSSD Plzeňského kraje. Na něm se nikdy neobjevilo nic o úspěších vedení kraje, přestože jsme udělali spoustu užitečných věcí a ušetřili velké peníze.

Když popisujete tyto zkušenosti z vašeho kraje, říká to něco více o celé sociální demokracii? Nešlo ve vašem případě "jen" o spor s několika sociálními demokraty na Plzeňsku?

Nevím. Každopádně mě překvapila velká podpora straníků poté, co jsem oznámil, že z ČSSD odcházím. Napsali mi, že mě chápou a vždy při mně budou stát. Já si toho nesmírně vážím.

No ale není to třeba důkaz, že jste měl v ČSSD zůstat?

Ale řadě funkcionářů v sociální demokracii jsem pro změnu vadil. Nelíbilo se jim například to, že jsem v posledních letech kritizoval vpád Ruska na Ukrajinu a další věci.

Ale toto chování Ruska kritizuje také předseda ČSSD Jan Hamáček, váš ministr zahraničí Tomáš Petříček a další. Pokud vím, v minulosti vám předseda Hamáček nabízel spolupráci s vedením ČSSD, ale vy jste řekl, že se chcete věnovat čistě kraji.

Ano, to je pravda. Spolupráci mi nabídl poté, co se ČSSD rozhodla jít do vlády. Tím, že jsem byl proti, jsem se rozhodl soustředit jen na Plzeňský kraj. Navíc jsem voličům slíbil, že když budu dělat hejtmana, tak ho budu dělat na sto procent. Vůbec si nedovedu představit, že bych měl vedle hejtmanství ještě nějaký vedlejšák. Fakt si to nedovedu představit.

Takže jste si s předsedou Hamáčkem asi ani nikdy k větší debatě o směřování ČSSD nesedl, je to tak?

Ano, můžeme říci, že toto bylo mé selhání.

Nevím, jestli to bylo vaše selhání. Jen se snažím zjistit, zda váš odchod z ČSSD říká něco podstatného o sociální demokracii a jejím vedení.

Víte, když musíte dávat sedm dní v týdnu, 24 hodin denně pozor na to, kdo vás zase z ČSSD nakopne do kotníku, tak vás stovka různých malých drobností umoří. A já na tyto zdánlivé drobnosti narážel neustále. Vždy jsem viděl svou hlavní roli v tom, abychom jako ČSSD řekli lidem, že jde dělat politiku bez kmotrů, bez ovlivňování veřejných zakázek, bez toho, aby někdo zbytečně tahal daňovým poplatníkům z kapes peníze. Chtěl jsem, aby bylo vidět, že sociální demokraté mají lidi, kteří to dokážou. To byla moje role.

Pořád si myslíte, že vstup do vlády nebyl dobrý nápad?

Pořád jsem o tom přesvědčený. ČSSD ztrácí na významu. Ale nechci dělat kverulanta, nechci podkopávat předsedovi Honzovi Hamáčkovi nohy, není to můj styl. Nikdy jsem k němu nic neloajálního neudělal. Naopak jsem mu například v poslední době děkoval za dodávky ochranných pomůcek z Číny, protože jsme na ně čekali jako na smilování boží. Ocenil jsem jeho postup, protože sám jako hejtman vím, jak to bylo nesmírně těžké, když jsme tady neměli jedinou roušku a respirátor.

Mimochodem, nevadil vám dovoz pomůcek z Číny?

My jsme byli v tak zoufalé situaci, že bychom vzali pomůcky odkudkoliv. A když slyším řeči o tom, že by se nic nestalo, kdybychom nedělali různá opatření, tak to není pravda. Sousedíme s německým regionem, kde v jednom městě za čtrnáct dní zemřelo v domově seniorů 25 lidí. Já jsem za dodávky z Číny vděčný. Jen jsem trošku nechápal to adorování Číny, protože to byl normální byznys, který dělal s Čínou celý svět. Do budoucnosti musí mít dostatek pomůcek ve strategických zásobách a hlavně musíme být domluveni s českými výrobci, aby byli připraveni v případě nouze vyrábět potřebné zboží.

S některými lidmi se už nechci vidět

Měl jste vůbec někdy snahu, plán či ambici ovlivňovat směřování celé sociální demokracie?

Měl. Těšil jsem se, že ČSSD bude mít evropský střih a bude stát na principech svobody, demokracie a prosperity s důrazem na sociální systém. Ale mně to potom utíkalo mezi prsty. Připadal jsem si jak na ztracené vartě, protože jsem neměl pocit, že jsou mé názory v ČSSD přijímané. Určitě jste zaznamenal mé názory na hospodářskou politiku, zemědělství a další věci. Nevšiml jsem si, že by mě vedení ČSSD v tomto podpořilo.

Pokud si pamatuji, dostal jste se do sporu například s Michalem Haškem, který pracuje pro ministra zemědělství Miroslava Tomana. Hodně se na vás zlobil, když jste si stěžoval, že Toman podle vás podporuje velké zemědělské firmy například na úkor farmářů.

Na to už jsem i zapomněl. Ale je to tak.

Teď jste tedy hejtmanem bez podpory jakékoliv politické strany. Za pět měsíců jsou krajské volby, půjdete do nich? A za koho?

Před dvěma měsíci jsem o tom s některými subjekty mluvil, nějaké nabídky jsem dostal. Potom ale jednání ustala, přišel covid-19. Uvidím, co bude dál, všechny strany už mají lídry určené.

U vás se spekuluje o kandidatuře za Starosty a nezávislé.

To bych teď nechtěl komentovat. Jen vám řeknu jeden poznatek, ke kterému jsem jako hejtman přišel. Ono to vůbec není o partajích, stranách, hnutích, ale je to o lidech. Kdybych do nějakého angažmá šel, tak bych ani tak nekoukal na značku, jako na lidi, kteří jsou s tou značkou spojeni. Zásadní jsou pro mě lidé, s kterými se dobře jedná a mají nějakou vizi. Až skončí nynější období boje proti koronaviru, bude nutné řešit spoustu různých problémů, například ochranu životního prostředí, nedostatek vody, nebo například novou železnici do Mnichova. Chci si být jistý, že při řešení těchto problémů budu v partě, která nebude napadat například ochranu životního prostředí. Každopádně vím, s kterými lidmi se už nikdy nechci v nějakém týmu vidět.

Ale přece víte, že člověk si v politice občas koalice vybírat nemůže, nemluvě o lidech, kteří v těchto koalicích jsou.

Máte pravdu. Ale já bych v takovém případě řekl: Dělejte to někdo jiný, já si půjdu raději sednout do opozice nebo vám budu z dálky fandit.

Hamáčka i Petříčka hodnotím kladně

Neměl jste přes všechny problémy v ČSSD možnost, že byste kandidátku strany v Plzeňském kraji vedl a zároveň si mohl vybrat alespoň částečně tým podle svého? Nejednal jste o tomto s předsedou Hamáčkem?

Zcela vylučuji, že bych si mohl někoho vybírat.

A jednal jste s Janem Hamáčkem?

Asi jsem s ním o tom mohl zkusit jednat, ale protože bych si nemohl vybírat lidi, tak by to pro mě nemělo význam.

Takže jste s ním nejednal?

Někteří představitelé strany, kteří stáli při mně, mi říkali, ať o lídrovství jednám a zkusím si prosadit jména na prvních pět míst kandidátky. To jsem považoval za úplnou utopii. A když vidím, jak se ke mně ČSSD v kraji chová, tak je jasné, že to byla skutečně utopie.

Kteří představitelé ČSSD stáli při vás?

Myslíte, že mám nechat tyto lidi popravit tím, že zveřejním jejich jména?

Myslíte, že je v ČSSD riskantní hlásit vám podporu?

Nevím. Každopádně s předsedou Hamáčkem mám stále dobré vztahy, stejně jako s některými dalšími. Když jsem něco potřeboval teď v době krize, tak mi bral telefon i o půlnoci. Stejně jako Tomáš Petříček nebo někteří další ministři. Hodnotím chování obou v nouzovém stavu kladně. Rozhodně neodcházím z ČSSD s nějakým ublíženeckým pocitem. Přeji jim, aby se jim dařilo, sociální demokracie je v této zemi potřeba. Já jsem sice v prosazování svých námětů selhal, ale neměl jsem sílu jít dennodenně proti proudu. To by udolalo i slona.

Ale bylo to proti proudu? Nebylo to jen proti malé říčce v podobě několika regionálních straníků?

Připadá vám, že to byla malá říčka?

Nevím. Jen z vašich slov plyne, že problém byl spíš - obrazně řečeno - v Plzni než Praze.

Ale podívejte se, kolik jsme toho v Plzeňském kraji udělali, kolik se toho podařilo. Ale nic z toho plzeňské městská či krajská ČSSD neprezentovala. A když se chystal lídr pro krajské volby, tak předseda městské organizace řekl, že to v žádném případě nebude Bernard.

Čekal jste větší podporu od předsedy Hamáčka při tvoření krajské kandidátky pro letošní volby?

On má spoustu jiných starostí, je ministrem vnitra, vůbec nic mu nevyčítám. Já k němu v podstatě nemůžu říci nic špatného. Chápu, že jsem byl možná pod jeho rozlišovací schopnost.

Ale nečekal jste od něj přece jen větší podporu?

Asi ani ne.

Není váš popis toho, jak vám ministři brali telefony, určitým argumentem pro to, že je pro ČSSD lepší účast ve vládě? V opozici by ČSSD patrně měla mnohem menší vliv.

To jsou otázky, na které se těžko hledá odpověď. Já chci jen korektně říci, že ministr Petříček mi například pomohl dostat do kraje ze zahraničí doktory, bral mi v noci telefony, odpovídal na otázky. To samé Honza Hamáček. Nebylo by ode mě čestné, kdybych to neřekl. Navzdory sporům, které jsme měli ohledně účasti ČSSD ve vládě. To hodnotím velmi kladně.